Nvidia'dan Mafia II için yeni PhysX videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yılın merakla beklenen yapımlarından Mafia II için hazırladığımız ve ekran kartlarının oyundaki performansını masaya yatırdığımız özel video çalışmamızı geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Geliştirme sürecinde Nvidia'nın ciddi katkı sağladığı oyun, senaryosu ve grafik kalitesiyle birlikte PhysX teknolojisine verdiği destekle de öne çıkıyor.
Nvidia hazırladığı yeni bir video ile Mafia II oyununun, PhsyX açık ve PhysX kapalıyken nasıl göründüğünü ortaya koyan yeni bir video çalışması hazırladı. İşte o video;
Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.
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Arkadaşlar Cuda ve Physx'in değerini Adobe After Effects kullananlar daha iyi anlayacaktır. Particle, trajectory gibi kavramları oyuncuların anlamasını kimse bekleyemez tabi ama benim işim bu ve şu kadarını söyleyeyim oyunu yapan firma physx'i gözünüze sokmaya çalışır gibi kullanmışsa bunun sorumlusu Nvidia değildir sanırım. Ayrıca hadi physx tamam tesselation'ı ne yapacaksınız? 5970'in bile DX11+Tesselation altında sapır sapır döküldüğünü gördük. 120 frame alıp ne yapayım iki particle göremedikten sonra... Hem After Effects hem de oyunla ilgilenen biri olarak nvidia'nın alternatifi ne yazık ki yok. Şimdiki tabloya bakıp bana gülebilirsiniz ama önümüzdeki 2 sene için konuşuyorum: AMD'nin fusion teknolojisi beklenen verimi vermeyecek ve CUDA Physix DX11 desteği, Tesselation performansı gibi konularda çalışmazlarsa Nvidia yanlarından basıp geçerken arkasından el sallayacaklar görürsünüz. Thunderwatcher dediydi dersiniz... ;)
Ama artık piyasada bulunabilirmi bilmiyorum.
Bunlar tamamen fanatikçe sözler. O saydığın bütün teknolojilerin ati de alternatifi var. Nvidia nın farkı herbirini ayrı ayrı pazarlaması ve zorlama yoluyla oyun geliştiricilere kullandırması. Hal böyle olunca yapımcılarda olmadık yerlerde physx cart curt kullanıp performansın içine ediyor. Buna karşılık adam akıllı görsellik sunsalar gene amenna diyeceğiz ama o da yok. Nvidia profesyonel davransa ve çocukça işler yapmasa physx in cuda nın ismini çok az kişi duyardı ve bilirdi çünkü bunlar öncelikle yazılım geliştiricileri ilgilendiren özellikler, son kullanıcının bunların ismini duymasına bile gerek yok.
Tessellation deyip duruyorsunuz, işi bilmeyenler bu nanenin çoğu oyunda kullanıldığını zannedecek. Ayrıca bir özellik kartların bir serisinde iyi perf. sağlayamazken bir sonraki seride daha iyi olabilir. Ona bakarsan nvidia yıllardan beri ati nin aa perf. ve kalitesini yakalayamadı ama ati nvidia nın af kalitesini yakaladı.
Onun için birşeyler sallayacaksan destekli olsun, havada kalmasın.
Sürekli nvidia kullanırım severimde ama kusura bakmasın physx resmen uygulamada yerin dibinde, bir sahnede 70 kare alırken aniden oyunun slayt şova dönüşmesi bence rezillikden başka bir şey değil.
physx'tede fark yaratmamış ama güzel görüntü vermiş nvidia kart almaya değebilir ama şöyle 3-5 güzel oyundada physx kullanırsa nvidia'nın eli güçleni mesela crysis 2'de kullanılabilir
Crysıs 2ye birde physx eklenirse 2 ekran kartı kullansakda 30 fpsyi zor görürüz.
Bu internet ne acayip... host dosyasının ismini yazarken sonundaki "s" harfini koymamışım.. ama youtube'a girebiliyordum.. sonra hosts dosyasını komple sildim baktım yine giriyorum.. başka yasaklı bir site denedim ona da girebiliyorum... o zaman silmek en iyisi geliba... ne kadar tuhaf bir iştir... boşuna mı aradık o kadar...
artı son birşey daha ekliyim senin verdiğin hosts dosyası ile youtubea daha hızlı giriyor ve videoları açıyor.. saol
Yanlış düşünüyorsun bnde nVidia kullanıcısıyım ve mafia yı bütün ayarları açık oynadım. Fizik olayı kesinlikle gerçekçi değil. Çöp tenekesine çarpıyorum kıvılcım çıkıyor kapağı oynarken. Duvara ateş ediyorum. gereksiz fazlalıkta taş toprak yağıyor. Arabanın kaportası fizik motoruna göre hareket etmiyor. Gereksiz yerlerde fizik efekti kullanılmış yağmur yağıyor fırtına kopuyor. Cekette en ufak bir sallanma yok, ama koşunca gerçeğe pek te uygun olmayan bir şekilde hareket ediyor.
Yine de tabi ki hiç olmamasından daha iyi ama. nVidia şu an insanların gözünü boyuyor. Tekelcilik yaptığı için Physx e gereken önemi vermiyor. Rakibi olsa fizik efektleri çok daha gerçekçi olurdu. Bence Physx pek özenli bir olay değil.
Ama yine tekrarlıyorum hiç olmamasından daha iyi tabi, ama nvidianın bu kadar abartması antipati topluyor. Ekran kartı tercih ederken pekte dikkat edilecek bir unsur değil çok ekmek yemesi lazım physx in.
sorun hallolmuş...
Mafia ile Mafia 2 yi ayrı tutmak lazım. İlk Mafia'ya çok büyük ayıp etmiş oluruz yoksa.