Nvidia'nın Project Denver işlemci tasarımı, ARMv8 üzerinde "gizli özellikler" içeriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia, rekor gelir ile analistlerden tam not almayı başardı. Özellikle Tegra operasyonunun elde ettiği başarı, şirketin mali performansına da katkı sağlıyor. Hali hazırda Tegra 3 ile pazarda olan ve Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Tegra 4 platformunu lanse etmesi beklenen Nvidia, ARM dünyası için daha büyük planlara sahip.
CES 2011 Fuarı'nda açıklama yapan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, şirket olarak Project Denver kod adıyla yüksek performanslı ARM işlemci tasarımı üzerinde çalıştıklarını ve amaçlarının mobil cihazlarla sınırlı kalmayıp iş alanını daha performanslı cihazlara doğru genişletmeyi hedeflediklerini söylemişti. Finansal sonuçların açıklandığı son görüşmede Huang, Project Denver çalışmalarını harika gittiğini söyledi. Daha da önemlisi ise yeni tasarımın, Tegra'dan farklı olarak tamamiyle özelleştirilmiş olması. Bilindiği üzere Tegra işlemci ailesi büyük oranda ARM'ın standart tasarımına sadık kalıyor ancak Project Denver tasarımı, tamamiyle farklı bir anlayışla geliştiriliyor.
Geçtiğimiz günlerde lanse edilen 64-bit ARMv8 mimarisi üzerine şekillendirilen Project Denver, Nvidia mühendisliğinin mikroişlemci dünyasındaki ilk tam yansıması olacak. Yeni tasarım için ARMv8 mimarisi üzerine "gizli soslar" ekledik diyen Nvidia tepe yöneticisi, özelleştirilmiş tasarıma yönelik ipuçlarını da vermiş oldu. Huang geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, Project Denver projesinin şirket içerisinde 3,5 yıldır geliştirildiğini ve tasarım sürecinin 5 yıl alacağını ifade etmişti. Eğer her şey yolunda gitti ise, bu dönemde Project Denver tasarımının bitmiş ya da bitmeye çok yakın olması gerekiyor.
Daha önce ortaya atılan iddialar, üzerinde çalışılan ilk Project Denver tasarımının 8 adet 64-bit ARM çekirdeği ile 256 adet CUDA çekirdeği içerdiği yönünde idi ancak bu bilgi hiç bir zaman Nvidia tarafından doğrulanmadı. Kağıt üzerindeki veriler, tasarımda kullanılan grafik işlemci biriminin, GeForce 600 serisi Kepler mimarisinni optimize edilmiş özel türevleri olduğu yönünde ancak bunun ne derece doğru olduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Yine de şunu söyleyebiliriz; mevcut yol haritası itibariyle Project Denver'ı, ARMv8 tabanlı ilk işlemciler olarak pazarda görmemiz güçlü bir ihtimal.
ARMv8 için AMD'nin Opteron ailesine, Samsung'un da Exynos serisine sunucu odaklı profesyonel işlemciler eklemesi beklenirken, Qualcomm'un da aynı mimari üzerinde özelleştirilmiş işlemciler geliştirip tüketici elektroniği ürünler için sağlayacağı düşünülüyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberdekinin aksine Nvidia büyük ihtimalle ARMv8 temelli ürün çıkartan ilk firma olmayacak, Applied Micro gibi elinde armv8 temelli prototipi olanlar var.
Nvidia, sebebini bilmiyoruz ama bi şekilde x86 kullanabileceğini zannediyordu zamanında. Bu işin olmayacağını ağır bi şekilde tecrübe etmiş oldu.
Denver'ın, server alanında bişeyler yapmayı amaçlayan diğer geliştiriciler ile farklı yolları var. AMD, Calxeda, Applied Micro, Marvel ve daha adını duymadığımız ama ihtimal veridğimiz Samsung / Quallcom gibi geliştiriciler mevcut server sistemini esas hedef olarak görüyorlar. Denver'ın amacı başlı başına sistemin kendisini ele geçirmek.
Denver ile ilgili bişeyler yeni duyuyorsanız, geçmişi 2008 lere kadar gider(daha gerisi varsa ben bilmiyorum). Echelon diye araştırın, kullanılan mimari yapı çekirdek yapısı Echelon denilen yapıdır.
Echelon / Denverın Win8 ile WinRT ile Android ile ot mot ile alakası yok. Bunun çalıştırılabilmesi için özel bi kernel / özel bi işletim sistemi ve görece özel yazılım ekosistemi gerekiyor. Winrt ile yada Android ile çalışmaz bu, yada sizin anladığınız anlamda çalışmaz. Özel bi kernele işletim sistemi çekirdeğine ihtiyacı var ki işletim sistemi hangi komutu hangi birimde çalıştırabileceğini bilsin. Sistemde büyük fat/latency core denilen ve bizim bildiğimiz anlamda CPU çekirdeğine benzer çekirdekler ve small/througput core denilen küçük basit yapılı GPU çekirdeğine benzeyen yapılar var. Bu tür farklı çekirdek türü ve gruplarını birarada kullanan yapılara ACMP denir (asimetrik chip multi processing). Denver/ Echelon temelde ACMP denen bi yapıdır. Bunu öyle langır lungur her tür yerde rahatça kullanamazsınız. İşletim sisteminin altındaki donanımdan özel olarak haberdar olması gerekir ki hangi thread nerede nasıl çalışacak işlemciye nasıl komut yollanacak hepsini ayarlayabilsin.
Bu son yazdığım paragrafı idrak edebiliyorsanız zaten, Nvidianın nasıl tekelci bi yolda ilerlediğine kolayca ulaşabilirsiniz zaten.
Özel bi kernel vs. olmadan ve yazılım olarak da özel direktifler içermeden mevcut programlar bu çip üstünde çalışmaz. Notebook tablet faln gibi şeylere gelecek takr takr çalıştıracaz diye kimse şimdiden yeşillenmesin.
Tahmin eden varsa, Nvidia'nın gittiği yol, Intel'in yıllar öncesinde Itanium ile gittiği yola benziyor. Farkı tamamen uyumsuz değil ama tamamen uyumlu da değil. Kendi server alanı, kendi yazılım ekosistemi peşinde. Tamamen uyumsuz değil çünkü Arm komut seti ve Cuda kullanıyor (Itanium ise x86 ile tamamen uyumsuz, farklı işletim sistemi ve yazılım ekosistemi var). Tamamen uyumlu değil çünkü varolan işletim sistemleri çipi tanıyıp düzgün olarak kullanamaz, çünkü threadin nerede çalıştırılması gerektiğine karar veremez. Paralleştrilebilecek bi komut dizisini seri komut çalıştıran fat corelarda çalıştırmaya kalkarsa perf tökezler. Serial komutların işlenmesi gereken durumda bu komutlar small corelara yollanırsa yine perf tökezler. İşletim sisteminin bu yüzden özel tasarıma ihtiyacı var. Dahası çalıştırılacak programın özel direktiflere ihtiyacı var ki, işletim sistemine "bu komut dizisi paralel çekirdeklerde çalıştırılabilecek" gibisinden haber verebilsin.
Araştırma yapmadan gaza gelip durmamayı herkeze şiddetle tavsiye ederim. Özellikle de burdaki kimsenin direk işine yaramayacak bi alanda Nvidia tekel olma yolunda ilerlerken.
Bundan 5 sene öncesi için bu tür bi yaklaşım inanılmaz ötesi görünüyordu. Yazılanları görmezden gelme açısından süper kabiliyetliyiz ona lafım yok elbette ama tekrar yazayım. 5 sene öncesinde 2007 de ACMP'nin süper olduğunu düşünüyorduk, hala düşünüyoruz. ACMP yapı programcıya geliştirme süresi / paralleştirme süresi / performans açısından denge sunuyor. Ama sorun paralleştirmenin hiç de öyle istenildiği gibi kolay olmaması, hızlı geliştirme olmaması, insanların bu yönde çok hızlı ilerlememesi. OpenMP / MPI gibi şeylerle server alanında HPC / Cluster bazlı işlerde mecburi olarak paralel kod geliştirmek için çok fazla çaba var.
Daha aşağılara inince, hem programın sorunun problemin paralleştrilebilmesi kolay değil hemde bu geliştirme için istekli olanların sayısı hızla azalıyor. Öyle olmasa kimse bu devirde x87 kullanan Super Pi peşinde koşup durmazdı. İstediğin ne pi'nin bilmem kaç milyon basamağını hesaplamak mı, asal sayıları bulmak mı, fibonacci dzisinin bilmem kaçıncı terimini hesaplamak mı? Bunların hepsini a.Donanımın özelliklerini kullanarak b. Daha iyi algoritma kullanarak yapabilirsin. Insanlar hep kolay olanın peşinden giderler, bu yüzden dünyada mevcut olan programlarda paralleştrilebilirlik / çok çekirdekli yapılardan faydalanma istenilen seviyede değil.
Geriye gelirsem ACMP çipler single/light threaded yüklerde fat/latency core kullanırlar. Paralleştirilebilir yüklerde de small/throughput çekirdekleri kullanırlar. Bunun içinde işletim sistemi / compiler için özelliştrme gerekir. Dünyada mecvut gerçek anlamda çalışan ACMP çipi yok. Nvidia bu açıdan ilk olabilir. Ama hedeflenen alanı yannış olarak görmemek lazım.
Dediğim gib bundan 5 sene önce ACMP yapılar harika gibi gözüküyordu. Şimdi ise çok fazla şey değişti. ACMP ile ilgili en çok araştırmayı Intel'in adamları yapıyordu, şimdi ise farklı yönde ilerliyorlar. Intel'in Xeon Phi / Knights Corner'ı ise farklı bişey, ama Intel'e getirisi çok olacak. Haswell'in getireceği çok fazla şey var. Geçmiştekinden farklı olarak Tiled mimariler üzerine maliyet / performans / güç tüketimi açısından çok fazla şeyler yapılıyor. Araştırın bakın bi 50 GFLOP / watt değeri veren Armv7 + OpenCL uyumlu çipler var. AMD'nin Tahiti çiplerinin fiyatına göre çok üstün kapasitesi var. Varolan ekosistemler için bunlara benzer daha bi sürü şey var ve bunların hiçbiri eskiden yoktu. İleride ise daha da fazlası olacak. 12w ile 250GFLOP hesaplayabilecek tiled mimariler olacak ki bu Nvidia'nın dev-kit / Echelon çipleri ile performans anlamında fazlasıyla karşılaştırılabilecek değerler(tiled mimarilerden hep olumsuz bahsettim ama, çip üstünde çok çekirdek olacak şekilde birleştirince verim/fiyat/perf arasında süper denge kuruluyor ve paralel yük için süper perf veriyorlar).
Bundan 5-6 sene öncesi için Nvidia'nın yolu rakipsiz gibi gözüküyordu, şimdi ise öyle değil. yukarda yazdklarımın hepsi bugun varolan şeyler, Echelon çipi gerçeklik olana kadar ise daha fazlası karşısına gelecek. O yüzden ne ARM için kurtarıcı gözüyle bakmayın, nede Nvidia devasa bişey yapıyormuş gibi işin PR kısmını gözardı edip helal adamlara havalarına girmeyin derim.
Nvidia DENVER ile Win8 in RT sürümünü ve Andorid'i aynı anda çalıştırabilen güzel donanımlı ARM tabanlı bir laptop çıkartırsa dediğim kehanetlerin büyük bölümü gerçeğe dönüşmüş olacak!!!
Sonra zaten değişimin ardı arkası kesilmeyecek!
Gözler INTEL ve NVIDIA cephesinde! Enerji tüketimi ve performans hangi seviyelerde olacak! X86'ı ARM'ın verimliliğinin %90'ını yakalayabilecekmi? Fiyat farkları ne kadar olacak.
DENVER projesinden ve o tarihlere kadar diğer ARM tabanlı işlemci üreten firmalardan çıkacak olan projeler ile INTEL'in o tarihlerde gelmiş olacağı son noktayı merakla bekliyorum!
Yok artık ultra fan.
Adam einstein kimse bilmiyor tabi asparagas habermiş.
üzeirnden 14 15 sene geçmiş olsada AMD den özellikle AMD C60 ın bir türevinin mobil cihazlarda görmeyi çok isterim AMD nin 40 nm üretimi C60 şuanda bile rekabetçi ise 28 nm ye geçildiğinde durum acaba nasıl olacaktır ...
bu arada resimdeki telefon anakartı Nokia 9110/9110i communicator'a ait
[image]local://upfiles/419718/5F6AED4469424BD3B071B2CF3A6664BC.jpg[/image]
Adamlar geleceği şekillendirir bizim liseli gençlik saçma sapan konuşmaktan ileri gidemez. He canım he asparagas haber.
Aynen katılıyorum
Eğer 12.11 sürücüsünü kasdediyorsanız, ona yanıt ertesi gün gelmişti zaten.
geforce.com/...
nvidia.com.tr/...
Şu da Linux sürümünün incelemesi: phoronix.com/...
En çok bu kısım ilgimi çekti. 2008'de Nvidia, x86 ile alakalarının olmadığını söyleyerek Tegra ismini lisanslamıştı. O sırada GeForce 9 serisi piyasada olduğu için Tegra'nın GeForce yerine geçecek seri olduğu düşünülüyordu. Ancak ertesi yıl Nvidia Tegra işlemcilerini tanıtınca durum anlaşılmıştı.
O dönemlerde Tegra üzerine çalışmaya başlamış olsa bile Nvidia'nın geçen yıla kadar Denver'dan hiç bahsetmemiş olması ilginç. Demek ki adamlar piyasanın nasıl şekilleneceğini görmek istediler. Piyasa ARM mimarisi üzerine kurulu mobil alana doğru kayınca ve Microsoft'un ARM destekli Win 8'i ortaya çıkınca Nvidia da Denver'ı duyurdu. Demek ki yalnızca Denver'la uğraşmıyordu Nvidia. Başka projeleri de vardı, ancak hangisi gelecekteki şartlara uygunsa onun üzerine gitti.
Belki şuanda bile bakşa projeler var ki yalnızca fikir aşamasında. Bilinmez. Zamanında GeForce'u görene kadar Nvidia'dan kimse GeForce gibi büyük bir şey beklemiyordu. Yalnızca 3dfx'in rakibiydi. Ancak GeForce'la da hiç beklenmedik bir çıkış yapmıştı Nvidia. Daha sonrasında da DX9 döneminde performans ve kalite gibi konularda Ati'nin gerisinde kalan rakip imajı çiziyordu Nvidia. Kimse CUDA gibi bir şey beklemiyordu. Ama G80 ve CUDA'yla da büyük bir çıkış yapıp herkesi şaşırtmıştı Nvidia. Tıpkı GeForce'ta olduğu gibi. Son olarak Tegra'yı gördük. Kimsenin beklemediği bir hamleydi. Şuan adamlar Tegra'yla rekor kırıyorlar. Acaba Denver da böyle olacak mı? Yani bugün yalnızca adını biliyoruz ancak Nvidia'nın yine sağlam bir şeyler hazırladığı belli. Tahminen 2014 2. yarısında geleceği söyleniyor Denver'ın. Bizim işimize yarar mı bilinmez. Ancak büyük bir yenilik olması muhtemel geliyor bana.
@St Batuhan
Bahsettiğiniz 64 bit işlemciler x86 türevi. Windows işletim sistemi (esasında DOS) x86 kodları üzerine kurulu bir sistem. ARM desteği Win 8 RT sürümü ile geldi ve onun haricinde bildiğim kadarıyla ARM işlemcilerin çalıştırabildiği bir Window sürümü de yok.