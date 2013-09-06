Nymi bilekliği ile kalp atışlarınız şifrenizin yerini alıyor

Haber Editörü
Gün geçtikçe çok daha farklı ve ilginç fikirler içeren elektronik cihazları hayatımıza girerken görüyoruz. Bunlardan birisi de Nymi akıllı bileklik projesi.
Herhangi bir bağış projesi yerine kendi sayfasından ön sipariş ile sermaye toplamış durumda. İlk parti 25 000 ürün ise gelecek yılın bahar aylarında sahipleri ile buluşacak. Ardından nihai satış başlayacak.
Nymi bilekliği şifre olarak kalp atış ritminizi kullanması ile dikkat çekiyor. Üründe kalp ritmini ölçmek için elektrokardiyogram yer alıyor. Parmağınızı LED ekrana dokunduğunuzda bileğinize dokunan kısım faaliyete geçiyor ve nabız ritimlerinizi ölçüyor. Bu ritim sizin şifreniz oluyor.
Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile çevrenizdeki cihazlara bağlanan bileklik, şifre gereksinimi olduğu zaman nabız ölçümü yaparak otomatik girebiliyor. Böylece herhangi bir ek işleme gerek kalmıyor. Bileğinizi çevirmeniz durumunda ise onay verme veya redddetme fonksiyonları da yerine getirilebiliyor.
Ürün açlınsa bile sizin nabız ritminiz esas olduğu için kullanım dışı kalıyor. Cihazlara şifre girme, temassız ödeme yapma, kapı kilidi açma gibi pek çok potansiyel kullanım alanı mevcut. Ürün halen geliştirme aşamasında ve Android, iOS, Mac, Windows işletim sistemleri ile uyumlu olması planlanıyor. Ürünün fiyatı ise 100$ olacak.
http://www.getnymi.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
akıllı telefon sayesinde çalışacak sanırım ama taşikardi geçiren bir kişi nasıl kullanır halen tartışma konusu :)
Ortaya çıkmamış birşey için henüz üretilmemiş cihazı bana savunuyorsunuz medikal elektronikte çalıştıysanız bunu bilmeniz lazımdı değil mi?
Adamlar biz bunu bulduk ve bunun cihazını çıkardık mı demiş haberi doğru okuduğunuza emin misiniz? Biz de buna mı yok artık demişiz?
Ayrıca imla hatası yazı içerisinde bir veya iki defa yapılan hatalar için kullanılan bir terimdir, siz ısrarla kalb diyorsunuz bu imla hatası değil yanlış öğrenilmiş bilgidir! Bunu size iletmek de ergenlikse evet ergenim...
Sabırla üslubunuzu hiç bozmadan verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
1) kalp atım sayısı x/dk
2) nabız dolgunluğu
1.si basit herkes anlar
2.si de şu, diyelim ki 2 insan var, ikisinin de ek hastalıkları yok ve birisi 120 kg erkek, diğeri 70 kg erkek... Birinin kan hacmi 8lt, diğeri 5lt... İkisinin de kalbi 70 atım / dakika...
120 kg olanın kalbinin pompa gücü 70 kg olandan daha fazladır... Eğer damar yapılarını aynı sayarsak 120 kg olandan daha güçlü nabız alırsın...
Gördüğünüz gibi damar yapısından tutun da kalbin pompa gücüne kadar birçok etken var, etken çoğalınca da kişi ayrımı yapmak daha kolaylaşır, cihaz da bunu hedeflemiş ama unuttukları şey bunu insanın kullanacak olması... Dinamik bir kavram, damar yapımız değişebilir (uzun bir süreç ister eyvallah) kalbimizin ritmi değişebilir (gün içerisinde defalarca olur, hatta bazen kalp bunu abartır, göğsünüzde kelebek uçuyor sanarsınız, olmuştur size de;)) kalbinizin atım sayısına damarlarınızın tepkisi vücudunuzun susuz olmasına bile bağlıdır...
Ramazan'da oruç tutan bir insana iftara yakın spor yaptırın bakalım neler olacak... Bu cihaz kafayı yer bu kim ya der :))
Daha sayfalarca solunun dolaşım anlatabilirim ama yazdığım temel şeyler bile bu cihazın kullanışsız olduğunu ıspatlar... Detaya gerek yok
O dediğini ayırt edecek teknoloji ufacık bilekliğe 100 dolara sığmaz :)) kriminal laboratuarda imzayı tespit için harcanan efor ve malzemeler bile 100 doları geçiyor laboratuarın kendisini hesaplamayalım bile ;))
Ekg (elektrokardiyogram) bir bilekten çekilip kişiyi ayırt edecek hale geldiyse biz doktorlar olarak her gün amelelik yapıyoruz hastaya 10 tane elektrot takarak...
Resmen hayal ürünü bu... Saçma sapan sürekli değişken bir trase çizecek ve şifre hatalı diyecek