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Nvidia ikinci çeyrekte gelirini ve karını arttırdı

7 yıl
7,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Süperbilgisayar üreticisi Cray'ın kıdemli başkan yardımcısı Steve Scott'ı Tesla Bölümü'nün baş teknoloji yöneticisi olarak atayan Nvidia, 2012 mali yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Temmuz'da sona eren üç aylık son dönemde gelirlerini hem bir önceki çeyreğe hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre arttırmayı başaran Nvidia'nın net karı da yükseldi.
Nvidia tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci çeyrek geliri 1.017 milyar dolar olarak hesaplandı. Bir önceki çeyrekte 962 milyon dolar olan gelirdeki bu artışın yanında yine bir önceki çeyrekte 135.2 milyon dolar olan net kar da 151.6 milyon dolara yükselmiş durumda. Nvidia cephesinde ikinci çeyrek için hisse başına kazanç ise 0.25$ olarak gerçekleşti. 
Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili olarak "Bu çeyrekte sağlamca bir büyüme kaydettik. Tüketicilerin benzersiz Optimus teknolojili GeForce GPU kullanan dizüstü bilgisayarlara olan ilgisi, bu ürünler için rekor gelir kaydettirdi. Bilgi-işlemin geleceği mobil ve görsel. Tegra'nın momentumu ve büyüyen GPU işimiz ile endüstride ileri doğru öncülük etmek için ideal pozisyondayız." dedi.
Nvidia içerisinde bulunduğumuz 3. çeyrek için %4-%6 oranında gelir artışı öngörüyor. 

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KUM23 7 yıl
bende Amd ekran kartı kullanıyorum fiyat performans süper ama Nvidia her zaman daha kalite.AMD batar Nvidia batmaz bence.
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beatlerym 7 yıl
amd batar n vdia devam eder.. marka olmuslar. daha deneyimliler ( bana göre )
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LiveForSpeed 7 yıl
Her yeni çıkan oyun atide sorun çıkarmasa nvidia gibi patch yapmadan çalışsa nvidianın yüzüne bakmam şahsen. Şimdi diyeceksiniz her oyunda sorun çıkmıyor diye ama her oyun çıkmadan önce acaba atide düzgün çalışacak mı diye düşünmeden edemiyoruz. Bazen düşünüyorum oyun üreticileri oyunu yapınca ati kart takıp denemiyor mu diye, yeni bir oyun çıkıyor yüklüyor açıyoruz ve dadaaa the way it's nVidia. Sinir bozucu bir durum. Patch gelmesine rağmen Fifa11 hala sorunlu bende. Ama hala atiye devam

Düzgün oyun yok ki piyasada oyun çıkarsınlar önce


nVidia gtx560 ve tegra platformu sayesinde büyük para kaldırdı bu arada.
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alpa07 7 yıl
Birde nvidia batacak diyorlardı amd ciler
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(((TeAcHeR))) 7 yıl alpa07
alpa07

Birde nvidia batacak diyorlardı amd ciler


aynen öyle;

nvidia dedin mi şöyle bi duracan,düşüncen;yoksa adamı mötünün üstüne böyle oturtuverir valla


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Bl00dyHell 7 yıl
Bu artışta Tegra platformunu etkisi büyüktür muhtemelen.
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sadtneverdie 7 yıl
M@U
Haberi okurken Nvidianın ne durumda olduğu zerre ilgimi çekmedi. Tek derdim ilk cümle: Süperbilgisayar üreticisi Crayın kıdemli başkan yardımcısı Steve Scottı Tesla Bölümünün baş teknoloji yöneticisi olarak atayan Nvidia... Aynı Nvidia geçen sene the way it is meant to be played oyun programını geliştiren adamı firmadan çıkardı. Bu durum bana Nvidianın hangi sektöre ağırlık verdiğini yahut vermek istediğini gösteriyor. Tahminen AMDde de Nvidianın benimsediği yolu izleyecek yakın gelecekte ve olan bilgisayar oyuncularına olacak gibi.

Şirketler gelecek neredeyse oraya yönelir. Kusurlarına bakma artık.
Ayrıca Tegra 2 bu kadar popülerken daha fazla artış bekliyordum.
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M@U 7 yıl
Haberi okurken Nvidia'nın ne durumda olduğu zerre ilgimi çekmedi. Tek derdim ilk cümle: Süperbilgisayar üreticisi Cray'ın kıdemli başkan yardımcısı Steve Scott'ı Tesla Bölümü'nün baş teknoloji yöneticisi olarak atayan Nvidia...

Aynı Nvidia geçen sene "the way it is meant to be played" oyun programını geliştiren adamı firmadan çıkardı. Bu durum bana Nvidia'nın hangi sektöre ağırlık verdiğini yahut vermek istediğini gösteriyor.

Tahminen AMD'de de Nvidia'nın benimsediği yolu izleyecek yakın gelecekte ve olan bilgisayar oyuncularına olacak gibi.
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sahafiec 7 yıl
"konsol ve bilgisayarda eşit oyun deneyimi" şeklinde yuttururlar bu değişimi millete M@U, bak dememdi deme.
sana katılıyorum, düşündürücü bir hamle...
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