Nvidia halen elindeki madencilik kartlarını eritemedi

Madencilik sistemlerine önemli yatırımlar yaptıktan sonra piyasanın dibe vurmasıyla stoklar elinde kalan Nvidia sıkıntılı günler yaşıyor. S&P 500 endeksinde geçen yılın en kötü mali performans gösteren firması ilan edilen Nvidia elindeki stokları eritme peşinde.

Ümitli bekleyiş

Standart grafik çekirdeklerini temel alıyor olsa da harici ekran çıkışı olmaması ve 3 ay garanti sunması nedeniyle madencilik kartlarını oyunculara satmak mümkün değil. Bu bakımdan mutlaka madencilik yapan kişilerin alması gerekiyor. Hali hazırda madencilik trendi de düştüğü için hızlı bir stok eritme mümkün değil.

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Nvidia da aynı kripto para yatırımcıları gibi ümitli bir şekilde boğa döneminin piyasaya gelmesini bekleyecek. Yatırımcılarına açıklama yapan firma elindeki tüm stokları boğa sezonunda eritebileceğini bildirdi. Bunun için yaz ayları tahmini yapılıyor.

Bitcoin değerinin 4000$ üzerine demir attığı son günlerde pek çok analiz uzmanı düşüş trendinin bittiğini belirtiyor. Bununla birlikte ani bir parlama ihtimali mümkün değil. Kademeli olarak yükseliş yaşansa bile küskün madencilerin geri dönmesi uzun bir zaman alacaktır. Yani Nvidia’nın istediği satışları yapması mümkün olmayabilir. Firma aslında buna da hazır zira geçen yıla göre gelirlerde yine düşüş hazırlıkları yapılıyor.