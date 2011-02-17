Nvidia son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Tegra 2 platformuyla ilgili olarak 15 milyon adetlik satış rakamına ulaşacağı öngörülen Nvidia, 30 Ocakta sona eren 2011 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrek ile kıyaslandığında %5'lik artış ile 886.4 milyon dolar gelir açıklayan Nvidia, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %10 kayıp yaşadı.

Net kârı hem bir önceki çeyrek hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösteren ve 171.7 milyon dolar olarak gerçekleşen Nvidia'nın 2011 yılının tamamında elde ettiği gelir, 2010 mali yılı ile kıyaslandığında 220 milyon dolar civarındaki artış ile 3.54 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tesla operasyonundan 100 milyon doların üzerinde gelir elde eden Nvidia mali yılın tamamında, 68 milyon dolar kayıp yaşanan 2010 mali yılına kıyasla 253.1 miyon dolarlık kâr elde etti.

İçerisinde bulunduğumuz çeyrekle ilgili olarak Nvidia, gelirlerinin %6-8 oranında artış göstereceğini, brüt kâr payının ise 48.5-49.5 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.