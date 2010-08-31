Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan Mafia II için yeni PhysX videosu

8 yıl
16,5b
1
35
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yılın merakla beklenen yapımlarından Mafia II için hazırladığımız ve ekran kartlarının oyundaki performansını masaya yatırdığımız özel video çalışmamızı geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Geliştirme sürecinde Nvidia'nın ciddi katkı sağladığı oyun, senaryosu ve grafik kalitesiyle birlikte PhysX teknolojisine verdiği destekle de öne çıkıyor.

Nvidia hazırladığı yeni bir video ile Mafia II oyununun, PhsyX açık ve PhysX kapalıyken nasıl göründüğünü ortaya koyan yeni bir video çalışması hazırladı. İşte o video;

Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thunderwatcher 8 yıl

Arkadaşlar Cuda ve Physx'in değerini Adobe After Effects kullananlar daha iyi anlayacaktır. Particle, trajectory gibi kavramları oyuncuların anlamasını kimse bekleyemez tabi ama benim işim bu ve şu kadarını söyleyeyim oyunu yapan firma physx'i gözünüze sokmaya çalışır gibi kullanmışsa bunun sorumlusu Nvidia değildir sanırım. Ayrıca hadi physx tamam tesselation'ı ne yapacaksınız? 5970'in bile DX11+Tesselation altında sapır sapır döküldüğünü gördük. 120 frame alıp ne yapayım iki particle göremedikten sonra... Hem After Effects hem de oyunla ilgilenen biri olarak nvidia'nın alternatifi ne yazık ki yok. Şimdiki tabloya bakıp bana gülebilirsiniz ama önümüzdeki 2 sene için konuşuyorum: AMD'nin fusion teknolojisi beklenen verimi vermeyecek ve CUDA Physix DX11 desteği, Tesselation performansı gibi konularda çalışmazlarsa Nvidia yanlarından basıp geçerken arkasından el sallayacaklar görürsünüz. Thunderwatcher dediydi dersiniz... ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 8 yıl
Peki arkadaşlar ageia fizik kartı alsak performans hiç düşmeden oynayabilirmiyiz ? Sonuçta o kart performans düşürmeden fizik efekleri göstermek için satılıyordu.
Ama artık piyasada bulunabilirmi bilmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 8 yıl

thunderwatcher


Arkadaşlar Cuda ve Physx'in değerini Adobe After Effects kullananlar daha iyi anlayacaktır. Particle, trajectory gibi kavramları oyuncuların anlamasını kimse bekleyemez tabi ama benim işim bu ve şu kadarını söyleyeyim oyunu yapan firma physx'i gözünüze sokmaya çalışır gibi kullanmışsa bunun sorumlusu Nvidia değildir sanırım. Ayrıca hadi physx tamam tesselation'ı ne yapacaksınız? 5970'in bile DX11+Tesselation altında sapır sapır döküldüğünü gördük. 120 frame alıp ne yapayım iki particle göremedikten sonra... Hem After Effects hem de oyunla ilgilenen biri olarak nvidia'nın alternatifi ne yazık ki yok. Şimdiki tabloya bakıp bana gülebilirsiniz ama önümüzdeki 2 sene için konuşuyorum: AMD'nin fusion teknolojisi beklenen verimi vermeyecek ve CUDA Physix DX11 desteği, Tesselation performansı gibi konularda çalışmazlarsa Nvidia yanlarından basıp geçerken arkasından el sallayacaklar görürsünüz. Thunderwatcher dediydi dersiniz... ;)


Bunlar tamamen fanatikçe sözler. O saydığın bütün teknolojilerin ati de alternatifi var. Nvidia nın farkı herbirini ayrı ayrı pazarlaması ve zorlama yoluyla oyun geliştiricilere kullandırması. Hal böyle olunca yapımcılarda olmadık yerlerde physx cart curt kullanıp performansın içine ediyor. Buna karşılık adam akıllı görsellik sunsalar gene amenna diyeceğiz ama o da yok. Nvidia profesyonel davransa ve çocukça işler yapmasa physx in cuda nın ismini çok az kişi duyardı ve bilirdi çünkü bunlar öncelikle yazılım geliştiricileri ilgilendiren özellikler, son kullanıcının bunların ismini duymasına bile gerek yok.

Tessellation deyip duruyorsunuz, işi bilmeyenler bu nanenin çoğu oyunda kullanıldığını zannedecek. Ayrıca bir özellik kartların bir serisinde iyi perf. sağlayamazken bir sonraki seride daha iyi olabilir. Ona bakarsan nvidia yıllardan beri ati nin aa perf. ve kalitesini yakalayamadı ama ati nvidia nın af kalitesini yakaladı.

Onun için birşeyler sallayacaksan destekli olsun, havada kalmasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
lafım mafia 2 yapımcılarına çok fakir edebiyatı olacak ama ben hd 3450 512 mb kullanıken siz physx mafia 2 kullanmaktan bahsediyorsunuz vay be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagriii 8 yıl
kimi fps 45 50de oynar ama kimi 25 30a düşürür physx ile oynar. tamamen zevk meselesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slayer_ 8 yıl
Nvidia bütün kartların üzerine physx reklamları yerleştiriyor, acaba hangi kartla bu ayarı açınca ani fps düşmeleri olmadan oyun oynanıyor?

Sürekli nvidia kullanırım severimde ama kusura bakmasın physx resmen uygulamada yerin dibinde, bir sahnede 70 kare alırken aniden oyunun slayt şova dönüşmesi bence rezillikden başka bir şey değil.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl
videoyu izledim ve daha iyi anladım ortadaki farkı ama aslında bunu fizik ile değilde oyunun bir özelliği olsaydı keşke fizikiszde göreiblriz o taşalrı orda kaybolmadan ama adamalr oyuun öyle yapmıyor işte. her neyse umarım crysistede nvidia phsyx olur çünkü oyunun built-in fiziği çok iyi değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LoRd1N 8 yıl
Nedense physx kapalıyken gölgeler de kapanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 8 yıl
Tamam phsxy güzelde bu yeni oyunların görntüleri neden hep b.ktan onu anlamıyorum gta4 te aynı çok çirkin ya :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 8 yıl
physx ince ayrıntıda gizli diyen bir video olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
oyunun devamı var diyolardı ondan olabilir oyunun devam etmemesi ama devam etmesi lağzım bunu patch ile çözerlerse iyi olur
physx'tede fark yaratmamış ama güzel görüntü vermiş nvidia kart almaya değebilir ama şöyle 3-5 güzel oyundada physx kullanırsa nvidia'nın eli güçleni mesela crysis 2'de kullanılabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Periah 8 yıl

heatblast

oyunun devamı var diyolardı ondan olabilir oyunun devam etmemesi ama devam etmesi lağzım bunu patch ile çözerlerse iyi olur
physx'tede fark yaratmamış ama güzel görüntü vermiş nvidia kart almaya değebilir ama şöyle 3-5 güzel oyundada physx kullanırsa nvidia'nın eli güçleni mesela crysis 2'de kullanılabilir

Crysıs 2ye birde physx eklenirse 2 ekran kartı kullansakda 30 fpsyi zor görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 8 yıl
physx, physx dediniz mafia2de hiç bişeye benzemiyor en sonunda sinir oldum kapattım physx
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 8 yıl
physx açık ve physx kapalı arasındaki fark uçurum yav
hala daha gelip physx diye ahkam kesen olursa bu video'yu izlesin ve sonra sussun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bence physx uygulaması güzel.parçalanmalar vs hoşuma gitti.başarılı buldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
gerçeklik adına bence gayet iyi bir ilerleme.. tamam bu teknoloji şu an için çok kasıyor olabilir ama hiç olmazsa getirdikleri ile sadece düşündüğümüzde çok daha gerçekçi ortamlar sunuyor sanal dünyada.. DX10da ilk zamanlar oldukça kasan bir teknoloji idi.. hatırlayın millet 8600GT ile (bende dahil olmak üzere) DX10 oyunlarını oynamaya çalışıyorduk ki bu şimdi ne kadar komik gözüksede o zamanlar gayet normal birşeydi.. bu teknolojide bir kaç sene sonra GPU için çerez olursa ayarlardan kapatacakmısınız onu merak ettim.. yada ne yapsalar hoşunuza giderdi.. ar-ge çalışanlarının "aman boşver otur yerine ne uğraşcaz yeni teknoloji imiş daha gerçekçi sanal dünyaymış. insanlar böyle hallerinden oldukça memnun." demeleri mi hoşunuza giderdi.. olsa bir türlü olmasa bir türlü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
@Uzaktan Kumandan sanırım o hosts dosyası benim içindi.. ilgine teşekkürler.. ben o arada netten araştırma yapıp bulmuştum.. sadece youtube ile ilgli içinde yüzlerce satır ip adresi olan bir text dosyası buldum.. şimdi seninkini görünce o dosyayla nasıl youtube girebildiğine şaşırdım.. o dosyanın içini buraya açarsam kesin ceza alırım
ama bunlarıda ekleyebilirim dosyanın içine garanti olur.. saol


Bu internet ne acayip... host dosyasının ismini yazarken sonundaki "s" harfini koymamışım.. ama youtube'a girebiliyordum.. sonra hosts dosyasını komple sildim baktım yine giriyorum.. başka yasaklı bir site denedim ona da girebiliyorum... o zaman silmek en iyisi geliba... ne kadar tuhaf bir iştir... boşuna mı aradık o kadar...

artı son birşey daha ekliyim senin verdiğin hosts dosyası ile youtubea daha hızlı giriyor ve videoları açıyor.. saol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 8 yıl

Batuist

gerçeklik adına bence gayet iyi bir ilerleme.. tamam bu teknoloji şu an için çok kasıyor olabilir ama hiç olmazsa getirdikleri ile sadece düşündüğümüzde çok daha gerçekçi ortamlar sunuyor sanal dünyada.. DX10da ilk zamanlar oldukça kasan bir teknoloji idi.. hatırlayın millet 8600GT ile (bende dahil olmak üzere) DX10 oyunlarını oynamaya çalışıyorduk ki bu şimdi ne kadar komik gözüksede o zamanlar gayet normal birşeydi.. bu teknolojide bir kaç sene sonra GPU için çerez olursa ayarlardan kapatacakmısınız onu merak ettim.. yada ne yapsalar hoşunuza giderdi.. ar-ge çalışanlarının "aman boşver otur yerine ne uğraşcaz yeni teknoloji imiş daha gerçekçi sanal dünyaymış. insanlar böyle hallerinden oldukça memnun." demeleri mi hoşunuza giderdi.. olsa bir türlü olmasa bir türlü...



Yanlış düşünüyorsun bnde nVidia kullanıcısıyım ve mafia yı bütün ayarları açık oynadım. Fizik olayı kesinlikle gerçekçi değil. Çöp tenekesine çarpıyorum kıvılcım çıkıyor kapağı oynarken. Duvara ateş ediyorum. gereksiz fazlalıkta taş toprak yağıyor. Arabanın kaportası fizik motoruna göre hareket etmiyor. Gereksiz yerlerde fizik efekti kullanılmış yağmur yağıyor fırtına kopuyor. Cekette en ufak bir sallanma yok, ama koşunca gerçeğe pek te uygun olmayan bir şekilde hareket ediyor.

Yine de tabi ki hiç olmamasından daha iyi ama. nVidia şu an insanların gözünü boyuyor. Tekelcilik yaptığı için Physx e gereken önemi vermiyor. Rakibi olsa fizik efektleri çok daha gerçekçi olurdu. Bence Physx pek özenli bir olay değil.

Ama yine tekrarlıyorum hiç olmamasından daha iyi tabi, ama nvidianın bu kadar abartması antipati topluyor. Ekran kartı tercih ederken pekte dikkat edilecek bir unsur değil çok ekmek yemesi lazım physx in.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
offf yine açılmadı yaaaa.. yeni bir host dosyası bulamam lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uzaktan Kumandan 8 yıl
düzeltme:

sorun hallolmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
physX kadar balon bi teknoloji yok arkadaş. oyunun bu kadar kısa ve chapter ların alakasız oluşuyla da birleşince bu oyunda physX dahil hiçbişeyden zevk alamadım. en ilginç tarafı GTA ile benzer tarzda olan bi oyunun bitmesi :/ GTA daki gibi senaryo sonunda oyun devam edebilirdi bu kadar emeğe ayrıntıya yazık. adam 7 8 saatlik bir oyun için mi buzdolabını açıp bira içebiliyordu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Ben de zaten gtx460'ı, kutunun arkasındaki MafiaII+Physx ss'i için almıştım, hatırlattığı iyi oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 8 yıl
Oyun 10 saatte bitiyor. Daha ne videosu. Bitti aynı gün oyun. Physx'in pek bi faydası olmamış bu oyuna Batman:AA da daha iyiydi. Grafikler tamamen değilde ışıklandırmalar gerçekten güzeldi oyunda. Hikaye kesik kesik hiçbişey tamamen anlaşılmıyor.


Mafia ile Mafia 2 yi ayrı tutmak lazım. İlk Mafia'ya çok büyük ayıp etmiş oluruz yoksa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16481 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim