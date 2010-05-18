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Nvidia ION2 tabanlı Asus Eee PC 1201PN ön-sipariş listelerinde

9 yıl
18,9b
1
2
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eee PC serisi ile netbook dünyasına yön veren isimlerden biri olan Asus, Nvidia ION 2 tabanlı yeni netbook modelini ön-siparişe sundu. Firmanın Eee PC 1201PN adını taşıyan 12.1-inç büyüklüğündeki yeni modeli, sahip olduğu Nvidia tabanlı grafik alt yapısı ile gelişmiş çoklu ortam deneyimi sunuyor ve pek çok oyun için 3D hızlandırma vaad ediyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan Eee PC 1201PN, 1.66GHz'de çalışan Intel Atom işlemcisinden güç alıyor. Bellek kapasitesi 2GB olarak belirlenen ve depolama için 250GB kapasiteli sabit disk kullanan yeni netbook ile birlikte Asus, 500GB kapasiteli çevrimiçi depolama alanını da kullanıcılarına ücretsiz olarak sağlıyor.

Nvidia ION 2 platformu kapsamında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun kullanıldığı sistem, bu sayede yüksek tanımlı (1080p) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunabiliyor. Diğer özellikleri arasında 0.3MP kamera, 10/100 Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi detaylara yer veriliyor.

İhtiyaç duyduğu gücü 6 hücreli pil üzerinden sağlayan ve 6 saate kadar kullanım süresi sunan Eee PC 1201PN, dört farklı renk (Siyah, Beyaz, Gümüş ve Kırmızı) seçeneği ile kullanıma sunuluyor. Nvidia ION 2 tabanlı Asus Eee PC 1201PN, Amazon.de sitesinde, 479 Avro seviyesinden ön-sipariş listesine girmiş durumda.


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isoce 8 yıl
arkadaslar su ürünü inceleyen yok mu yav
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colins547 9 yıl
ülkemizde ion u göremeden 2. si gelicek. Zaten netbooklar gereksiz pahalı birde ion lu olunca notebook fiyatına ulaşıyor.
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