OMAP 5'in çift A15 çekirdeği dört A9 çekirdeğinden tarayıcı benchmark sonuçlarına göre daha iyi

Bu yılın ikinci yarısına doğru deneme imkanına sahip olacağımız ARM mimarisinin Cortex-A15 çekirdek yapısı üzerinde Texas Instruments, Qualcomm, Samsung, NVIDIA gibi devler çalışmalarını sürdürüyor.

Cortex-A15 çekirdeğini taşıyan 28nm fabrikasyon sürecine sahip TI OMAP 5 işlemcili ilk referans cihazı CES 2012 fuarında karşımıza çıkmıştı. Referans cihazda çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, PowerVR SGX 544MP2 grafik birimi, çift kanallı 533MHz LPDDR2 bellek, 8GB'a kadar DDR3 desteği, 3 USB 2.0 portu, 24MP arka/20MP ön kamera, 3D HD video kaydı özellikleri bulunuyordu.

Texas Instruments başkan yardımcısı Remi El-Ouazzane ise OMAP 5 platformu konusunda oldukça iddialı. CES 2012 fuarında 800MHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A15 tabanlı işlemcinin, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 işlemcisi ile hemen hemen benzer performans sunduğunu belirtmişti.

Son olarak 800MHz hızında çalışan çift çekirdekli A15 mimarisini taşıyan OMAP 5 yongada sistemi ile 4 çekirdekli Cortex-A9 mimarisi altında 1.3GHz hızında çalışan bir sistemin EEMBC BrowsingBench internet tarayıcısı benchmark sonuçları yayınlandı.

Videoda zengin HTML 5 içerikleri barındıran sayfaları açma işlemini OMAP 5 yongada sisteminin 95 saniyede bitirirken A9 mimarisine sahip sistemin 201 saniyede tamamlayabildiği görülüyor. A9 sistemi büyük ihtimalle NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi. OMAP 5'in internette gezinme tecrübesini hızlandıracağı kesin.

OMAP 5 platformunu taşıyacak cihazların yıl sonuna kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Ancak Tegra 3 platformuna ait cihazlar bu yıl atılım yapacak. Hız testlerinden daha önemlisi Cortex-A15 mimarisine sahip platformların ne kadar batarya tüketeceği. Bu henüz açıklığa kavuşmuş değil.







