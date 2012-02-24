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OMAP 5'in çift A15 çekirdeği dört A9 çekirdeğinden tarayıcı benchmark sonuçlarına göre daha iyi

7 yıl
3,5b
1
24
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yılın ikinci yarısına doğru deneme imkanına sahip olacağımız ARM mimarisinin Cortex-A15 çekirdek yapısı üzerinde Texas Instruments, Qualcomm, Samsung, NVIDIA gibi devler çalışmalarını sürdürüyor.
Cortex-A15 çekirdeğini taşıyan 28nm fabrikasyon sürecine sahip TI OMAP 5 işlemcili ilk referans cihazı CES 2012 fuarında karşımıza çıkmıştı. Referans cihazda çift çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, PowerVR SGX 544MP2 grafik birimi, çift kanallı 533MHz LPDDR2 bellek, 8GB'a kadar DDR3 desteği, 3 USB 2.0 portu, 24MP arka/20MP ön kamera, 3D HD video kaydı özellikleri bulunuyordu.
Texas Instruments başkan yardımcısı Remi El-Ouazzane ise OMAP 5 platformu konusunda oldukça iddialı. CES 2012 fuarında 800MHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A15 tabanlı işlemcinin, 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Cortex-A9 işlemcisi ile hemen hemen benzer performans sunduğunu belirtmişti.
Son olarak 800MHz hızında çalışan çift çekirdekli A15 mimarisini taşıyan OMAP 5 yongada sistemi ile 4 çekirdekli Cortex-A9 mimarisi altında 1.3GHz hızında çalışan bir sistemin EEMBC BrowsingBench internet tarayıcısı benchmark sonuçları yayınlandı.
Videoda zengin HTML 5 içerikleri barındıran sayfaları açma işlemini OMAP 5 yongada sisteminin 95 saniyede bitirirken A9 mimarisine sahip sistemin 201 saniyede tamamlayabildiği görülüyor. A9 sistemi büyük ihtimalle NVIDIA Tegra 3 yongada sistemi. OMAP 5'in internette gezinme tecrübesini hızlandıracağı kesin.
OMAP 5 platformunu taşıyacak cihazların yıl sonuna kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Ancak Tegra 3 platformuna ait cihazlar bu yıl atılım yapacak. Hız testlerinden daha önemlisi Cortex-A15 mimarisine sahip platformların ne kadar batarya tüketeceği. Bu henüz açıklığa kavuşmuş değil.
 



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müntekim 7 yıl en beğenilen
Videoda frekans farkından olsa gerek A9 daha seri çalıştığı görülüyor ama A15 açık bir şekilde verileri büyük bloklar halinde işliyor.
Aşağıdaki linkte TI belirttiği üzere aynı performansı %60 enerji tasarrufu ile ile 2 kat performansı %15 tasarruf ile sağlayabileceklerini.Multmedya enerji tüketimi hakkındada bayağı iddialılar(Söz konusu dokümanı yazan TI olunca dikkate almak lazım)
A15 mimari geliştirmelerine gelince işlemci hafiften cisc işlemcilere benzemeye başlamış sanki dedirtiyor.Aynı anda herbiri 8 alt adım içerebilen 3 tane komut işleme, 128 bitlik data path(işlemci içinde bulunur bildiğiniz veriyolu ile alakası yok).
İşin ilginç tarafı sanallaştırma üzerinde çok fazla durulmuş olması gelecek hakkında baya ipucu veriyor.
ti.com/...
Videoda frekans farkından olsa gerek A9 daha seri çalıştığı görülüyor ama A15 açık bir şekilde verileri büyük bloklar halinde işliyor.Aşağıdaki linkte TI ...
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Rainbow6 7 yıl
intel , amd cekismesinde oldugu gibi performansi cekirdek sayisi etkilemiyor mimari daha onemli ama tek test yeterli degil, cihazlardaki optimizasyon belli degil ,pil tuketimi bilgileri yok bu tegra platformuysa bu platform hali hazirda piyada ama omap yil sonunda cikacak tegra daha eski kaliyor tegranin 4-1 teknigi pil tuketiminde oldukca avantaj sagliyor, yani omapin su anki sonuclari beni pek tatmin etmedi
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RAN7843 7 yıl
ilginç usb 3.0 desdeği yok bana göre önemli aynı kanaldan şarj edecem hemde veri aktaracam harika bir şey ama bu yıl koymazlar gibi yeni yılı beklemek gerekecekkk
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Silent Guardian 7 yıl
Ne yapacaklarsa bu kadar işlemci gücünü.Sanki Battlefield 3 oynayacaklar.Belli bir noktaya kadar iyiydi.Fakat şuanda işlemcinin 4 çekirdekli olması benchmark haricinde pek bir şey değiştirmez bana göre.İnsan gözü ile algılanmaz bana kalırsa.
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müntekim 7 yıl
Rubisco
Daha hızlı çalışacak tamam da tegra nedir yani yahooyu bile mi açamıyor o kadar mı aciz. Video çok saçma olmuş öyle ki dandik A8in bile hızlıca girdiği sayfalara sanki P4 1.4 ve düşük internet hızıyla giriyormuş gibi. Bu da büyük ihtimalle en çok 500mhzde çalışan Companion Core yüzünden, test sadece onu kullanıyor diğerleri bi şekilde yeterince devreye giremiyor gibi(nasıl ayarladılarsa onu artık). Yani ayıp etmişler bana göre, dandik a8 tabletin bile zort die açtığı yerleri tegra açamıyor.

Omap5 serisi içindede companion çekirdekle benzer mantıkta iki adet arm m4 çekirdek mevcut.
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E_Aydin35 7 yıl
OMAP 5 basmış farkı...Çok başarılı bir ürün olduğu buradan belli..
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mavizaman 7 yıl
TI'ın gövde gösterisi olmuş.
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Placebo Effect 7 yıl
Açıkçası telefonda öncelliğim hiçbir zaman oyun olmadı. Bileşenler az güç tüketsin. Ben telefonu öncelikle media player olarak kullanıyorum, ikincil olarak net ve komik ama üçüncü olarak iletişim. Telefonlar zaten çok güç tüketiyor adamlarda billur geçer gibi 1000'lik batarya koyuyorlar. Biraz haberle alakasız oldu ama neyse
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haymatloshan 7 yıl
Texas'ın çipsetinin vaad ettiklerini okuyunca epey heyecanlanmıştım,güzelde görünüyor açıkcası sonuç.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Nvidia önden çıktı sonda tamamlıyacak gibi... aynı senaryo..(Performans)
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DriftRacer 7 yıl
Şu 4 çekirdekli telefonlar gelsinde para biriktirip alırım diyordum ama f/p oranı için bunları bekleyeceğiz anlaşılan
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