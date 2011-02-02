Nvidia'dan medya bilgisayarları için yeni ekran kartı: GeForce GT 440

Yüksek performans segmenti için çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modelini hazırlayan Nvidia, sessiz sedasız bir şekilde GeForce GT 440 modelini kullanıma sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 GPU'sundan güç aldığı belirtilen ekran kartı bu açıdan GeForce GT 430 ile benzerlik gösterse de bazı önemli farklılıklara sahip.

Tam boyutlu baskılı devre kullanan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96 CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi) sahip.İki farklı versiyonu hazırlanan GeForce GT 440, 3200MHz'de çalışan 512MB GDDR5 bellek veya 1800MHz'de görev yapan 1GB DDR3 bellek seçeneklerinden herhangi biri ile tercih edilebilecek.

Üzerinde ekstra güç girişi bulunmayan ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi Nvidia teknolojilerine destek sunuyor ve 1080p videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabiliyor. Nvidia tarafından medya bilgisayarları için "nihai DirectX 11 deneyimi" olarak tanımlanan kart, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

GeForce GT 440, ekran kartı üreticileri tarafından 70-75 Avro civarında bir fiyatlandırma ile Avrupa'da satışa sunuluyorlar.