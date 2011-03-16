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Nvidia'da paranın başındaki isim olan David White şirketten ayrılıyor

8 yıl
7,3b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'da paranın başındaki isim olan David White şirketten ayrılıyor
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Nvidia paranın başındaki isim olan CFO (Chief Financial Officer) yani finanstan sorumlu üst yönetici David White'ın kişisel nedenlerle şirketten ayrılacağını açıkladı. 31 Mayıs'a kadar şirket çalışanı olarak kalacak David White'ın yerini ise vergiden sorumlu başkan yardımcısı ve denetçisi olan 43 yaşındaki Karen Burns geçici olarak alacak. 10 yıldır Nvidia'da çalışan ve şirketteki kariyerine vergi departmanında başlayan Karen Burns, farklı poziyonlarda görev yapmış ve en son vergilerden sorumlu başkan yardımcılığına getirilmişti.

Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, David White'ın ayrılışıyla ilgili olarak, "Nvidia'ya olan katkılarından dolayı David'e teşekkür etmek istiyorum. Onun sağladığı danışmanlık ve liderliği için minnettarım. Karen, Nvidia'nın geniş itibara sahip kıdemli bir emektarıdır. İşimizi anlayışı ve liderliği, bu dönüşümde muazzam derecede değerli olacaktır." dedi. David White'ın yerini alacak olan Karen Burns, daha önce global muhasebe firması KPMG'de 9 yıl boyunca vergi uzmanı ve denetçi olarak görev yapmıştı.

Nvidia'da paranın başındaki isim olan David White şirketten ayrılıyor
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Karen Burns

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nihatreyiz 8 yıl
milletin tipine laf eden şuursuzlar bi kendi fotoğraflarını koysunlar.
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Rainbow6 8 yıl
Ehh her ay kamyonla parayi sirketin onune yikiyolar tabi boyle olunca vergilendirmeyle ilgili muhasebe birimleri yeterli kalmiyor birde vergi uzmani lazim oluyor bunlardaki bilgi avukatlardan daha fazla nvidia gibi sirketlerde uretim,tasarim,pazarlama,insankaynaklari,reklam falan gibi dallarda tonlarca kalem var, sirket cok uluslu calisiyor her ulkenin yasalari farkli , bunun gibi buyuk firmalar ipin ucunu bi yerden kacirdimi tonla ceza odemeleri gerekir ondan dolayi parayla ilgili herbi birime uzman aliyolar ... bence bunlarin tipi cok calismaktan boyle olmustur normal hayatlarinda ozelliklede sirkette cok gulduklerini sanmam zaten fotolara bakarsaniz gulmeleri icin adamlari sopalamislar resmen
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NecroCyber-777 8 yıl
ne kadar gereksiz yorumlar var o tipsiz insan ddediklerin senden daha fazla para kazanıyor ona bak sen hayret 1şi ya
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OverClocK1ng 8 yıl
"10 yıldır Nvidia'da çalışan ve şirketteki kariyerine vergi departmanında başlayan Karen Burns"
Vergi uzmanı mı?
nVidia neyden vergi alıyor ki "Vergi Uzmanı" var?
-İyi günler. Biz nVidia'dan geliyoruz da. Ekran kartınızla çok fazla oyun oynamışsınız.
Ek Vergi tahsil etmeye geldik. :))
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alito 8 yıl
bir adamı o kadar parayla yalnız bırakırsan haliyle böyle bir surat ifadesi oluşur. ruh sağlığı için şirketten uzaklaşması iyi olmuş bence.
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Firaristt 8 yıl
tiple olmuyor ancak o tiplere koptum yani :D özenle seçilmiş gibi xD
hadi hayırlısı umarım biz son kullanıcılara da bir faydası dokunur :D
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Statistik 8 yıl
tiple ilgisi olmayabilir de, boyla ilgisi kesin var

wiki.answers.com/...
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Batuist 8 yıl
çok daha iyi bir teklif almış olmalı.. yada paraları biryerlere zulaladı şimdi ayrılıp hepsini yicek.. :))
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CodeMachine 8 yıl
ayrılan adam worgen sanırım :)
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Deumos 8 yıl

CodeMachine

ayrılan adam worgen sanırım :)


Auahua yoruma gel
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NeloAngelo 8 yıl
tiplere bak bunları özelliklemi seçiyolar
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Tolgá 8 yıl

NeloAngelo
tiplere bak bunları özelliklemi seçiyolar

tiple olmuyor bu işler.
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KUM23 8 yıl

NeloAngelo

tiplere bak bunları özelliklemi seçiyolar



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