Nvidia ikinci çeyrekte gelirini ve karını arttırdı

Süperbilgisayar üreticisi Cray'ın kıdemli başkan yardımcısı Steve Scott'ı Tesla Bölümü'nün baş teknoloji yöneticisi olarak atayan Nvidia, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Temmuz'da sona eren üç aylık son dönemde gelirlerini hem bir önceki çeyreğe hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre arttırmayı başaran Nvidia'nın net karı da yükseldi.

Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci çeyrek geliri 1.017 milyar dolar olarak hesaplandı. Bir önceki çeyrekte 962 milyon dolar olan gelirdeki bu artışın yanında yine bir önceki çeyrekte 135.2 milyon dolar olan net kar da 151.6 milyon dolara yükselmiş durumda. Nvidia cephesinde ikinci çeyrek için hisse başına kazanç ise 0.25$ olarak gerçekleşti.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili olarak "Bu çeyrekte sağlamca bir büyüme kaydettik. Tüketicilerin benzersiz Optimus teknolojili GeForce GPU kullanan dizüstü bilgisayarlara olan ilgisi, bu ürünler için rekor gelir kaydettirdi. Bilgi-işlemin geleceği mobil ve görsel. Tegra'nın momentumu ve büyüyen GPU işimiz ile endüstride ileri doğru öncülük etmek için ideal pozisyondayız." dedi.

Nvidia içerisinde bulunduğumuz 3. çeyrek için %4-%6 oranında gelir artışı öngörüyor.