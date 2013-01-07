Nvidia'dan taşınabilir oyun konsolu: Project Shield

Bir Kickstarter projesi olarak hayata geçen Ouya isimli oyun konsolu projesinin milyonları peşinden sürüklemesini fırsat bilen Nvidia, Tegra 4 lansmanının yapıldığı etkinlik kapsamında "Project Shield" adını verdiği yeni taşınabilir oyun konsolu projesini de anlattı. Tegra 3 tabanlı Ouya ile kıyaslandığında hem tasarım hem de donanım ve yenilikçi teknolojiler açısından çok daha fazlazsını vaad eden Android tabanlı konsol, beta aşamasındaki mevcut gelişim çalışmaları kapsamında Android 4.x Jelly Bean sürümünü kullansa da ikinci çeyrekte piyasaya daha yeni bir Android versiyonu ile sürülmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Nvidia Tegra 4 platformu sayesinde performans anlamında heyecan verici bir noktada yer alan konsol, 5-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. Piksel yoğunluğu 294ppi olan oyun konsoluna, çift çubuk ve çoklu aksiyon butonlarına sahip özel bir kontrolcü eşlik ediyor. Xbox kontrolcüsünü akıllara getiren kontrolcü ile ekranın uyumu da Nvidia üzerinde mesai harcadığı alanlardan biri olarak gösteriliyor. Üzerinde yer alan 33 Watt/saat kapasiteli Li-Ion pil ile 10 saate kadar oyun v 24 saate kadar video oynatma yeteneği sunacağısöylenen Project Shield için Nvidia, yüksek görüntü performansına ek olarak ses konusunda da özel bir çalışma yapmış. Şirket tarafından yapılan açıklama göre Beats Audio donanımlarındaki benzer ileri seviye bir ses işleme teknolojisi oyun konsoluna dahil edilmiş durumda. MicroSD kart slotuna da yer verilen cihaz, 72 çekirdekli GPU sayesinde mevcut Android oyunlarını en üst seviye oynatabilmesinin yanında 4K çözünürlük desteği sunuyor ve önemli bir farklılık daha getiriyor.

Project Shield ile evinizdeki bilgisayarda yer alan oyunları da "stream" edebiliyor yani PC tarafıdan işlenen oyunun yönetimini konsol üzerinden gerçekleştirerek oynayabiliyorsunuz. Eğer bilgisayarınızda GeForce GTX 650 veya üzeri ekran kartı var ise WiFi üzerinden kurulan bağlantı ile Project Shiel'da, PC'deki oyun kütüphanenizi görüntülebiliyor ve örneği Steam üzerindeki oyunlarınızı çalıştırabiliyorsunuz. Nvidia gelecek için bu teknoloji vasıtasıyla Project Shield ile televizyona kablosuz olarak aktarılan oyunların oynanabileceğini de söylüyor. Amerika Kıtası için 2. çeyrekte satışa sunulması beklenen yeni oyun konsolunun diğer bölgelere ne zaman geleceği ve hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor ancak fiyatının Ouya kadar ucuz (99$) olması da pek tabi ki beklenmiyor.