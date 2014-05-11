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OMSignal giyilebilir cihaz konseptini bir adım ileriye taşıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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OMSignal giyilebilir cihaz konseptini bir adım ileriye taşıyor

Son dönemde piyasaya çıkan giyilebilir cihazlar genelde kola takılan saat veya bileklik şeklinde oluyor. Bazı projeler ise algılayıcı sensörleri giysilere entegre etmeye çalışıyor.

Bunlardan birisi olan OMSignal, iki yıldır dikim aşamasında giysilere entegre edilebilecek biosensörler üzerinde çalışıyor ve bu konuda tekstil uzmanları ile birlikte hareket ediyor. Firma akıllı spor tişörtlerine son şeklini vermiş durumda. 

Standart spor giysilerinden farklı olmayan tişörtlerde biosensörler farklı bölgelere entegre edilmiş durumda. Örneğin kalp atışlarını takip eden sensörler kalbe yakın konuma iken, göğüs kafesi çevresindeki sensörler kaburgaların iniş kalkışını tespit ederek nefes kontrolü yapabiliyor. Arka kısımdaki sensör ne kadar eğri pozisyonda durduğunuzu anlayabilirken, çeşitli noktalarda akselerometreler mevcut.

Bu sayede tişörtler; kalp atışı, nefes alıp verme hızı gibi kritik yaşam faaliyetlerini takip ederken spor aktivitelerinizi de kaydedebiliyor. Böylece özellikle sporcular için ortaya komple bir yaşam takip çözümü ortaya çıkıyor. 

Tişörtün topladığı veriler ise sol kol altına yerleştirilen manyetik bir kutuya aktarılıyor. Kutu su geçirmez ve Bluetooth üzerinden uyumlu uygulamaya bu verileri iletebiliyor. Ayrıca 30 saat boyunca dahili olarak verileri saklayabiliyor. 

OMSignal ürünleri ön siparişe başlamış durumda. Farklı sensör kombinasyonlarına sahip olan giysiler 80$ başlangıç fiyatına sahip. Manyetik kutu ise 105$ değerinde. Sevkiyata önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

http://www.slashgear.com/the-original-wearable-omsignal-talks-smart-shirts-and-context-10328373/ Yorum Yaz
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Gece772 5 yıl
80 dolarda 105 dolar kadar çıkıyor vay be.
Güneş enerjisi emen atletle telefonu şarj edin.
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h0c@ 5 yıl
kalp hastalarına takılan takip cihazı aklıma geldi. Sadece spor değil sağlık sektöründe de kullanılabilir.
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Captain_Ivy 5 yıl
sadece kış aylarında etkili, yazın bunu giydiğimi düşünemiyorum
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maximus8282 5 yıl
Çok güzel düşünülmüş. Şarjı kaç saat gidiyor acaba "Ayrıca 30 saat boyunca dahili olarak verileri saklayabiliyor. " acaba bu şarj süresinide mi söylüyor.
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