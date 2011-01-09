Nvidia, Tegra 2 platformu için oyun mağazası açıyor

Tegra 2 için akıllı telefon dünyasının en güçlü donanım platformu yorumunu Nvidia, LG'nin Optimus 2X modeliyle başlayacak Tegra 2 akımının akıllı telefon dünyasını yeniden şekillendireceğini ve kullanıcılara gelişmiş grafik deneyimi yaşatacağını düşünüyor. İşte bu iddiasını garanti altına almak isteyen Nvidia, Tegra 2 kullanıcıları için önemli bir yenilik sunacak. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, Tegra 2 platformunun yüksek grafik performansını gözler önüne serecek oyunları yeni bir oyun mağazasında bir araya getirmeyi planlıyor. TegraZone olarak isimlendirilmesi beklenen Tegra 2 odaklı yeni oyun mağazası için aynı zamanda Android Market'te yer alacak özel bir uygulama da sunulacak.

Nvidia Tegra 2 tabanlı LG Optimus 2X

TegraZone için çok önemli bir detayın altını çizmekte fayda var. Android Market'in mevcut kuralları, 50MB'ın üzerindeki oyunlara izin vermiyor ancak Tegra 2 için geliştirilen oyunların en azından bir kısmının 50MB'dan daha büyük dosya boyutuna sahip olacağı belirtiliyor. Google yeni nesil akıllı telefonlar için bu sınırlamayı yakın zamanda kaldırabileceği yönünde bazı tahminler yapılıyor ancak henüz net bir açıklama olmadığından geleceğin nasıl şekilleneceği kestirilemiyor. TegraZone oyun mağazasının önemi de işte tam bu noktada devreye giriyor ve oyunlar için herhangi bir büyüklük sınırı olmayacağı belirtiliyor. Şubat ayında açılması planlanan TegraZone oyun mağazası, kapılarını 5 oyun ile açacak; Fruit Ninja THD, Backbreaker THD, Dungeon Defenders: First Wave, Monster Madness ve Galaxy on Fire. TegraZone ayrıca Tegra 2 telefon sahipleri için özel bir platform olacak çünkü;

Oynanış videoları

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Sahne arkası videoları

Profesyonel incelemeler

Sınırsız ekran görüntüsü ve anlatımlar

gibi oyun severlere özel, çok sayıda içeriği de barındıracak. LG Optimus 2X ve ardından Motorola Atrix 4G ile başlayacak Tegra 2'li telefon akımının hızla yaygınlaşması bekleniyor.