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Nvidia son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tegra 2 platformuyla ilgili olarak 15 milyon adetlik satış rakamına ulaşacağı öngörülen Nvidia, 30 Ocakta sona eren 2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrek ile kıyaslandığında %5'lik artış ile 886.4 milyon dolar gelir açıklayan Nvidia, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %10 kayıp yaşadı.

Net kârı hem bir önceki çeyrek hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösteren ve 171.7 milyon dolar olarak gerçekleşen Nvidia'nın 2011 yılının tamamında elde ettiği gelir, 2010 mali yılı ile kıyaslandığında 220 milyon dolar civarındaki artış ile 3.54 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tesla operasyonundan 100 milyon doların üzerinde gelir elde eden Nvidia mali yılın tamamında, 68 milyon dolar kayıp yaşanan 2010 mali yılına kıyasla 253.1 miyon dolarlık kâr elde etti.

İçerisinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili olarak Nvidia, gelirlerinin %6-8 oranında artış göstereceğini, brüt kâr payının ise 48.5-49.5 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.


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Firaristt 8 yıl
yakında nvidia battı haberleri çıkar xD neredeyse %50 kar...oha..!!
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vidoko 8 yıl
alanlar sağolsun nvidi batmaz tabi :DD
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Applejack 8 yıl
nvidia battı batacak
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mistifa 8 yıl
Tesla, quadro ve tegra para basıyo
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sendomi 8 yıl
brüt kar içinde maliyetlerdemi var peki geri kalan 51.5 içinde ne var,oha kar oranına bak hey maşallah
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MÜŞAVİR 8 yıl

sendomi

brüt kar içinde maliyetlerdemi var peki geri kalan 51.5 içinde ne var,oha kar oranına bak hey maşallah


Brüt karda sadece direk mamülün bünyesine giren maliyetler düşülüyor. Daha olağan giderler var, olağandışı giderler var, vergi var. Bunların hepsi düşünce net kar kalır ki epey düşer oda.
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igonam 8 yıl
brüt Kar diyor.. Burada maliyetler çıkarılmamış halinden bahsediliyor. Net kar daha düşük çıkar her zaman..
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MÜŞAVİR 8 yıl
+Brüt satışlar

-satış indirimleri

NET SATIŞLAR

-satışların maliyeti

BRÜT KAR
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Ivoorzwart 8 yıl
%48.5-49.5 kar geçen yıla göre falan mı acaba? öyle değilse nedir bu?
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Zeytinbey 8 yıl
Burda adı geçen kar marjının hangi ürünler için olduğu belirtilmediğine göre tüm ürünlerden ortalama bir rakam elde edilmiş... tegra, fermi ,tesla vb grup ürünlerdeki tek tek kar marjları nasıl belli değil, her ticari işletme gibi kar etmek isteyen bir firma nVidia'da...
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Firaristt 8 yıl
yuh..!! %48.5-49.5 kar ne demek yaaa?? tamam tek platformda değil ve tek tür değil ancak %40kar bile çok fazla... eğer yanlışım varsa düzeltirim ancak o kadar karı yüksek tutmaktansa karı düşük tutup sürümden kazanmak bence daha mantıklı...
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