Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan taşınabilir oyun konsolu: Project Shield

6 yıl
2,6b
1
45
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir Kickstarter projesi olarak hayata geçen Ouya isimli oyun konsolu projesinin milyonları peşinden sürüklemesini fırsat bilen Nvidia, Tegra 4 lansmanının yapıldığı etkinlik kapsamında "Project Shield" adını verdiği yeni taşınabilir oyun konsolu projesini de anlattı. Tegra 3 tabanlı Ouya ile kıyaslandığında hem tasarım hem de donanım ve yenilikçi teknolojiler açısından çok daha fazlazsını vaad eden Android tabanlı konsol, beta aşamasındaki mevcut gelişim çalışmaları kapsamında Android 4.x Jelly Bean sürümünü kullansa da ikinci çeyrekte piyasaya daha yeni bir Android versiyonu ile sürülmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.
Nvidia Tegra 4 platformu sayesinde performans anlamında heyecan verici bir noktada yer alan konsol, 5-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Piksel yoğunluğu 294ppi olan oyun konsoluna, çift çubuk ve çoklu aksiyon butonlarına sahip özel bir kontrolcü eşlik ediyor. Xbox kontrolcüsünü akıllara getiren kontrolcü ile ekranın uyumu da Nvidia üzerinde mesai harcadığı alanlardan biri olarak gösteriliyor. Üzerinde yer alan 33 Watt/saat kapasiteli Li-Ion pil ile 10 saate kadar oyun v 24 saate kadar video oynatma yeteneği sunacağısöylenen Project Shield için Nvidia, yüksek görüntü performansına ek olarak ses konusunda da özel bir çalışma yapmış. Şirket tarafından yapılan açıklama göre Beats Audio donanımlarındaki benzer ileri seviye bir ses işleme teknolojisi oyun konsoluna dahil edilmiş durumda. MicroSD kart slotuna da yer verilen cihaz, 72 çekirdekli GPU sayesinde mevcut Android oyunlarını en üst seviye oynatabilmesinin yanında 4K çözünürlük desteği sunuyor ve önemli bir farklılık daha getiriyor.
Project Shield ile evinizdeki bilgisayarda yer alan oyunları da "stream" edebiliyor yani PC tarafıdan işlenen oyunun yönetimini konsol üzerinden gerçekleştirerek oynayabiliyorsunuz.  Eğer bilgisayarınızda GeForce GTX 650 veya üzeri ekran kartı var ise WiFi üzerinden kurulan bağlantı ile Project Shiel'da, PC'deki oyun kütüphanenizi görüntülebiliyor ve örneği Steam üzerindeki oyunlarınızı çalıştırabiliyorsunuz. Nvidia gelecek için bu teknoloji vasıtasıyla Project Shield ile televizyona kablosuz olarak aktarılan oyunların oynanabileceğini de söylüyor. Amerika Kıtası için 2. çeyrekte satışa sunulması beklenen yeni oyun konsolunun diğer bölgelere ne zaman geleceği ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor ancak fiyatının Ouya kadar ucuz (99$) olması da pek tabi ki beklenmiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ike 5 yıl
Sonunda elle tutulabilir bi el konsolu üretildi şükür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Haaaaa Nvidia Project Shield'din Fiyatı 299 Dolar Taaammı Nvidia Yapımcıları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-EE6EF2C69 5 yıl
avrupada satışa ne zaman çıkacak bilgisi olan varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 6 yıl
GT_55
Rainbow Dash yok artık o üstteki video ne ya.. ps3, xbox360 falan yalan oldu
Üstde ki video, bilmeyenler için söylüyorum.Pcden wifi bağlantısı ile stream ediliyor.Aslında grafikleri işleyen,renderlayan pcdir.Shield sadece ordaki görüntüyü gösteriyor ve shield üzerinden oyunu kontrol edebiliyorsun.Yani videodaki grafikler, shield donanımı ile gösterlimiyor.Tıpkı vitadaki remote play sayesinde, ps3 üzerindeki batllefield 3ü oynamak gibi.Vitada oynuyormuşsun gibi ama aslında oynatan ps3..

bunun için cihazı kırmak gerekmeseydi vitanın satışları patlayabilirdi. bu cihazın kendinin desteklediği bir olay. umarım razer'ın project fionası gibi unutulup gitmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
himmet_dal 6 yıl
vita 3ds gibi konsollar varken bunların çıkmasına anlam veremiyorum angry birdsmü oynuyacaz joystikle jetpack joyridemı temple runmı zaten başkada oyun kalmadı eğlenceli online oyun desen koca world of warcraft evreni var küçücük ekranda tavla bile oynanmaz karşılıklı kim bilir neden piyasaya çıkar bu alet bence gereksizin daniskası.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raikirin 6 yıl
Telefonlar geliştikçe taşınabilir konsolların devri kapanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
potur 6 yıl
Gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Bana pek ilgi çekici gelmedi.Tasarımı da beğendiğimi söyleyemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Salonda LEd tv var diyelim. Al bu cihazı stream özelliği var. Hdmi dan bağla başka şeye gerek kalmadan başka odadaki pc deki oyunları salonunda oyna. Süpermiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxbat 6 yıl
Nvidia ARM lisansı almakla tarihinin en akıllıca hamlesini yaptı. Allah'tan Intel Via satışına taş koymuş:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 6 yıl
Tasarımını çok beğendim, umarım fiyat çok fazla uçmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 6 yıl
hadi hayırlısı Tegra 4'te geldi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kirk Lee 6 yıl
Nvidia'yı bu açıdan tebrik ediyorum... GPU'yu üretip ortada bırakmıyorlar. Gerek sürücü, gerek yeni oyunlar, gerekse farklı platformlar ve farklı cihazlarla birçok yenilik getiriyorlar...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eed1975 6 yıl
Amerika Kıtası için 2???
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2559 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, oyun konsolu ve nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim