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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia doğruladı: Dört çekirdekli akıllı telefonlar Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak

7 yıl
12,3b
1
20
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi öncesi yeni nesil akıllı telefon modellerine ilişkin beklentiler de artmaya başladı. Her ne kadar Samsung, yeni nesil amiral gemisi Galaxy S III'ün Mobil Dünya Kongresi'nde olmayacağını duyurmuş olsa bile diğer üreticilerin, yılın ilerleyen aylarında pazara sürmeyi planladıkları akıllı telefon modellerini etkinlik çerçevesinde sergilemeleri bekleniyor.
HTC ve LG gibi üreticilerin dört çekirdekli akıllı telefon tanıtımı yapması zaten bekleniyordu ancak bu yöndeki doğrulama Nvidia'dan geldi ve şirket tarafından hazırlanan davetiye, Mobil Dünya Kongresi'nde, 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan telefonların olacağını doğruladı. Özellikle HTC cephesinde Tegra 3 tabanlı Edge modeline yönelik beklentiler artarken, benzer şekilde LG'nin de Tegra 3 tabanlı telefon tanıtacağı bildirilirken, Sony ve Motorola gibi üreticilerin nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek. 
Nvidia Tegra 3 platformunu kullanan akıllı telefonlara yüksek çözünürlük ekran ve Android 4.0 işletim sisteminin eşlik etmesi beklenirken, Samsung tarafıda Galaxy S III gibi iddialı telefonlarda şirketin kendi geliştirdiği yeni nesil Exynos işlemcilerinin kullanılması bekleniyor.

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sertacarslan 7 yıl en beğenilen
Arkadaşlar, ARM mimarisi gereği çok çekirdekli yapılara diğer mimarilerden daha uygun. Artan çekirdek sayısının da artan performans demek olduğu da bir gerçek. Çok çekirdekli işlemcilerin normal kullanımda gerekmeyen çekirdekleri kapattığı ya da yükü dağıttığı ve tek çekirdekli işlemcilere göre daha verimli güç tükettiği de bir gerçek. Yakında Win8 de telefonlarımızda olacak. Çok çekirdekli işlemcilerin fiyatları da tek çekirdekli işlemcilerden daha pahalı değil.
Bunları hepiniz bildiğiniz halde nasıl çok çekirdekli işlemci olayını alaya alabilirsiniz, aklım almıyor. Bu tür yorumları 80 GB harddiskler yaygınken 320 GB diskler için yazanlar vardı zamanında...
Aşın bunları, teknoloji bağnazı olmaktan vazgeçin, ya da inanmadığınız şeyleri laf olsun diye yazmayın...
Arkadaşlar, ARM mimarisi gereği çok çekirdekli yapılara diğer mimarilerden daha uygun. Artan çekirdek sayısının da artan performans demek olduğu da bir gerçek. ...
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m@trix 7 yıl
sertacarslan
Arkadaşlar, ARM mimarisi gereği çok çekirdekli yapılara diğer mimarilerden daha uygun. Artan çekirdek sayısının da artan performans demek olduğu da bir gerçek. Çok çekirdekli işlemcilerin normal kullanımda gerekmeyen çekirdekleri kapattığı ya da yükü dağıttığı ve tek çekirdekli işlemcilere göre daha verimli güç tükettiği de bir gerçek. Yakında Win8 de telefonlarımızda olacak. Çok çekirdekli işlemcilerin fiyatları da tek çekirdekli işlemcilerden daha pahalı değil.Bunları hepiniz bildiğiniz halde nasıl çok çekirdekli işlemci olayını alaya alabilirsiniz, aklım almıyor. Bu tür yorumları 80 GB harddiskler yaygınken 320 GB diskler için yazanlar vardı zamanında...Aşın bunları, teknoloji bağnazı olmaktan vazgeçin, ya da inanmadığınız şeyleri laf olsun diye yazmayın...

Aynen hocam vakit zamanında da 80 gb lar varken 3 haneliler için "Ne yapcaz bu kadar alanı, gereksiz.." diyenler vardı :)
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sfx 7 yıl
Donanımlar dahada gelişecek, hayal edemiyeceğimiz kadar gelişecek. donanım konusu doyuma ulaşınca asıl önemli olan yazılım kısmına ağırlık verilecek. çünkü gelecek ne masaüstünde nede dizüstünde. gelecekte herşeyimiz telefonlar olucak.
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selcuk20 7 yıl
Ben gelişmeyecek demedim. Bazı arkadaşlar değindiğim noktayı kaçırıyorlar. Cep telefonunda bu kadar çekirdekli işlemciye ne kadar ihtiyaç olacak? Bilim kurguda yaşamıyoruz, hala gerçek dünyadayız. Önümüzdeki 20 yıl daha kağıt gibi ince, ütopik cihazlar geleceğini beklemeyin. Cep telefonumuzda video analizi-montajı, CAD çizimi, yüksek çözünürlüklü fotoğraf işleme gibi işlemler yapmadığımız sürece bir yerden sonra gereklilik ortadan kalkıyor. Herşey yapabilmek değil. Yapılmak istenince 100 çekirdekli de yapılır. Asıl mesele ne kadarı gerekli ve ne kadarı bataryayla çalışan bir el cihazına uygun sorusu. Oyun için gerekli derseniz o da bir yerde sınıra geliyor. Ufacık bir cihazda oynayabileceğiniz oyunlar kısıtlı. Ancak dediğim gibi cep telefonları bir oyun konsolu gibi televizyon, oyun kolu gibi çevre birimlerle bağlantı kurarsa belki oyun konsolu yerine telefonlarımızı da kullanabiliriz. Açıkcası böyle birşey olursa masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar tarih olur. Herkes cebinde güçlü bir bilgisayar taşıyacağından ancak üst düzey güç isteyen kişiler büyük bilgisayarları kullanmayı tercih edebilirler.

Kamera konusunda bittiğini düşünüyorum. Benim elimde Sony'nin 16MP fotoğraf çeken iyi bir modeli var ama ben çoğunlukla 10MP kullanıyorum. Fotoğrafla ilgilenen biri olmama rağmen gayet yeterli geliyor. Demek istediğim, ortalama bir kullanıcı için ne gerekli ve yeterlidir. Üreticiler bir ürün çıkarırken talebe bakarlar ve ihtiyaçların çok üstünde ürün çıkarmazlar. Ekran çözünürlüğünde de fiziksel sınırlar zorlanıyor. Çözünürlüğü nereye kadar arttırabileceklerini düşünüyorsunuz? Herşeyin bir sınırı var. Bunlar bittikten sonra başka bir özelliği ön plana çıkararak ürünlerini satmaya çalışacaklar. Umarım anlatabilmişimdir.
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janparey 7 yıl
selcuk20
Çekirdek yarıştırmanın sonu da yakında gelecek diye düşünüyorum. Çünkü artık cep telefonunda 4 çekirdekten sonra 8-10 çekirdek koymanın bir anlamı kalmayacak. Belki tabletlerde bir süre daha devam edebilir ama 4 çekirdekten sonrası ilerleme hızını düşürecekler diye tahmin ediyorum. Tableti de en fazla 8 çekirdek yaparlar. Sonrası ne kadar gerekli bunu düşünmek lazım. Eğer cep telefonlarını çevre donanımlarla bağlantı kuracak hale getirirler ve işlem gücünden yararlanarak bir bilgisayar gibi kullanılmasına imkan sağlarlarsa daha öteye gitmenin manası olabilir. Yoksa el kadar bir cihaza 8 çekirdek işlemci, 2 GB RAM gibi özellikler koymak mantıklı olmayacak. Şu an bile en büyük sorunlardan biri olan enerji tüketimi de çok etkili. Pil teknolojisi maalesef elektronik kadar hızlı ilerleyemiyor. Belirli kimyasallara ve malzemelere bağlı olduğundan o maddelerin sınırları bir yerde bitiyor.Kamera MP yarışı bitti.Ekran çözünürlüğü yarışı bitmek üzere.İncelik yarışı bitti bitecek.İşlem gücü yarışı bitişe doğru ilerliyor.Bakalım sırada daha ne var.

Çekirdek yarışı asla bitmedi bitmeyecekte düz mantık ; ne kadar çekirdek okadar performans.Nasıl ekran kartlarında paralel işlem birimi sayısı her sene arttıkça işlem gücü sürekli artıyorsa işlemcide de aynı mantık hersene sınırları zorlamaya çalışacaklar tabi üreticile performansı artıracak başka bir özellik veya etken keşfetmedikçe.
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szr1907 7 yıl
bataryada ilk adımı motorola attı droid razr maxx 3300mah. 1930mah atrix ile 2 günü buluyodu şarj süresi razr maxx la daha iyi olucak
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alpa07 7 yıl
nvidia yaptı yapacağını.
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-Optimus- 7 yıl
Nvidia 1 numara hacı
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RAN7843 7 yıl
MWC de tegra 3 telefonları görmek ne mutluluk verecek bize hım s4 işlemcilerini unutmamak gerek aDINA YAKIŞIR bir fuar olacak deseneeee bekliyoruzzz 2 hafta sonra bu heycan bitip bir an önce kullanmak için yarışa girecekler
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E_Aydin35 7 yıl
Samsung kendi yapıcak demek.:)
Nvidia işlemci segmentinde çok başarılı olucak kesin.:)
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nickenegerekvar 7 yıl
selcuk20
Çekirdek yarıştırmanın sonu da yakında gelecek diye düşünüyorum. Çünkü artık cep telefonunda 4 çekirdekten sonra 8-10 çekirdek koymanın bir anlamı kalmayacak. Belki tabletlerde bir süre daha devam edebilir ama 4 çekirdekten sonrası ilerleme hızını düşürecekler diye tahmin ediyorum. Tableti de en fazla 8 çekirdek yaparlar. Sonrası ne kadar gerekli bunu düşünmek lazım. Eğer cep telefonlarını çevre donanımlarla bağlantı kuracak hale getirirler ve işlem gücünden yararlanarak bir bilgisayar gibi kullanılmasına imkan sağlarlarsa daha öteye gitmenin manası olabilir. Yoksa el kadar bir cihaza 8 çekirdek işlemci, 2 GB RAM gibi özellikler koymak mantıklı olmayacak. Şu an bile en büyük sorunlardan biri olan enerji tüketimi de çok etkili. Pil teknolojisi maalesef elektronik kadar hızlı ilerleyemiyor. Belirli kimyasallara ve malzemelere bağlı olduğundan o maddelerin sınırları bir yerde bitiyor.Kamera MP yarışı bitti.Ekran çözünürlüğü yarışı bitmek üzere.İncelik yarışı bitti bitecek.İşlem gücü yarışı bitişe doğru ilerliyor.Bakalım sırada daha ne var.

İnş. batarya teknojileri olur.
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selcuk20 7 yıl
Çekirdek yarıştırmanın sonu da yakında gelecek diye düşünüyorum. Çünkü artık cep telefonunda 4 çekirdekten sonra 8-10 çekirdek koymanın bir anlamı kalmayacak. Belki tabletlerde bir süre daha devam edebilir ama 4 çekirdekten sonrası ilerleme hızını düşürecekler diye tahmin ediyorum. Tableti de en fazla 8 çekirdek yaparlar. Sonrası ne kadar gerekli bunu düşünmek lazım. Eğer cep telefonlarını çevre donanımlarla bağlantı kuracak hale getirirler ve işlem gücünden yararlanarak bir bilgisayar gibi kullanılmasına imkan sağlarlarsa daha öteye gitmenin manası olabilir. Yoksa el kadar bir cihaza 8 çekirdek işlemci, 2 GB RAM gibi özellikler koymak mantıklı olmayacak. Şu an bile en büyük sorunlardan biri olan enerji tüketimi de çok etkili. Pil teknolojisi maalesef elektronik kadar hızlı ilerleyemiyor. Belirli kimyasallara ve malzemelere bağlı olduğundan o maddelerin sınırları bir yerde bitiyor.
Kamera MP yarışı bitti.
Ekran çözünürlüğü yarışı bitmek üzere.
İncelik yarışı bitti bitecek.
İşlem gücü yarışı bitişe doğru ilerliyor.
Bakalım sırada daha ne var.
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sertacarslan 7 yıl selcuk20
selcuk20

Çekirdek yarıştırmanın sonu da yakında gelecek diye düşünüyorum. Çünkü artık cep telefonunda 4 çekirdekten sonra 8-10 çekirdek koymanın bir anlamı kalmayacak. Belki tabletlerde bir süre daha devam edebilir ama 4 çekirdekten sonrası ilerleme hızını düşürecekler diye tahmin ediyorum. Tableti de en fazla 8 çekirdek yaparlar. Sonrası ne kadar gerekli bunu düşünmek lazım. Eğer cep telefonlarını çevre donanımlarla bağlantı kuracak hale getirirler ve işlem gücünden yararlanarak bir bilgisayar gibi kullanılmasına imkan sağlarlarsa daha öteye gitmenin manası olabilir. Yoksa el kadar bir cihaza 8 çekirdek işlemci, 2 GB RAM gibi özellikler koymak mantıklı olmayacak. Şu an bile en büyük sorunlardan biri olan enerji tüketimi de çok etkili. Pil teknolojisi maalesef elektronik kadar hızlı ilerleyemiyor. Belirli kimyasallara ve malzemelere bağlı olduğundan o maddelerin sınırları bir yerde bitiyor.

Kamera MP yarışı bitti.
Ekran çözünürlüğü yarışı bitmek üzere.
İncelik yarışı bitti bitecek.
İşlem gücü yarışı bitişe doğru ilerliyor.

Bakalım sırada daha ne var.

Bence bahsettiğiniz yarışlar bitmedi. Hatta daha bilmediğimiz bir sürü teknoloji yarışıyla da önümüzdeki yıllarda tanışacağız, henüz tanışmadık bile.
Bilim kurgu filmlerinde ne görüyorsanız hepsi ve daha ötesi gerçek olacak. Tüm dünya ekonomik sistemi değiştirip kapitalizmden vazgeçerse belki, ama kapitalizm=tüketim=yeni ihtiyaçlar...
Ayrıca herhangibir yöndeki değişim tabiatın kanunu, hiçbirşey durağan olamaz.
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cagataykoroglu 7 yıl
musti545
Bataryalar bence 2500 mah tan aşağı olmamalı ama htc bunu düşünmüştür tahminimce htc edge en az 2500 mah olmalı...

2500+2500 olacakmış.
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musti545 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
musti545
Bataryalar bence 2500 mah tan aşağı olmamalı ama htc bunu düşünmüştür tahminimce htc edge en az 2500 mah olmalı...

2500+2500 olacakmış.

keske olsa ama nerde...
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