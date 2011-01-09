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Nvidia, Tegra 2 platformu için oyun mağazası açıyor

8 yıl
13b
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21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 2 için akıllı telefon dünyasının en güçlü donanım platformu yorumunu Nvidia, LG'nin Optimus 2X modeliyle başlayacak Tegra 2 akımının akıllı telefon dünyasını yeniden şekillendireceğini ve kullanıcılara gelişmiş grafik deneyimi yaşatacağını düşünüyor. İşte bu iddiasını garanti altına almak isteyen Nvidia, Tegra 2 kullanıcıları için önemli bir yenilik sunacak. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, Tegra 2 platformunun yüksek grafik performansını gözler önüne serecek oyunları yeni bir oyun mağazasında bir araya getirmeyi planlıyor. TegraZone olarak isimlendirilmesi beklenen Tegra 2 odaklı yeni oyun mağazası için aynı zamanda Android Market'te yer alacak özel bir uygulama da sunulacak.

Nvidia Tegra 2 tabanlı LG Optimus 2X

TegraZone için çok önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Android Market'in mevcut kuralları, 50MB'ın üzerindeki oyunlara izin vermiyor ancak Tegra 2 için geliştirilen oyunların en azından bir kısmının 50MB'dan daha büyük dosya boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Google yeni nesil akıllı telefonlar için bu sınırlamayı yakın zamanda kaldırabileceği yönünde bazı tahminler yapılıyor ancak henüz net bir açıklama olmadığından geleceğin nasıl şekilleneceği kestirilemiyor. TegraZone oyun mağazasının önemi de işte tam bu noktada devreye giriyor ve oyunlar için herhangi bir büyüklük sınırı olmayacağı belirtiliyor. Şubat ayında açılması planlanan TegraZone oyun mağazası, kapılarını 5 oyun ile açacak; Fruit Ninja THD, Backbreaker THD, Dungeon Defenders: First Wave, Monster Madness ve Galaxy on Fire. TegraZone ayrıca Tegra 2 telefon sahipleri için özel bir platform olacak çünkü;

  • Oynanış videoları
  • HD kalitede video tanıtımlar, fragmanlar
  • Sahne arkası videoları
  • Profesyonel incelemeler
  • Sınırsız ekran görüntüsü ve anlatımlar

gibi oyun severlere özel, çok sayıda içeriği de barındıracak. LG Optimus 2X ve ardından Motorola Atrix 4G ile başlayacak Tegra 2'li telefon akımının hızla yaygınlaşması bekleniyor.


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aboxzux 8 yıl
bedava oyun olur mu ki burda?heyecanlandık ama
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9600_G_T 8 yıl
SE PSP TELEFONU CIKARTIYOR ASIL OYUN ONLA OYNANIR

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KaptanCook 8 yıl
galaxy s ime bu tegra platformu için çıkacak oyunlardan yüklemek isterim ama oyunun içindeki ayarlardan anti-aliasing i düşürmek gerekir nede olsa onlar çift çekirdekli :)
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Menow 8 yıl
Ufacık cihazlarda şaşırtıcı grafik performansı. Bundan 5 sene evvel NFS UG oynarken öksüren PC lerimizin yanına bu telefonlarla oturup PC başındaki adamı deli etmek isterdim :D
Bu telefona NFS UG kursan eminimki 5 sene evvelki bazı PC lerden daha iyi performans verir :). Unreal Motorunu bu şekilde akıcı çalıştırışı benim için yetti :)
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lazloo 8 yıl
donanimhaber.com/... Yalnız oyunların fiyatları 14$-9$ felan. Ohara....
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Ahmet-79 8 yıl
Telefonda oyun mu olurmuş diyen arkadaşlar sadece Angry Birds'ü oynasanız fikriniz değişir emin olun;)
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kirmizibulten 8 yıl
telefonda oyun oynanir hemde catir catir oynanir






magazanin videosu:

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Reddemon35 8 yıl
Arkadaşlar PSP ve Nintendo DS ne oluyor. Tabiki telde oyun oynanır uzun otobüs yolculuklarında filim müzik ve oyun tam süper olur hem de.
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K0rkunc 8 yıl
Dokunmatik telefonda oyun keyfi başkadır bilmeyen lütfen olurmumuş tarzında yorum yapmasın nokia 3310 değil bu
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sangreal_1905 8 yıl
su beyaz olan tele hasta oldum:D
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Chidori 8 yıl

sangreal_1905
su beyaz olan tele hasta oldum:D

Tel. İ tutan daha guzel.
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korayus 8 yıl
Sanırım yakın gelecekte bilgisayarımızın grafik ve işlemci performansına yardımcı olması için telefonumuzu bilgisayarımıza bağlayacağız :))
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maliahmet1 8 yıl
tegra 2 oyunlar cok güzel ayrıca htc almamanı tavsiye ederim oyunlar belki çalışır ama cok donar
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suhaksk 8 yıl
Hayırlı olsun ne diyelim çift çekirdek 4 çekirdek derken yakında ekran kartı ram takılan telefonlar görecez heralde :D
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ffaarruukk 8 yıl
peki bu oyunlardan sadece tegra2 platformunu kullanan telefonlar mı yararlanacak. mesela yakında kısmet olursa htc desire hd alacağım. o cihazda açılmaz mı bu oyunlar ?
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