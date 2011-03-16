Nvidia'da paranın başındaki isim olan David White şirketten ayrılıyor

Nvidia paranın başındaki isim olan CFO (Chief Financial Officer) yani finanstan sorumlu üst yönetici David White'ın kişisel nedenlerle şirketten ayrılacağını açıkladı. 31 Mayıs'a kadar şirket çalışanı olarak kalacak David White'ın yerini ise vergiden sorumlu başkan yardımcısı ve denetçisi olan 43 yaşındaki Karen Burns geçici olarak alacak. 10 yıldır Nvidia'da çalışan ve şirketteki kariyerine vergi departmanında başlayan Karen Burns, farklı poziyonlarda görev yapmış ve en son vergilerden sorumlu başkan yardımcılığına getirilmişti.

Nvidia'nın kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, David White'ın ayrılışıyla ilgili olarak, "Nvidia'ya olan katkılarından dolayı David'e teşekkür etmek istiyorum. Onun sağladığı danışmanlık ve liderliği için minnettarım. Karen, Nvidia'nın geniş itibara sahip kıdemli bir emektarıdır. İşimizi anlayışı ve liderliği, bu dönüşümde muazzam derecede değerli olacaktır." dedi. David White'ın yerini alacak olan Karen Burns, daha önce global muhasebe firması KPMG'de 9 yıl boyunca vergi uzmanı ve denetçi olarak görev yapmıştı.

Karen Burns