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Nvidia'dan Mafia 2 odaklı PhysX güncellemesi

8 yıl
19,7b
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12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, 9.10.0513 sürüm numaralı yeni PhysX yazılımını kullanıma sundu. Steam üzerinde yayınlanan Mafia 2 demosu için hazırlanan yeni güncelleme, oyun için daha önce rapor edilen bazı hataları düzeltirken, bir takım yeni güncellemeleri de beraberinde getiriyor. En güncel PhysX runtime yapısını, PhysX destekli tüm içerikler için sunan yeni yazılım güncellemesi, aynı zamanda Optimus teknolojili bilgisayarlar için yine daha önce tespit edilen bir hatanın giderilmesini sağlıyor.

GeForce 8 serisi ve üstü tüm Nvidia ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni PhysX yazılımı bu adresten indirilebiliyor.


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MegaWolt38 8 yıl
Şu oyunlara karışan grafik firmalarına sinir oluyorum. Kim desteklerse hep yanlı oluyor oyunlar...saçmalık.
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M@U 8 yıl
Bu Physx güncellemesini yaptım.

Apex Physx yüksek, AA açık ve tüm ayarlar yüksek iken 1440x900 çözünürlükte 30 kare/sn ortalama veriyor benchmark. Oyun ise gayet akıcı oynanıyor.
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
nvidia yı işte bu yüzden seviyorum.

nerdesin gtx480 çabuk gel
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