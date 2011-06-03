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Nvidia dizüstü bilgisayarlar için GeForce GTX 580M GPU'sunu hazırlıyor

7 yıl
12,8b
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13
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2011 Fuarı'yla birlikte dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GTX 560M GPU'sunu pazara sunan Nvidia, gelen son bilgilere göre dünyanın en hızlı mobil grafik çözümü olarak GeForce GTX 580M üzerinde çalışıyor. Henüz detayları hakkında çok fazla bilgi olmayan GeForce GTX 580M'in, firmanın şu anki en hızlı mobil grafik tasarımı olan GeForce GTX 485M'e göre ciddi oranda daha hızlı olacağı ve Optimus teknolojisi sayesinde performans/güç tüketimi verimliliğinin arttırılacağı ifade ediliyor.

Desktop Replacement segmentinde yer alan oyunculara yönelik dizüsüt bilgisayarlar için hazırlanan GeForce GTX 580M için cevabı en çok merak edilen soruların başında güç tüketim değeri geliyor. Nvidia'nın mevcut en hızlı mobil grafik çözümü olan 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 485M'in 100 Watt seviyesinde TDP değerine sahip olduğu düşünülürse GeForce GTX 580M'in çok daha yüksek değerlerle geleceği dolayısıyla "niş" bir çözüm olarak az sayıdaki özel oyuncu sisteminde kullanılacağı tahmin ediliyor.

Yaz aylarında pazara sürülmesi beklenen GeForce GTX 580M'e karşı AMD'nin nasıl bir yanıt vereceğini ise zaman gösterecek.


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xpugur 7 yıl
bende 7950GTX li monster var ki üstelik 90 nm üretim... ve bu durumda bile normal kullanımda 100 dakika dayanıyor pil haalaa ((4 yıllık laptop ve17"lik...))...ve en yüksek sıcaklığı 90 derece olarak gördüm ki bu sıcaklığı görmek için fan hava giriş çıkışlarını kapadım ve age of empires 3 ün menü kısmını açtım...yani çok ısıtmak zor iş aslında...ki bu yeni üretimler daha düşük nm ile üretiliyor bu açıdan daha iyi olmalılar bu konularda...((laptop un adaptörü 130w))
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napolyon94 7 yıl
bildiğime göre bir laptop bataryası en fzla 141,8 watt sağlayabilir diye biliyorum ,100 watt ne yav benim 9400 gt 80 watt tüketiyo 0_o?
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Emre Demirel 7 yıl
100 w neya dizüstünde
Bu adamı kısır eder
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censef57 7 yıl
Türkiye ye gelecek mi kardeşim gelmeyecek, e benim gibi online alışverişte pek de bilgisi ve online alışverişe pek güveni olmayan birisi için ancak hava civa.
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yerroner 7 yıl
GTX 560'ın teknik özelliklerinde çok daha düşük saat hızlarında olup, GTX 460 civarı performans vereceğini sanıyorum.

300 wattlık GTX 580 konacak sanıyor hala bazıları.
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V4LKyR 7 yıl
"Niş" ne demek?
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..Knight.. 7 yıl
V4LKyR

"Niş" ne demek?


Yani toplumun belli bir kitlesine hitap eden ürün.
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manyakurt 7 yıl
zaten yeni nesil intel işlemcilerle birlikte kullanılır ve optimus teknolojisi ile gelir dogal olarak, pil de sıkıntı olmaz. Oyun oynayacaksanız bi zahmet fişe takılı oynayın. Zaten bataryada ne olursa olsun oyun oynamıyorsunuzdur zanalımca :D Fişi takılı olmadıgı zamanlarda da azaten intel hd ler sizi çok rahat idare eder.
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mistifa 7 yıl
PR ürünü bir kart eğer 28 nm değilse
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ezimuse 7 yıl
yanmış laptop haberlerini sıkca duyarız artık :D
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Firaristt 7 yıl
GTX580M'li bir sistemi(notebook demeye gönlüm el vermiyor) fişten çekiyoruz odadan salona geçiyoruz ve bir bakıyoruz kii pil uyarısı... Şaka maka bu karta pil dayanmaz... Hadi pil konusunu bir kenara bırakırsak ısı ve ses var... Soğutması ayrı dert, soğutma fanının çılgınlar gibi dönüp insanı deli etmesi ayrı dert... Üstüne pil olayını da ekleyince heralde bildiğimiz araba aküsü lazım olur. Yeni hafif ve uzun süre dayanabilecek bir pil lazım ve şu kartların da düzgün soğuması lazım yoksa dayanılmaz o sese...
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RiPPeR91 7 yıl
100W maşallah benim 4670 100w çekmiyo. Şaka maka buna nasıl batarya yetecek.
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