Nvidia ikinci çeyrek gelir beklentisini aşağı çekti

Bloomberg Businessweek tarafından yayınlanan yeni bir makalede, sene başından bu yana NASDAQ-100 endeksinin en körü performansına imza attığı belirtilen Nvidia, 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını aşağı çekti. Daha önceki açıklamalarında 950 milyon dolar ile 970 milyon dolar arasında gelir elde edeceğini öngören Nvidia, bu beklentilerin 800 milyon dolar ile 820 milyon dolar seviyesine çekti. Nvidia'dan gelen bilgilere göre, gelir beklentisinin aşağı çekilmesine neden olan en önemli gelişme olarak düşük fiyatlı GPU ve entegre grafik kullanımının artması olarak gösteriliyor.

DirectX 11 arenasında şu an için düşük maliyetli modellere sahip olmayan Nvidia, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 12 Ağustos'ta açıklayacak.