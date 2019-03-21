Nvidia halen elindeki madencilik kartlarını eritemedi

Madencilik sistemlerine önemli yatırımlar yaptıktan sonra piyasanın dibe vurmasıyla stoklar elinde kalan Nvidia sıkıntılı günler yaşıyor. S&P 500 endeksinde geçen yılın en kötü mali performans gösteren firması ilan edilen Nvidia elindeki stokları eritme peşinde.
Ümitli bekleyiş
Standart grafik çekirdeklerini temel alıyor olsa da harici ekran çıkışı olmaması ve 3 ay garanti sunması nedeniyle madencilik kartlarını oyunculara satmak mümkün değil. Bu bakımdan mutlaka madencilik yapan kişilerin alması gerekiyor. Hali hazırda madencilik trendi de düştüğü için hızlı bir stok eritme mümkün değil.Ayrıca Bkz. "Oculus Rift S sanal gerçeklik kaskı duyuruldu"
Nvidia da aynı kripto para yatırımcıları gibi ümitli bir şekilde boğa döneminin piyasaya gelmesini bekleyecek. Yatırımcılarına açıklama yapan firma elindeki tüm stokları boğa sezonunda eritebileceğini bildirdi. Bunun için yaz ayları tahmini yapılıyor.
Bitcoin değerinin 4000$ üzerine demir attığı son günlerde pek çok analiz uzmanı düşüş trendinin bittiğini belirtiyor. Bununla birlikte ani bir parlama ihtimali mümkün değil. Kademeli olarak yükseliş yaşansa bile küskün madencilerin geri dönmesi uzun bir zaman alacaktır. Yani Nvidia’nın istediği satışları yapması mümkün olmayabilir. Firma aslında buna da hazır zira geçen yıla göre gelirlerde yine düşüş hazırlıkları yapılıyor.
https://www.investinblockchain.com/nvidia-leftover-inventory-from-crypto-boom/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne NVIDIA, ne de AMD; bunlar ekran kartı fiyatlarını belirleyen değillerdi. İkisi de sürekli söylüyordu. Diyelim ki bir kartı MSI gibi, ASUS gibi firmalara 80 dolardan satıyorlar ve o firmalar da size 120 dolardan satıyor. İşte bu AMD ve NVIDIA'nın uzun süreli anlaşmaları olduğundan bu size satan markalarla, atıyorum 5 sene boyunca 80 dolardan satmaya devam edecekler anlaşma gereği.
Ama kripto para meselesi hortladığında sizlere kartı 120 dolar yerine 300 dolara satanlar MSI idi ASUS idi ve benzerleri idi... Hem NVIDIA hem AMD çıkıyor ve "Biz hala bunlara 80 dolardan satıyoruz, fiyat yükselme sebebi biz değiliz, ayrıca bu firmalar stoklarında kart olsa da size hızlıca satış yapmıyor." diye defalarca açıklamalarda bulundular. Hatta artık bu firmalara ihtarnameler gönderiyorlardı, fiyatları aşırı yükseltiyorsunuz, bizden 80'e alıp tüketiciye 300'e satıyorsunuz ve stokçuluk yapıyorsunuz. Böyle yapmayın diye. Mahkemeye bile konu olacaktı, oldu mu bilmiyorum.
Neyse böyle bir trend geldi geçti. Kartların bulunmadığı ya da pahalı olduğu dönem geçti ve bu dönem boyunca her iki üretici de (NVIDIA ve AMD), defalarca kart bulunamamasının veya yüksek fiyatlı olmasının kendilerinden kaynaklanmadığını belirttiler. Zira anlaşmalar gereği satıcı firmalara hâlâ aynı ücretten veriyorlardı.
Ama şimdi görüyorum ki yorumlarda:
- Zamanında pahalıya erittiklerine saysınlar
- Bizde kart fiyatlarının düşmesini beklemiştik çok beklersiniz inşallah
- gtx1050 ti 1500 tl olmustu ve o fiyata ragmen bulup almak epey zordu. BETER OLSUNLAR
- Ettiniz buldunuz
- beter ol
- fiyatların niye yükseldiği belli oldu. stokçu nvidia
Böyle yorumlar görüyorum.
Hani gerçekten emin olamıyorum, bir "teknoloji" sitesinde miyim yoksa ekşi sözlükte miyim diye? (Ekşi sözlüğe lafım yok ama orada bir linç kültürü vardır bilirsiniz, kimse olayın aslını bilmeden araştırmadan her şeyi linç etme hevesindedir. Hadi onlara teknolojiden anlamıyor deriz ama bu sitede böyle yorumlar görmek ve beni burada açıklama yaptırmaya uğraştırmak biraz üzücü doğrusu.)
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