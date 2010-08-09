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Nvidia'nın GeForce GTX 475 hazırlıkları devam ediyor

8 yıl
9,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460 modelinin elde ettiği başarı sonrasında GeForce GTX 465 için fiyat indirimine giderek stokları tüketmeyi ve modeli piyasadan çekmeyi planlayan Nvidia, benzer bir adımı GeForce GTX 470 için de planlıyor olabilir. Hatırlanacağı üzere GeForce GTX 465 ile birlikte GTX 470 modelinde de indirime giden Nvidia, kapalı kapılar ardında GeForce GTX 475 modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Üreticilerden gelen bilgilere göre firma, GeForce GTX 475'te "tam donanımlı" GF104 GPU'sunu kullanacak.

GF100 ile kıyaslandığında tasarım anlamında bazı farklılıklar içeren GF104 GPU'su, GeForce GTX 460 modelinde paralel işlem birimlerinin bir kısmı kapatılarak kullanılmıştı. 336x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 460 versiyonundan farklı olarak GeForce GTX 475'te kullanılacak versiyon, grafik biriminin ana tasarımına sadık kalarak 384x paralel işlem birimine sahip olacak. Ciddi bir hız aşırtma potansiyeline sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 475'in üst segmente yeni bir soluk getireceği konuşuluyor.

Henüz resmi herhangi bir bilgi olmasa da fiyat anlamında ATi Radeon HD 5850-5870 civarında bir yere konumlandırılması beklenen GeForce GTX 475'in çıkışıyla birlikte AMD'nin de fiyat indirimine gidebileceği söyleniyor. Zira hatırlanacağı üzere GTX 460'ın çıkışıyla birlikte firma, ATi Radeon HD 5830'u 199$ seviyesine çekmişti. Üst segmentte GeForce GTX 475 modeliyle birlikte GTX 485 ve çift grafik yongalı GeForce GTX 495 modellerini de planlayan Nvidia, yılın kalan kısmını rakibinin önünde geçirmek istiyor.


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HoLY.oNE 8 yıl
buyuk ihtimalle gtx495 de bu kartın çiftinden meydana gelecek ,)
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Swothra 8 yıl
Daha çoook uzun süre vardır onun çıkmasına
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Batuist 8 yıl
en fazla satılan kartlar f/p kartları dolayısı ile en hızlı kartı üretmek yerine önceliği gtx 460'a verseymiş nvidia şu an daha fazla kar elde edebilirmiş... ati yıllardır bu stratejiyi izliyor..orta segmentte en iyi olmak sonra bu işlemcilerin iki tanesiyle performans kartı üretmek... aradan geçen yıllar zarfında elde ettiği başarı ne kadar haklı olduğunu gösteriyor...
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OverClocK1ng 8 yıl
Eğer GTX475 in arkasına 2 tane 8 pin veya en az 1x8 + 1x6 pin güç girişi koyarlarsa acayip iyi bir overclock kartı olur.

Yeni GTX460 olur.
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Kam1kaze 8 yıl
Ekran kartlarını genelde oyun için alıyoruz ama oyun yokki piyasada 5650 ekran kartımla counter strike oynuyorum :P
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heyysanadiyom 8 yıl
gtx465 seni özlicez güle güle
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ALBAY 8 yıl
5850-5870 arası 100 tane kart olacak herhalde?
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