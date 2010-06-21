O2'dan iPhone 4 açıklaması; Ağustos'a kadar sıkıntı var

Çıktığı ilk gün 600,000'lik ön satışın altına imza atan, satış sistemlerinde aşırı yoğunluğa bağlı olarak çökmelere neden olan, AT&T ve T-Mobile'ın "iPhone 3Gs'e göre 10 kat daha fazla ilgi var" dediği iPhone 4'de stok sıkıntısı olduğu O2 tarafından yayınlanan yazıyla kesinlik kazanmış oldu.

İngiltere'nin en büyük operatörü O2, başlangıçta İngiltere için ayrılan iPhone 4 stoklarının sınırlı olduğunu ve cihaza sahip olmak isteyen herkese yetecek seviyede olmadığını belirttiği yazıda firma olarak müşterilerinin mağdur olmaması için Ağustos'a kadar sadece kendi abonelerine satış yapılacağını açıkladı.

iPhone 4'de yaşanan bu stok sıkıntısı, Steve Jobs'un "Eylül sonuna kadar 88 ülkede satışa sunacağız" açıklamasının gerçekleşmesini zora sokacak gibi görünüyor.