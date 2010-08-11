Nvidia'dan Mafia 2 odaklı PhysX güncellemesi

Nvidia, 9.10.0513 sürüm numaralı yeni PhysX yazılımını kullanıma sundu. Steam üzerinde yayınlanan Mafia 2 demosu için hazırlanan yeni güncelleme, oyun için daha önce rapor edilen bazı hataları düzeltirken, bir takım yeni güncellemeleri de beraberinde getiriyor. En güncel PhysX runtime yapısını, PhysX destekli tüm içerikler için sunan yeni yazılım güncellemesi, aynı zamanda Optimus teknolojili bilgisayarlar için yine daha önce tespit edilen bir hatanın giderilmesini sağlıyor.

GeForce 8 serisi ve üstü tüm Nvidia ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni PhysX yazılımı bu adresten indirilebiliyor.