Nvidia'dan Tegra 2 tablet: Yeni bir iPad katili mi doğuyor ?

Apple tarafından devrimsel bir cihaz olarak tanımlanan iPad, ilk ayında 1 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza attı. İlk defa Ocak ayında tanıtılan ve o dönemde kullanıcıları ikiye bölen iPad, şu an sadece Amerika'da satılıyor ve önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalarda da kullanıma sunulması bekleniyor. Tablet bilgisayar pazarının en yenilikçi cihazı olarak gösterilen iPad'e karşı en dişli rakip Nvidia'dan gelebilir. Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıttığı Tegra 2 platformunun, tabletler için ideal zemini oluşturduğunu ve bu yılın tabletlerin yılı olduğunu belirten Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, firmasının tablet bilgisayar pazarında etkin bir politika izleyeceğini dile getirmişti. Henüz satışa sunulmuş Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar olmasa da Nvidia tarafından hazırlanan ve Foxconn (Apple'ın en büyük üretici ortağı) tarafından üretilen referans cihaz, Tegra 2 tabanlı tabletlerin neler yapabileceği noktasında önemli ipuçları veriyor.

Nvidia'nın yeni tableti, hem donanım hem de yazılım özellikleri açısından oldukça güçlü bir profil çiziyor. Tahmin edilebileceği üzere Tegra 2 platformundan güç alan cihaz, bu açıdan bakıldığında şu ana kadar üretilmiş en güçlü tabletlerden biri olmayı başarıyor. ARM Cortex A9 tasarımını alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu, sahip olduğu GeForce tabanlı entegre grafik birimi ile ARM tabanlı yongada sistem çözümleri arasında en yüksek grafik performansını vaad ediyor. 8 farklı motora sahip olan platformda, farklı iş yüklerine özel motorlar, dinamik olarak kontrol ediliyor ve örneğin ses ve müzik oynatımından sorumlu motor, HD video hızlandırma motoruna ihtiyaç duyulduğunda kapatılarak güç tüketimine artı katkı sağlanabiliyor. ARM Cortex A8 mimarisini temel alan Apple A4 işlemcisi ile kıyaslandığında %25'e varan oranda daha hızlı olduğu düşünülen Tegra 2 platformu sayesinde yüksek performans vaad eden tablet, 1GB DDR2 bellekle (iPad'in 4 katı) geliyor.

8.9-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet, 512MB flash bellek (SLC tipi NAND flash) kapasitesine sahip. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth ile donatılan cihaz, 2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Entegre hoparlörle gelen tablet bilgisayar, yazılım tarafında ise sırtını Android'e dayamış durumda. Google'ın çok hızlı gelişen açık kaynaklı Android platformu sayesinde hızlı ve etkin çalışacağı belirtilen yeni tablet, Flash hızlandırma desteği de sunacak. 1080p videoları sorunsuzca oynatabilecek güce sahip olduğu ayrıca konsollara yakın 3D performansı sunacağı iddia edilen tablet bilgisayar, tasarım anlamında Apple'ın çizgisini takip ediyor ve sade ama şık bir görünüm sergiliyor. Nvidia'nın, henüz prototip aşamasında olan Android'li tablet için nasıl bir strateji henüz bilinmiyor ama Tegra 2 tabanlı çok sayıda tabletin yolda olduğu ve pek çoğunun yılın ikinci yarısında pazara sunulacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.