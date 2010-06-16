Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, GeForce GTX 475 modelinde GF104 GPU'sunu kullanabilir

8 yıl
13,8b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia, Temmuz ayında lanse edeceği GeForce GTX 460 modeliyle birlikte GF104 GPU'sunu kullanmaya başlayacak. Ancak gelen bilgilere göre GeForce GTX 460, GF104 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonuna sahip olacak, daha sonra lanse edilecek GeForce GTX 475 ise GF104 yongasının tam donanımlı asıl versiyonu üzerine inşa edilecek. Bilindiği üzere GeForce GTX 460, 192-Bit bellek veri yolu desteği ve 336x paralel işlem birimiyle gelecek. Her birinde 24 adet paralel işlem birimi bulunan 16 adet kümeye sahip GF104 GPU'sunun iki kümesi, GeForce GTX 460 modelinde kapalı olacak dolayısıyla kart, 384 yerine 336x paralel işlem birimiyle gelecek.GeForce GTX 475 ise herhangi bir kırpma söz konusu olmayacak ve kart 384x paralel işlem birimiyle gelecek. Bellek kontrolcüsündeki bloklardan biri kapalı olan ve bu nedenle 192-bit bellek veri yolu desteği sunan GeForce GTX 460 modelinden farlı olarak GeForce GTX 475'te bu açıdan da herhangi bir sınırlama olmayacağı ve kartın 256-bit bellek veri yolu desteği ile geleceği üzerinde duruluyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi GeForce GTX 460'ın Temmuz ayında pazara sürülmesi bekleniyor. GeForce GTX 475 içinse henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı güçlü bir ihtimal olarak görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Blades2222 olarak yaziyorum şifremi unuttumda:)
@cobi
Öncelikle merhaba,
Sürücü ayrıntıları ,sürücü güncelleştirme,kaldirma yerleri var imzalanmamiş sor felan diye biryer yok lütfen daha aydinlatici olurmusun?
Benim catalystde bozulucak zaten arada bir ekran karti kendini sifirliyo restart atiyo bu catalyst sürümünü yükleyince ya ilk yazimda verdiğim catalyst sürümünü yükledikten sonra bilgisayari baştan başlatinca ekran kartini kaldiriyo ..
Blades2222:)
Sürücü Tarihi :29.09.2009
Sürücü Sürümü : 8.593.100.0
ATI radeon 9550 x 1050
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatıhbrck 8 yıl
Amd gtx475 e karşılık hd5890 ı cıkarır belkı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
iyi performans versinde kim bakar paraler işlemcinin sayısına
hem fermi bu sayede daha az ısınıp daha az enerji harcar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
NVİDİA artık ucuz kart cıkarması lazım
enucuz kartı 650tl civarında kim alacak bunları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BladesTR 8 yıl
Nvidia'ya geçmek zorunda kalacağıma inanamiyorum..Atı radeon 9550 x 1050 ekran kartım var(modeli)fakat 10.2 Catalyst sürümünü yüklerken "Windows XP Logo Sınamasından Geçemedi" diyor sürekli bir allahın kuluda yardımcı olumyor yok system32'de "mu" ile başlayan birşey varmiş onu silecekmişsin diyorlar ama okadar çok "mu" ile başlayan birşey varki tahmin edemezsiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 8 yıl

Blades2222

Nvidia'ya geçmek zorunda kalacağıma inanamiyorum..Atı radeon 9550 x 1050 ekran kartım var(modeli)fakat 10.2 Catalyst sürümünü yüklerken "Windows XP Logo Sınamasından Geçemedi" diyor sürekli bir allahın kuluda yardımcı olumyor yok system32'de "mu" ile başlayan birşey varmiş onu silecekmişsin diyorlar ama okadar çok "mu" ile başlayan birşey varki tahmin edemezsiniz...

sürücü desteğini kesti ati eski kartlarına o yüzden sorun çıkıyor büyük ihtimal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
dx11 zaten ati sayesinde herkesin evine girdi. bu kartları bence sadece nvidia fanatikleri vitrine koymak için alır. çünkü onlardada şuan her keseye göre dx11 ati var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 8 yıl
gtx460, 5830 seviyesinde olur.
Geçen Yılların en çok satan Kartlarına bakarsak:
4850,4870,GTS250,GTS260
Orta/üst seviye kart olmadığı için ülkemizde pek tercih edilmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bu model çok ilgi görür... ama biraz daha erken gelseydi iyi olurdu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13766 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce ve nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim