OS X 10.8.3, Retina MacBook Pro'nun pil süresini arttırıyor

Dün yayınlanan OS X 10.8.3'ün Apple tarafından açıklanmayan ancak birçok kullanıcı için çok önemli sayılabilecek iyileştirmeye sahip olduğu ortaya çıktı: OS X 10.8.3, retina MacBook Pro'ların pil performanslarını olumlu şekilde etkiliyor.

The Mac Observer'ın yaptığı detaylı pil testlerine göre OS X 10.8.2 yüklü rMBP'nın pili 398 dakikada tükenirken; OS X 10.8.3 yüklü rMBP'da bu süre 421 dakikaya yükseliyor. Yani OS X 10.8.3, pil süresine 23 dakika daha arttırıyor ve Apple'ın vadettiği gibi rMBP'nun 7 saatlik pil ömrüne sahip olmasını sağlıyor.

Öte yandan OS X 10.8.3, diğer MacBook Pro'ların pil performansına ise rMBP'da olduğu gibi bir etki maalesef yapmıyor.

http://www.macobserver.com/tmo/article/os-x-10.8.3-adds-20-minutes-to-retina-macbook-pro-battery-life