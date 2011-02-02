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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan medya bilgisayarları için yeni ekran kartı: GeForce GT 440

8 yıl
10,2b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan medya bilgisayarları için yeni ekran kartı: GeForce GT 440
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Yüksek performans segmenti için çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modelini hazırlayan Nvidia, sessiz sedasız bir şekilde GeForce GT 440 modelini kullanıma sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 GPU'sundan güç aldığı belirtilen ekran kartı bu açıdan GeForce GT 430 ile benzerlik gösterse de bazı önemli farklılıklara sahip.

Tam boyutlu baskılı devre kullanan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96 CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi) sahip.İki farklı versiyonu hazırlanan GeForce GT 440, 3200MHz'de çalışan 512MB GDDR5 bellek veya 1800MHz'de görev yapan 1GB DDR3 bellek seçeneklerinden herhangi biri ile tercih edilebilecek.

Üzerinde ekstra güç girişi bulunmayan ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojilerine destek sunuyor ve 1080p videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor. Nvidia tarafından medya bilgisayarları için "nihai DirectX 11 deneyimi" olarak tanımlanan kart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

GeForce GT 440, ekran kartı üreticileri tarafından 70-75 Avro civarında bir fiyatlandırma ile Avrupa'da satışa sunuluyorlar.

Nvidia'dan medya bilgisayarları için yeni ekran kartı: GeForce GT 440
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Batuist 8 yıl
bu kartın üzerinde ki fan nasıl sinek vızıltısı gibi ses çıkarır hiç bilmek bile istemem.. pasif soğutucuyu az daha geniş tut fanı takma..
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Python 8 yıl
medya ağırlıklı pc kuracaksam,benim için yüksekligi az olması lazım kasanın,kartın fansız tasarımlı olması lazım ki medya(htpc) agırlıklı pc olabilsin bunun haricinde normal bir kart güç girişi olmayan diger kartlarda pekala işgörebilir diye düşünüyorum.
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ALBAY 8 yıl
Valla bende x1650 var medya pc si için birebir.Fanı yok pasif soğutma.Fanı olanın imanı olmaz
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lzerk 8 yıl
Fiyatı çok iyi konumlandırmışlar, 160TL çok iyi bu kart için
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dreamblue35 8 yıl
oyun oynamak için değil de film izlemek içim bire bir kart
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Zeytinbey 8 yıl
gt 240'ın dx11 versiyonu olmuş...
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H1dd3n_Man 8 yıl
Türkiye'de şu anda LP versiyonu satışta
Inno3D GeForce GT440: eksenbilgisayar.com/...
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IUnknown 8 yıl

H1dd3n_Man

Türkiye'de şu anda LP versiyonu satışta
Inno3D GeForce GT440:
eksenbilgisayar.com/...


bu kart 1 gb ddr5 haberde ddr5 512 diyor. Artı 1 günlük kart direkt nasıl gelmiş ülkeye hayret!
Nvidanın daha önce çıkardığı sadece ddr3 ve 192bitlik olan gt440 da var. Acaba o mu dedim bu ama değilmiş.
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