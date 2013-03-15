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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.8.3, Retina MacBook Pro'nun pil süresini arttırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.8.3, Retina MacBook Pro'nun pil süresini arttırıyor
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Dün yayınlanan OS X 10.8.3'ün Apple tarafından açıklanmayan ancak birçok kullanıcı için çok önemli sayılabilecek iyileştirmeye sahip olduğu ortaya çıktı: OS X 10.8.3, retina MacBook Pro'ların pil performanslarını olumlu şekilde etkiliyor.

The Mac Observer'ın yaptığı detaylı pil testlerine göre OS X 10.8.2 yüklü rMBP'nın pili 398 dakikada tükenirken; OS X 10.8.3 yüklü rMBP'da bu süre 421 dakikaya yükseliyor. Yani OS X 10.8.3, pil süresine 23 dakika daha arttırıyor ve Apple'ın vadettiği gibi rMBP'nun 7 saatlik pil ömrüne sahip olmasını sağlıyor.

Öte yandan OS X 10.8.3, diğer MacBook Pro'ların pil performansına ise rMBP'da olduğu gibi bir etki maalesef yapmıyor.

OS X 10.8.3, Retina MacBook Pro'nun pil süresini arttırıyor
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http://www.macobserver.com/tmo/article/os-x-10.8.3-adds-20-minutes-to-retina-macbook-pro-battery-life Yorum Yaz
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Doanc4n 6 yıl
Pili ben de farkettim. Fakat geçişlerde hala hafif kasmalar oluyor. Bunlarda birdahaki güncelleme düzelir sanırım. Mac OS X in en sevdiğim yani windows gibi yamalandıkça bozulması değil yeni versiyonlar çıktıkça daha iyi hale gelmesi.
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EddyCue 6 yıl
en dusuk ekran parlakliga aldigimda 9:30 saat gibi bir sure de gordum ben. dedim oha ne oluyoruz ama oyle.

kesinlikle bu update'de batarya performansi artmis. bunu kendim bile hissedebiliyorum.
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haymatloshan 6 yıl
Pil ömrünü geçtim,içi harika dizayn edilmiş.
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itachi237 6 yıl
mac book pro'da komple tek sistem olduğundan içi baya düzenliymiş.
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sattackus 6 yıl
O Steve Jobs'tan miras kalan bir simetri ve düzen takıntısı. İlk Apple makinem Apple 2E'nin kutusunu açtığımda içindeki yerleştirme düzenine hayran kalmıştım, şimdi MacBook Pro cihazımda da en azından alt kapağı çıkardığımda aynı estetiğin devam ettiğini görüyorum.
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hksdejavu 6 yıl itachi237
itachi237

mac book pro'da komple tek sistem olduğundan içi baya düzenliymiş.

Her şey siyah veya gri olduğundan da öyle gözüküyor olabilir :D Onları bir an yeşil ve siyahlar olarak düşündüm de pil kısmı hariç karışık olur diye düşündüm :D
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elektroman91 6 yıl
400 dakika nedir yav cok iyi sırf pil maliyeti zaten dandik laptoplara gore 100 200 dolar fazladır bunun
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mehmednaim 6 yıl
rMBP yazmayınca anlayamadım...
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