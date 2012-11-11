Nvidia'nın Project Denver işlemci tasarımı, ARMv8 üzerinde "gizli özellikler" içeriyor

Geçtiğimiz günlerde finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia, rekor gelir ile analistlerden tam not almayı başardı. Özellikle Tegra operasyonunun elde ettiği başarı, şirketin mali performansına da katkı sağlıyor. Hali hazırda Tegra 3 ile pazarda olan ve Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Tegra 4 platformunu lanse etmesi beklenen Nvidia, ARM dünyası için daha büyük planlara sahip.

CES 2011 Fuarı'nda açıklama yapan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, şirket olarak Project Denver kod adıyla yüksek performanslı ARM işlemci tasarımı üzerinde çalıştıklarını ve amaçlarının mobil cihazlarla sınırlı kalmayıp iş alanını daha performanslı cihazlara doğru genişletmeyi hedeflediklerini söylemişti. Finansal sonuçların açıklandığı son görüşmede Huang, Project Denver çalışmalarını harika gittiğini söyledi. Daha da önemlisi ise yeni tasarımın, Tegra'dan farklı olarak tamamiyle özelleştirilmiş olması. Bilindiği üzere Tegra işlemci ailesi büyük oranda ARM'ın standart tasarımına sadık kalıyor ancak Project Denver tasarımı, tamamiyle farklı bir anlayışla geliştiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde lanse edilen 64-bit ARMv8 mimarisi üzerine şekillendirilen Project Denver, Nvidia mühendisliğinin mikroişlemci dünyasındaki ilk tam yansıması olacak. Yeni tasarım için ARMv8 mimarisi üzerine "gizli soslar" ekledik diyen Nvidia tepe yöneticisi, özelleştirilmiş tasarıma yönelik ipuçlarını da vermiş oldu. Huang geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, Project Denver projesinin şirket içerisinde 3,5 yıldır geliştirildiğini ve tasarım sürecinin 5 yıl alacağını ifade etmişti. Eğer her şey yolunda gitti ise, bu dönemde Project Denver tasarımının bitmiş ya da bitmeye çok yakın olması gerekiyor.

Daha önce ortaya atılan iddialar, üzerinde çalışılan ilk Project Denver tasarımının 8 adet 64-bit ARM çekirdeği ile 256 adet CUDA çekirdeği içerdiği yönünde idi ancak bu bilgi hiç bir zaman Nvidia tarafından doğrulanmadı. Kağıt üzerindeki veriler, tasarımda kullanılan grafik işlemci biriminin, GeForce 600 serisi Kepler mimarisinni optimize edilmiş özel türevleri olduğu yönünde ancak bunun ne derece doğru olduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yine de şunu söyleyebiliriz; mevcut yol haritası itibariyle Project Denver'ı, ARMv8 tabanlı ilk işlemciler olarak pazarda görmemiz güçlü bir ihtimal.

ARMv8 için AMD'nin Opteron ailesine, Samsung'un da Exynos serisine sunucu odaklı profesyonel işlemciler eklemesi beklenirken, Qualcomm'un da aynı mimari üzerinde özelleştirilmiş işlemciler geliştirip tüketici elektroniği ürünler için sağlayacağı düşünülüyor.



