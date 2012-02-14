OCZ 16TB kapasiteli yeni SSD sürücüsünü duyurdu

Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini yeni nesil SSD sürücüler üzerine yoğunlaştıran OCZ, ileri seviye kurumsal uygulamalar için geliştirdiği 16 Terabyte kapasiteli Z-Drive SSD sürücüsünü duyurdu.

Z-Drive R4 CloudServ adı verilen yeni sürücü, isminden de anlaşılabileceği üzere Bulut Bilişim sistemlerini hedef alıyor. OCZ'nin kendi geliştirdiği VCA 2.0 ve SANRAD VXL gibi SSD odaklı teknolojileri kullanıyor. VCA teknolojisi ile aynı kart üzerinde birden fazla NAND Flash bellek kontrolcüsünün kullanılmasına olanak tanıyan OCZ, haberimize konu olan yüksek kapasiteli yeni sürücüsünde SandForce firması tarafından geliştirilen SF-2481 kontrolcüsüne yer veriyor.

En yüksek kapasiteli model olan 16GB'lık versiyona ek olarak 300GB ve üzeri farklı seçeneklere yer veren OCZ, yeni sürücüsünün saniyede 6.5GB veri aktarabildiğini ve IOPS performansının 1.4 milyon olduğunu söylüyor. Kendi sınıfında dünyanın en hızlı PCI Express SSD sürücüsünden biri olan yeni çözüm, çoklu kontrolcülü konfigürasyonu ile RAID 0 kurulumunun avantajlarına ek olarak aynı zamanda TRIM desteği ile kullanılmayan verileri devre dışı bırakarak büyük veri setlerinin yazımında optimum performans seviyesini koruyor.

OCZ Tepe Yöneticisi Ryan Petersen yeni sürücüyle ilgili olarak, "Z-Drive R4 CloudServ PCIe oyunun kurallarını değiştiren performans sunuyor ve müşterilere 16TB'a kadar büyük veri setlerini tek bir kart üzerinde işleme imkanı sunuyoe" dedi. OCZ tarafından önümüzdeki birkaç hafta içerisinde pazara sunulması beklenen Z-Drive R4 CloudServ PCIe SSD'nin fiyatları ise açıklanmadı.