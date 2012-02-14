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OCZ 16TB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,2b
1
97
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini yeni nesil SSD sürücüler üzerine yoğunlaştıran OCZ, ileri seviye kurumsal uygulamalar için geliştirdiği 16 Terabyte kapasiteli Z-Drive SSD sürücüsünü duyurdu.
Z-Drive R4 CloudServ adı verilen yeni sürücü, isminden de anlaşılabileceği üzere Bulut Bilişim sistemlerini hedef alıyor. OCZ'nin kendi geliştirdiği VCA 2.0 ve SANRAD VXL gibi SSD odaklı teknolojileri kullanıyor. VCA teknolojisi ile aynı kart üzerinde birden fazla NAND Flash bellek kontrolcüsünün kullanılmasına olanak tanıyan OCZ, haberimize konu olan yüksek kapasiteli yeni sürücüsünde SandForce firması tarafından geliştirilen SF-2481 kontrolcüsüne yer veriyor.
En yüksek kapasiteli model olan 16GB'lık versiyona ek olarak 300GB ve üzeri farklı seçeneklere yer veren OCZ, yeni sürücüsünün saniyede 6.5GB veri aktarabildiğini ve IOPS performansının 1.4 milyon olduğunu söylüyor. Kendi sınıfında dünyanın en hızlı PCI Express SSD sürücüsünden biri olan yeni çözüm, çoklu kontrolcülü konfigürasyonu ile RAID 0 kurulumunun avantajlarına ek olarak aynı zamanda TRIM desteği ile kullanılmayan verileri devre dışı bırakarak büyük veri setlerinin yazımında optimum performans seviyesini koruyor.
OCZ Tepe Yöneticisi Ryan Petersen yeni sürücüyle ilgili olarak,  "Z-Drive R4 CloudServ PCIe oyunun kurallarını değiştiren performans sunuyor ve müşterilere 16TB'a kadar büyük veri setlerini tek bir kart üzerinde işleme imkanı sunuyoe" dedi. OCZ tarafından önümüzdeki birkaç hafta içerisinde pazara sunulması beklenen  Z-Drive R4 CloudServ PCIe SSD'nin fiyatları ise açıklanmadı.  

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_Dominic_Toretto_ 7 yıl en beğenilen
Bence fiyatı hiç açıklanmasın.

Biz 120 GB olanını alamıyoruz daha.
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ferowman 7 yıl
o paraya öküz alırım ben :)
1 Yanıt Yanıtla +25
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Batuist 7 yıl
fiyatı potansiyel müşterileri için fazla sayılmayacaktır. Örnek olarak Microsoft google, IBM, Apple gibi bulut bilgi işlem üzerinde servis hizmeti sunan ve çeyrek finansal raporlarında milyarlarca dolar gelir açıklayan firmalar için bu gibi cihazlar büyük bir ihtiyaçtır.. böyle gibi tek bir cihazın sunduğu değerlere ulaşmak için mühendislerin bir taraflarını yırtığı ve diğer teknik ekipman temininden kurulumuna , sorunsuz çalışmasından tutunda her bir bitin önem kazandığı yüksek güvenirlikli sistemlerin kurulmasına kadar ki aşamada büyük maliyetler ortaya çıkar. belki onlarca cihazı birbirine uydurarak elde edecekleri değerlere tek cihaz ile sahip olmak onlar için büyük nimettir merak etmeyin. bu gibi sistemlerin kullanıldığı yerler bunun maliyetini çok kısa sürede çıkarmaya muktedir olan yerlerdir. süper bilgisayarlar ileri animasyon ve hesaplama tekniklerinin kullanılacağı ve maliyeti milyonlarca dolar tutan sistemlerde yer edinirler... siz kendi bilgisayarınız için ölçüp biçipte pahalı demeye getirmeden önce acaba almak isteseniz bulabilirmisiniz önce onu düşünün. sadece kurumsal pazarlama ile satılacak endüstriyel ürünler bunlar.. siz hiç bir mağazada emar çekme makinesi satıldığıunı gördünüz mü? göremezsiniz çünkü bunlar öyle reyonlara konularak satılacak türden şeyler değillerdir. bu sektörde de aynı şekilde pazarlanan ürünler vardır. buda onlardan biri.. o yüzden her pci-e ssd haberinin altına çok pahalı olur yazısı yazma gereği duymadan önce ne ne için üretilir hangi amaçla kullanılır nasıl pazarlanır hangi segmente hitap eder gibi şeyleride göz önünde bulundurup (ki bulundurabilirseniz) ona göre yorum yapın...
fiyatı potansiyel müşterileri için fazla sayılmayacaktır. Örnek olarak Microsoft google, IBM, Apple gibi bulut bilgi işlem üzerinde servis hizmeti sunan ve çeyr...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
MDK 7 yıl
5er 10ar almak lazım
hışş
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felaketcocuk 7 yıl
hayallerimizi süsleyen canavar. adaletini seveyim dünya :D
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fukox 7 yıl
lan bizim hdd 500 gb,16 tb ssd ne lan
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mladenbmv 7 yıl
ben 3 tane alayım bundan yeterli olur her halde garanti si kaç yıl olur acaba torunlarımada yetermi.
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bukalemun56 7 yıl
Yüksklik Korkum var zaten fiyat miyat açıklamasınlar..
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TheMarjinaLs 7 yıl
Bunu NASA vs kullanıyordur herhalde... Hiç bir bireysel PC kullanıcısının buna milyarlarca lira vereceğini sanmıyorum ki zaten sayılı üretimdir kesin
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DH Misafiri 7 yıl
Hemen bi tane almalıyımm :D
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DH Misafiri 7 yıl
DARTS
Fiyatı çok uçuk olmaya bilir.Bunun 1 tb si şuan Vatanda 1000 küsür tlye satılıyor.Ama biz sdd ye 1 tl verip anca 240 gb alıyoruz ki ondada max okuma 550mb/s max yazma 500mb/s bunlar nasıl bu kadar yüksek değerlerde bu kadar düşük fiyat çıkıyor.

1tb 1000 küsür dediğin cihaz hybrid(melez) olanı. yani üzerinde mekanik hdd var. tamamını incelersen 180 gb olanı kampanyalı 1300 küsür kampanyasız 1700 küsür olduğunu göreceksin. 16 terabyte olanına amg motorlu mercedes parasından fazla yazar para yazacaklar gibi geliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
peeeh...........
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OverClocK1ng 7 yıl
Birisi de 3 - 4.000 Dolar olur demiş. Hiç güleceğim yoktu.
30-40.000 Dolar dese neyse...
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saasc 7 yıl
70 gb lik flim sinemalarda gosterilen flimler cozunurluk cok yuksek oldugu icin o civarlarda boyutu
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murano55 7 yıl
tam bir burjuva diski denilebilir 200 tl den aşağıda format atılmaz buna...
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dreamblue35 7 yıl
20.000 $ fabrika çıkış fiyatıdır(outlet) :) şaka bir yana türkiye bütçesi kadar bütçesi olan şirketler ancak bu ve bu gibi maliyetleri sorun etmezler bana sana hitap eden teknolojiler değil bunlar en azından şimdilik
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