Nvidia'nın GeForce GTX 475 hazırlıkları devam ediyor

GeForce GTX 460 modelinin elde ettiği başarı sonrasında GeForce GTX 465 için fiyat indirimine giderek stokları tüketmeyi ve modeli piyasadan çekmeyi planlayan Nvidia, benzer bir adımı GeForce GTX 470 için de planlıyor olabilir. Hatırlanacağı üzere GeForce GTX 465 ile birlikte GTX 470 modelinde de indirime giden Nvidia, kapalı kapılar ardında GeForce GTX 475 modeli için hazırlıklarını sürdürüyor. Üreticilerden gelen bilgilere göre firma, GeForce GTX 475'te "tam donanımlı" GF104 GPU'sunu kullanacak.

GF100 ile kıyaslandığında tasarım anlamında bazı farklılıklar içeren GF104 GPU'su, GeForce GTX 460 modelinde paralel işlem birimlerinin bir kısmı kapatılarak kullanılmıştı. 336x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 460 versiyonundan farklı olarak GeForce GTX 475'te kullanılacak versiyon, grafik biriminin ana tasarımına sadık kalarak 384x paralel işlem birimine sahip olacak. Ciddi bir hız aşırtma potansiyeline sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 475'in üst segmente yeni bir soluk getireceği konuşuluyor.

Henüz resmi herhangi bir bilgi olmasa da fiyat anlamında ATi Radeon HD 5850-5870 civarında bir yere konumlandırılması beklenen GeForce GTX 475'in çıkışıyla birlikte AMD'nin de fiyat indirimine gidebileceği söyleniyor. Zira hatırlanacağı üzere GTX 460'ın çıkışıyla birlikte firma, ATi Radeon HD 5830'u 199$ seviyesine çekmişti. Üst segmentte GeForce GTX 475 modeliyle birlikte GTX 485 ve çift grafik yongalı GeForce GTX 495 modellerini de planlayan Nvidia, yılın kalan kısmını rakibinin önünde geçirmek istiyor.