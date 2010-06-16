Nvidia, GeForce GTX 475 modelinde GF104 GPU'sunu kullanabilir

Nvidia, Temmuz ayında lanse edeceği GeForce GTX 460 modeliyle birlikte GF104 GPU'sunu kullanmaya başlayacak. Ancak gelen bilgilere göre GeForce GTX 460, GF104 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonuna sahip olacak, daha sonra lanse edilecek GeForce GTX 475 ise GF104 yongasının tam donanımlı asıl versiyonu üzerine inşa edilecek. Bilindiği üzere GeForce GTX 460, 192-Bit bellek veri yolu desteği ve 336x paralel işlem birimiyle gelecek. Her birinde 24 adet paralel işlem birimi bulunan 16 adet kümeye sahip GF104 GPU'sunun iki kümesi, GeForce GTX 460 modelinde kapalı olacak dolayısıyla kart, 384 yerine 336x paralel işlem birimiyle gelecek.GeForce GTX 475 ise herhangi bir kırpma söz konusu olmayacak ve kart 384x paralel işlem birimiyle gelecek. Bellek kontrolcüsündeki bloklardan biri kapalı olan ve bu nedenle 192-bit bellek veri yolu desteği sunan GeForce GTX 460 modelinden farlı olarak GeForce GTX 475'te bu açıdan da herhangi bir sınırlama olmayacağı ve kartın 256-bit bellek veri yolu desteği ile geleceği üzerinde duruluyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi GeForce GTX 460'ın Temmuz ayında pazara sürülmesi bekleniyor. GeForce GTX 475 içinse henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı güçlü bir ihtimal olarak görünüyor.