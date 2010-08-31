Nvidia'dan Mafia II için yeni PhysX videosu

Yılın merakla beklenen yapımlarından Mafia II için hazırladığımız ve ekran kartlarının oyundaki performansını masaya yatırdığımız özel video çalışmamızı geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Geliştirme sürecinde Nvidia'nın ciddi katkı sağladığı oyun, senaryosu ve grafik kalitesiyle birlikte PhysX teknolojisine verdiği destekle de öne çıkıyor.

Nvidia hazırladığı yeni bir video ile Mafia II oyununun, PhsyX açık ve PhysX kapalıyken nasıl göründüğünü ortaya koyan yeni bir video çalışması hazırladı. İşte o video;

Not: Video, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.