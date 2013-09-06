Nymi bilekliği ile kalp atışlarınız şifrenizin yerini alıyor





Gün geçtikçe çok daha farklı ve ilginç fikirler içeren elektronik cihazları hayatımıza girerken görüyoruz. Bunlardan birisi de Nymi akıllı bileklik projesi.





Herhangi bir bağış projesi yerine kendi sayfasından ön sipariş ile sermaye toplamış durumda. İlk parti 25 000 ürün ise gelecek yılın bahar aylarında sahipleri ile buluşacak. Ardından nihai satış başlayacak.





Nymi bilekliği şifre olarak kalp atış ritminizi kullanması ile dikkat çekiyor. Üründe kalp ritmini ölçmek için elektrokardiyogram yer alıyor. Parmağınızı LED ekrana dokunduğunuzda bileğinize dokunan kısım faaliyete geçiyor ve nabız ritimlerinizi ölçüyor. Bu ritim sizin şifreniz oluyor.





Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile çevrenizdeki cihazlara bağlanan bileklik, şifre gereksinimi olduğu zaman nabız ölçümü yaparak otomatik girebiliyor. Böylece herhangi bir ek işleme gerek kalmıyor. Bileğinizi çevirmeniz durumunda ise onay verme veya redddetme fonksiyonları da yerine getirilebiliyor.





Ürün açlınsa bile sizin nabız ritminiz esas olduğu için kullanım dışı kalıyor. Cihazlara şifre girme, temassız ödeme yapma, kapı kilidi açma gibi pek çok potansiyel kullanım alanı mevcut. Ürün halen geliştirme aşamasında ve Android, iOS, Mac, Windows işletim sistemleri ile uyumlu olması planlanıyor. Ürünün fiyatı ise 100$ olacak.

http://www.getnymi.com/