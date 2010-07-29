Nvidia ikinci çeyrek gelir beklentisini aşağı çekti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bloomberg Businessweek tarafından yayınlanan yeni bir makalede, sene başından bu yana NASDAQ-100 endeksinin en körü performansına imza attığı belirtilen Nvidia, 2011 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını aşağı çekti. Daha önceki açıklamalarında 950 milyon dolar ile 970 milyon dolar arasında gelir elde edeceğini öngören Nvidia, bu beklentilerin 800 milyon dolar ile 820 milyon dolar seviyesine çekti. Nvidia'dan gelen bilgilere göre, gelir beklentisinin aşağı çekilmesine neden olan en önemli gelişme olarak düşük fiyatlı GPU ve entegre grafik kullanımının artması olarak gösteriliyor.
DirectX 11 arenasında şu an için düşük maliyetli modellere sahip olmayan Nvidia, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 12 Ağustos'ta açıklayacak.
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Bir sektörden başka bir sektöre atlayan firmaların ilk zamanlarında böyle şeyler olur. Gpu'dan mangal üretimine geçmek kolay iş değil.
Konuyu ciddi ciddi okuyodum nerden yazdın şu yorumu ya
asdafasderwerqweafad
Ati aynı şeyi yaşamadı. Hatta Ati orta ve alt seviye kartlarda hd2000 serisi ile daha başarılı oldu diyebilirim. Peki nasıl?
Nvidia GeForce 8 serisi kartları üst modelleri ile piyasaya sundu. Nisan ayına kadar da ne orta sınıf ne de alt sınıf kartlar geldi. Nisan ayına gelindiğinde Ati kartlarını düşük nod'da ürettiğini duyurunca birçok sistem üreticisi Ati'nin kartlarını bekledi.
Nisan ayında 8600 ve 8500'ler geldiğinde görüldü ki gpu'lar 80nm ile üretilmiş ve maliyeti yüksek idi. Ancak 7 hafta kadar sonra sunulan hd2600 ve hd2400 serisi kartlarda kullanılan gpu'lar 65nm ile üretilmiş maliyeti düşük gpu'lardı. Bu sebeple Ati alt seviyede kartların fiyatını daha düşük tutabildi. Aslında fazla bir fark yoktu ancak toplu alımlarda yanlış bilmiyorsam Nvidia kartlara göre kart başına 5 ila 10$ arasında daha az fiyat sunarak birçok sistem üreticisinden sipariş aldı. Sistem üreticileri için küçük fiyat farklarının önemi büyüktür. Çünkü toplu alışverişlerde bu dikkate değer bir kâr sağlar firmaya. Bu sebepten Ati hd2000 serisi ile ticari anlamda çok da büyük bir sorun yaşamadı. En azından Fermi kadar büyük bir hayal kırıklığı olmadı.
Peki Fermi'lerdeki sorun ne idi?
Fermi serisi kartlar da tıpkı daha önceki hayal kırıklığı olan GeForce FX ve Radeon HD2000 serisi kartlar gibi geç gelip, rakibin gerisinde kaldılar. Ayrıca çok güç çekip, çok ısınıyorlardı. Buraya kadar zaten bilinen ve beklenen şeylerdi. Ancak esas sıkıntı kartların her seviyeye taşınamamış olmasıydı. Ati hd2000 serisini duyururken tüm kartlarını göstermişti. Ancak Nvidia GF100 gpu'sunu kullanan iki kart gösterebildi. Bu sebeple saydığımız diğer olumsuz yönlerin yanına kartların satış yapamayacağı gibi bir olumsuzluk da eklendi. Nvidia gtx460 haricinde masaüstü gpu satışında koca bir yılı neredeyse boş geçirdi.
O nedenle GTX400 serisi ile HD2000 serisi tam olarak aynı durumda değildir. HD2000 serisinin sorunu üst seviye ve prestiji idi.