Nvidia dizüstü bilgisayarlar için GeForce GTX 580M GPU'sunu hazırlıyor

Computex 2011 Fuarı'yla birlikte dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTX 560M GPU'sunu pazara sunan Nvidia, gelen son bilgilere göre dünyanın en hızlı mobil grafik çözümü olarak GeForce GTX 580M üzerinde çalışıyor. Henüz detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan GeForce GTX 580M'in, firmanın şu anki en hızlı mobil grafik tasarımı olan GeForce GTX 485M'e göre ciddi oranda daha hızlı olacağı ve Optimus teknolojisi sayesinde performans/güç tüketimi verimliliğinin arttırılacağı ifade ediliyor.

Desktop Replacement segmentinde yer alan oyunculara yönelik dizüsüt bilgisayarlar için hazırlanan GeForce GTX 580M için cevabı en çok merak edilen soruların başında güç tüketim değeri geliyor. Nvidia'nın mevcut en hızlı mobil grafik çözümü olan 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 485M'in 100 Watt seviyesinde TDP değerine sahip olduğu düşünülürse GeForce GTX 580M'in çok daha yüksek değerlerle geleceği dolayısıyla "niş" bir çözüm olarak az sayıdaki özel oyuncu sisteminde kullanılacağı tahmin ediliyor.

Yaz aylarında pazara sürülmesi beklenen GeForce GTX 580M'e karşı AMD'nin nasıl bir yanıt vereceğini ise zaman gösterecek.