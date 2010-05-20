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Nvidia'dan Tegra 2 tablet: Yeni bir iPad katili mi doğuyor ?

Nvidia, Tegra 2 platformu için yeni bir tablet bilgisayar hazırladı. Güçlü özellikleriyle öne çıkan tablet, iPad'in en dişli rakibi olabilir.
9 yıl
8,5b
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61
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tarafından devrimsel bir cihaz olarak tanımlanan iPad, ilk ayında 1 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza attı. İlk defa Ocak ayında tanıtılan ve o dönemde kullanıcıları ikiye bölen iPad, şu an sadece Amerika'da satılıyor ve önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalarda da kullanıma sunulması bekleniyor. Tablet bilgisayar pazarının en yenilikçi cihazı olarak gösterilen iPad'e karşı en dişli rakip Nvidia'dan gelebilir. Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıttığı Tegra 2 platformunun, tabletler için ideal zemini oluşturduğunu ve bu yılın tabletlerin yılı olduğunu belirten Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, firmasının tablet bilgisayar pazarında etkin bir politika izleyeceğini dile getirmişti. Henüz satışa sunulmuş Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar olmasa da Nvidia tarafından hazırlanan ve Foxconn (Apple'ın en büyük üretici ortağı) tarafından üretilen referans cihaz, Tegra 2 tabanlı tabletlerin neler yapabileceği noktasında önemli ipuçları veriyor.

Nvidia'dan Tegra 2 tablet: Yeni bir iPad katili mi doğuyor ?
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Nvidia'nın yeni tableti, hem donanım hem de yazılım özellikleri açısından oldukça güçlü bir profil çiziyor. Tahmin edilebileceği üzere Tegra 2 platformundan güç alan cihaz, bu açıdan bakıldığında şu ana kadar üretilmiş en güçlü tabletlerden biri olmayı başarıyor. ARM Cortex A9 tasarımını alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu, sahip olduğu GeForce tabanlı entegre grafik birimi ile ARM tabanlı yongada sistem çözümleri arasında en yüksek grafik performansını vaad ediyor. 8 farklı motora sahip olan platformda, farklı iş yüklerine özel motorlar, dinamik olarak kontrol ediliyor ve örneğin ses ve müzik oynatımından sorumlu motor, HD video hızlandırma motoruna ihtiyaç duyulduğunda kapatılarak güç tüketimine artı katkı sağlanabiliyor. ARM Cortex A8 mimarisini temel alan Apple A4 işlemcisi ile kıyaslandığında %25'e varan oranda daha hızlı olduğu düşünülen Tegra 2 platformu sayesinde yüksek performans vaad eden tablet, 1GB DDR2 bellekle (iPad'in 4 katı) geliyor.

Nvidia'dan Tegra 2 tablet: Yeni bir iPad katili mi doğuyor ?
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8.9-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan tablet, 512MB flash bellek (SLC tipi NAND flash) kapasitesine sahip. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth ile donatılan cihaz, 2 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Entegre hoparlörle gelen tablet bilgisayar, yazılım tarafında ise sırtını Android'e dayamış durumda. Google'ın çok hızlı gelişen açık kaynaklı Android platformu sayesinde hızlı ve etkin çalışacağı belirtilen yeni tablet, Flash hızlandırma desteği de sunacak. 1080p videoları sorunsuzca oynatabilecek güce sahip olduğu ayrıca konsollara yakın 3D performansı sunacağı iddia edilen tablet bilgisayar, tasarım anlamında Apple'ın çizgisini takip ediyor ve sade ama şık bir görünüm sergiliyor. Nvidia'nın, henüz prototip aşamasında olan Android'li tablet için nasıl bir strateji henüz bilinmiyor ama Tegra 2 tabanlı çok sayıda tabletin yolda olduğu ve pek çoğunun yılın ikinci yarısında pazara sunulacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Nvidia'dan Tegra 2 tablet: Yeni bir iPad katili mi doğuyor ?
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Nvidia'dan Tegra 2 tablet: Yeni bir iPad katili mi doğuyor ?
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Nvidia'dan Tegra 2 tablet: Yeni bir iPad katili mi doğuyor ?
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Nvidia'dan Tegra 2 tablet: Yeni bir iPad katili mi doğuyor ?
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NecroCyber-777 9 yıl
NVIDIAAA....
It's Meant to be played...
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DH Misafiri 9 yıl
yha bu iPad ler telefon gibimi?sim kart falan kullanılıyomu?
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01Mrt 9 yıl
Ürün özellikleri bakımından bence çok güzel, sanırım tek eksiği sim kart yuvası olmuş (3G internet için) ilerde o da olacaktır eminim...
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alacakll 9 yıl
apple bu başarısını buraya kadar getirlebildiyse çalışanları çok iyi demekki takdir etmek lazım.yalnız bir şeyi unutmamak lazım teknoloji yazılıma her zaman mahkum.yazılımlar değiştikçe liderlik el değiştirir bu kesindir ama apple'nin kullanıcısı ap ayrı,geçişte bu denli yavaş olacaktır.bugün apple'nin karşısına iyi bir yazlımla hangi firma çıkarsa apple'nin müşterisini 2-3 yılda anca alır.
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sendemail 9 yıl
yahu hala neyin bıdı bıdısını yapıyorsunuz ,
ipad sacma sapan bır cıhaz ,ne genıslemesı var ne esnemesı var ,hababam ıtunes a para bayıl,sade bır netbook her zaman tercıhım ıpade para vermektense...
ancak dostlar Apple yeni macbook cıkarmış ki 1000 dolar ,unıbody ,corei5 ıslemcılı ,nvdia kartlı 13 ınchlık en az 10 saat pıl omru olan MUHTESEM bır cıhaz cıkarmıs...ruyalarıma gırıyor ,o denlı sevdım .Koskoca bılgısayar uretıcılerı bırlessın 1 tane macbook cıkartsın ,yapmıyorlar , hababam her hafta yenı netbook modelı cıkartıyorlar ,yenı demelerıne bakmayın bılesenler aynı bır tek uzerındekı cıkartmalar ve kasa rengı farklı .Macbook gibi bir sanateseri cıkartan bır fırma ,hödük bir ıpad cıkartırsa sektorde tabi ki daha iyi modellerıyle cevap verır..orn.tegra2.
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Centauri 9 yıl
diğer tüm tabletler gibi, Ipad'in yanında ÇÖP....

Aa... bi dakika... usb'si varmış.
Ok super o zaman. Pardon :)
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alacakll 9 yıl
nvidia atı'yle yarışçam diye bu işe geç girdi.ama şunu biliyorumki nvidia ileride (çok uzak değil) apple nin pazar payının düşmesine neden olacak tek firmadır.çok güçlü şirket olduğunu herkez biliyor.yalnız tüketici açısından baktığınızda çokta iyimser değiller fiyatları ekran kartları gibi yüksekten uçmaya başlıcaklardır.kısacası nvidia bu işe girdiyse alnının akıylada çıkar.
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lorienarchers 9 yıl
daha çok el konsolu gibi psp tadında bişey gibi duruo :D
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Bukalemun 9 yıl
cihazı beğendim , ıpad zaten yakında cameralı - amoled ve yazılın destekli bir şeyler yapar bunu yine yakalar. çünkü MAC - APPLE alıcısı çok. bu cihaz ocak ta çıksa idi o zaman görürdüm ....
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mertgraph1979 9 yıl
Çok iddialı bir laf olucak ama söylemeden geçemeyeceğim;

Ekran tepkisi ve kalitesi iPad kadar mükemmel olmayan, işletim sistemi iPad OS kadar basit, stabil ve hızlı olmayan, uygulama mağazası Appstore genişliğinde olmayan hiç bir Pad ağzı ile kuş tutsa, performans manyağı olsa dahi iPad katili olamaz.

Performans ile, özellik ile kaslı cihazlar ile bu işin başarılamayacağı iPhone ile defalarca kanıtlanmıştır.


Erasmus78 nickli arkadaş yine kağıt üzerindeki değerleri okuyup gaza gelmiş ve bir sürü saçma sapan yorum yazan insanlara gerekli cevabı vermiş.
+100000000 kere katılıyorum. Hala denenmiş ve kanıtlanmış şeyler üzerine konuşup kendinizi yoruyorsunuz.

Kullanılabilirlik, hız, ergonomi ve stabilite herşeydir. Biri eksik olursa diğerlerinin hiçbir önemi kalmaz. Mesela bu cihaz yandan bakıldığında ipad'in 3-4 katı kadar kalın. Bu cihaz direk benim için çöp.
Bu kalınlıkta bir cihazı elime alıp kullanmak istemem. Siz hala of abi işlemciye ram'e bak uçuyo, çok hızlı bu alet kafasındasınız. Uçsun isterse aya çıksın. İpad yukarıda saydıklarımın hepsini eksiksiz yerine getirdiği için bir milyon sattı. İpad'de bu saydıklarımdan biride eksik olsaydı o da çöptü benim için. Ha Flash ve usb mi, yukarıda saydıklarımın yanında zerre kadar önemi yok.

Hala 1 milyon İpad alan ve Avrupa'da pazara sürüldüğünde milyonlarca daha alıcak insanlara salak muamelesi yapıp kendinizi zeki yerine koyan yorumlar yapıyorsunuzya, çenenizi kapatmak için daha ne lazım işte ben onu merak ediyorum aslında.
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Bukalemun 9 yıl
cihazı beğendim , ıpad zaten yakında cameralı - amoled ve yazılın destekli bir şeyler yapar bunu yine yakalar. çünkü MAC - APPLE alıcısı çok. bu cihaz ocak ta çıksa idi o zaman görürdüm ....
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gduman 9 yıl
Sd kart destegi olduktan sonra problem yok. Anroid 2.2 ile sd karta program kurmada geldi sorun kalmadi bellekle ilgili.
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Master_Evil 9 yıl
neden bilmiyorum ama şu apple'ın yıkılmasını çok istiyorum nvidia destek versin firmalara yeter
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