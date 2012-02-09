Nvidia doğruladı: Dört çekirdekli akıllı telefonlar Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi öncesi yeni nesil akıllı telefon modellerine ilişkin beklentiler de artmaya başladı. Her ne kadar Samsung, yeni nesil amiral gemisi Galaxy S III'ün Mobil Dünya Kongresi'nde olmayacağını duyurmuş olsa bile diğer üreticilerin, yılın ilerleyen aylarında pazara sürmeyi planladıkları akıllı telefon modellerini etkinlik çerçevesinde sergilemeleri bekleniyor.

HTC ve LG gibi üreticilerin dört çekirdekli akıllı telefon tanıtımı yapması zaten bekleniyordu ancak bu yöndeki doğrulama Nvidia'dan geldi ve şirket tarafından hazırlanan davetiye, Mobil Dünya Kongresi'nde, 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan telefonların olacağını doğruladı. Özellikle HTC cephesinde Tegra 3 tabanlı Edge modeline yönelik beklentiler artarken, benzer şekilde LG'nin de Tegra 3 tabanlı telefon tanıtacağı bildirilirken, Sony ve Motorola gibi üreticilerin nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek.

Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan akıllı telefonlara yüksek çözünürlük ekran ve Android 4.0 işletim sisteminin eşlik etmesi beklenirken, Samsung tarafıda Galaxy S III gibi iddialı telefonlarda şirketin kendi geliştirdiği yeni nesil Exynos işlemcilerinin kullanılması bekleniyor.