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Nymi bilekliği ile kalp atışlarınız şifrenizin yerini alıyor

5 yıl
1,1b
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32
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nymi bilekliği ile kalp atışlarınız şifrenizin yerini alıyor

Gün geçtikçe çok daha farklı ve ilginç fikirler içeren elektronik cihazları hayatımıza girerken görüyoruz. Bunlardan birisi de Nymi akıllı bileklik projesi.

Herhangi bir bağış projesi yerine kendi sayfasından ön sipariş ile sermaye toplamış durumda. İlk parti 25 000 ürün ise gelecek yılın bahar aylarında sahipleri ile buluşacak. Ardından nihai satış başlayacak.

Nymi bilekliği şifre olarak kalp atış ritminizi kullanması ile dikkat çekiyor. Üründe kalp ritmini ölçmek için elektrokardiyogram yer alıyor. Parmağınızı LED ekrana dokunduğunuzda bileğinize dokunan kısım faaliyete geçiyor ve nabız ritimlerinizi ölçüyor. Bu ritim sizin şifreniz oluyor. 

Bluetooth 4.0 düşük enerji profili ile çevrenizdeki cihazlara bağlanan bileklik, şifre gereksinimi olduğu zaman nabız ölçümü yaparak otomatik girebiliyor. Böylece herhangi bir ek işleme gerek kalmıyor. Bileğinizi çevirmeniz durumunda ise onay verme veya redddetme fonksiyonları da yerine getirilebiliyor.

Ürün açlınsa bile sizin nabız ritminiz esas olduğu için kullanım dışı kalıyor. Cihazlara şifre girme, temassız ödeme yapma, kapı kilidi açma gibi pek çok potansiyel kullanım alanı mevcut. Ürün halen geliştirme aşamasında ve Android, iOS, Mac, Windows işletim sistemleri ile uyumlu olması planlanıyor. Ürünün fiyatı ise 100$ olacak.

http://www.getnymi.com/ Yorum Yaz
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desperadonur 5 yıl
ocak sonu gibi tamamlanması bekleniyor,
akıllı telefon sayesinde çalışacak sanırım ama taşikardi geçiren bir kişi nasıl kullanır halen tartışma konusu :)
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W.Fichtner 5 yıl
Bu aletle her türlü şifre girilebilecek mi
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furky86 5 yıl
Cep telefonlarının en ucuz donanım parçası ön kamera, en ucuz yazılım da android, androidde yüz tanıma yöntemiyle kilit açma fonksiyonu var, fotoğraf gösterince açmıyor, illa ki yüzünüzü görmesi lazım... Sonuç? Bu da teknoloji, hem de çok ucuz ama ben şu haberi 3 defa okuyup yazdım, ekrem71 haberi yazarken cihazın hangi yöntemleri kullanacağını yazmış? Kalp atım ritmi ve nabız demiş değil mi? Biz de bunun saçma bir yöntem olacağını anlattık ama bana tutup yok kızılötesinden yok kalbin acayip frekanslarda kişiye özel sesler çıkarttığından bahsediyorsunuz :)) ben de diyorum ki henüz bunlar buluş olarak bile literatüre girmemişken bunun cihazını çıkardık demek neyin nesi :))

Ortaya çıkmamış birşey için henüz üretilmemiş cihazı bana savunuyorsunuz medikal elektronikte çalıştıysanız bunu bilmeniz lazımdı değil mi?

Adamlar biz bunu bulduk ve bunun cihazını çıkardık mı demiş haberi doğru okuduğunuza emin misiniz? Biz de buna mı yok artık demişiz?

Ayrıca imla hatası yazı içerisinde bir veya iki defa yapılan hatalar için kullanılan bir terimdir, siz ısrarla kalb diyorsunuz bu imla hatası değil yanlış öğrenilmiş bilgidir! Bunu size iletmek de ergenlikse evet ergenim...
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İnsan Çakması 5 yıl
Açıkçası ben hala ürünün amacını anlamadım.
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Mutfak Artisti 5 yıl
Mükemmel
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mehmednaim 5 yıl
darkaura
konuyu bildigim yere tasimiyorum. konu zaten bildigim yer. medikal elektronikdede kisa bir sure calistim donanimlarin neden bu kadar pahali oldugunu iyi biliyorum. ama ayni zamanda muhendislikde ne kadar basit tekniklerle yontemlerle, ne kadar karmasik islerin basitce halledilebildiginide iyi biliyorum. kimligi ayirt etmek icin kiseden kisiye degisen cok basit tek bir parametreyi yakalamaniz yeterde artar. bu yuzden basit sensorler ve iyi bir yazilimla ucuza halletmeniz gayet mumkun. orneklemek gerekirse gecenlerde evlerdeki webcamlerde bile bulunabilen basit bir kizilotesi kamera ile yuzun sicaklik patternini cikardilar. her kezin yuzundeki damarlarin konumu farkli oldugundan sicaklik yayilimida farkli oluyor, dolayisiyla 20$lik kizilotesi kamera ile sasmaz hassasiyette kimlik tespiti mumkun oluyor. bu isleri tutup medikal donanimlarla ayni keyfeye koyarsaniz hata edersiniz. konu saglik oldugunda birbirinden farkli cok fazla paremetre tamamen ayri nedenlere, hastaliklara isaret edebilir. bu yuzden saglik donanimlari cok pahalidir. herseyi her yonu ile cok hassas olcmek zorundalar. ayni ornekden gidersek mesela yuzdeki damar sicaklik patterni ile bir teshis mumkun olsa bu isi 20dolarlik degil, 20bin dolarlik kamera ile yapmak gerekirdi. cunku baktiginiz yakalamak istediginiz sey tek bir specific nokta degil, sayisiz nedene isaret edebilcek sayisiz parametreyi yakalamaniz gerek. bilmem farki anlatabildimmi not: imla hatalariyla ugrasmaniz konuyu sen kazandim ben kazandim noktasina getirdiginizi gosteriyor. akademik egitim almis birine yakismayan bir durum. farkli disiplinlerdeki bilgilerimi paylasacksak paylasalim. olayi illa ben hakliyima getirecekseniz liseli ergenlerden ne farkimiz kalir.

Sabırla üslubunuzu hiç bozmadan verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
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darkaura 5 yıl mehmednaim
ben tesekkur ederim.
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Leskodjer 5 yıl
Bence doktor haklı.
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furky86 5 yıl
Bunların düşündüğü 2 temek şey var yani;

1) kalp atım sayısı x/dk
2) nabız dolgunluğu

1.si basit herkes anlar
2.si de şu, diyelim ki 2 insan var, ikisinin de ek hastalıkları yok ve birisi 120 kg erkek, diğeri 70 kg erkek... Birinin kan hacmi 8lt, diğeri 5lt... İkisinin de kalbi 70 atım / dakika...

120 kg olanın kalbinin pompa gücü 70 kg olandan daha fazladır... Eğer damar yapılarını aynı sayarsak 120 kg olandan daha güçlü nabız alırsın...


Gördüğünüz gibi damar yapısından tutun da kalbin pompa gücüne kadar birçok etken var, etken çoğalınca da kişi ayrımı yapmak daha kolaylaşır, cihaz da bunu hedeflemiş ama unuttukları şey bunu insanın kullanacak olması... Dinamik bir kavram, damar yapımız değişebilir (uzun bir süreç ister eyvallah) kalbimizin ritmi değişebilir (gün içerisinde defalarca olur, hatta bazen kalp bunu abartır, göğsünüzde kelebek uçuyor sanarsınız, olmuştur size de;)) kalbinizin atım sayısına damarlarınızın tepkisi vücudunuzun susuz olmasına bile bağlıdır...

Ramazan'da oruç tutan bir insana iftara yakın spor yaptırın bakalım neler olacak... Bu cihaz kafayı yer bu kim ya der :))


Daha sayfalarca solunun dolaşım anlatabilirim ama yazdığım temel şeyler bile bu cihazın kullanışsız olduğunu ıspatlar... Detaya gerek yok
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fukox 5 yıl
Adamlar dusunmustur heralde kalp atisinin degistigini. O kadar aptal degillerdir heralde
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OverClocK1ng 5 yıl
Bunu epey gereksiz buldum...
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Pichie Rich 5 yıl
Süper birşeymiş bence buna yakın teknolojileri akıllı evlerde görebiliyoruz gereksiz diyenler bilekliği araştırırsa işin mantığını çözebilirler
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darkaura 5 yıl
el yazisindada ne yazarsaniz yazin, ne hizda ne karakterde yazarsaniz yazin criminal incelemede size ait oldugu tespit edilebiliyor. cunku her insan elinin ayri bir titreme patterini var. yazi buyutulunce net sekilde gozukiyor. buyuk ihtimalde bu sistemde nabizdaki bu ince varyasyonlari kullanarak kimlik belirliyordur. yoksa insan kalbinin her zaman ayni hizda atmadigini onlarda biliyorlardir.
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furky86 5 yıl darkaura
darkaura
el yazisindada ne yazarsaniz yazin, ne hizda ne karakterde yazarsaniz yazin criminal incelemede size ait oldugu tespit edilebiliyor. cunku her insan elinin ayri bir titreme patterini var. yazi buyutulunce net sekilde gozukiyor. buyuk ihtimalde bu sistemde nabizdaki bu ince varyasyonlari kullanarak kimlik belirliyordur. yoksa insan kalbinin her zaman ayni hizda atmadigini onlarda biliyorlardir.

O dediğini ayırt edecek teknoloji ufacık bilekliğe 100 dolara sığmaz :)) kriminal laboratuarda imzayı tespit için harcanan efor ve malzemeler bile 100 doları geçiyor laboratuarın kendisini hesaplamayalım bile ;))

Ekg (elektrokardiyogram) bir bilekten çekilip kişiyi ayırt edecek hale geldiyse biz doktorlar olarak her gün amelelik yapıyoruz hastaya 10 tane elektrot takarak...

Resmen hayal ürünü bu... Saçma sapan sürekli değişken bir trase çizecek ve şifre hatalı diyecek
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