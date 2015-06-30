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OSX 10.10.4 indirmeye sunuldu

3 yıl
2,7b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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OSX 10.10.4 indirmeye sunuldu
 
Teknoloji devi Apple, OSX Yosemite 10.10.4 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sundu.
Yaklaşık 1GB boyutu olan 10.10.4 sürümü aşağıda yer alan yenilikleri ve hata çözümleri beraberinde getiriyor;
  • Ağ güvenliği artıyor (Daha önce yaşanan WiFi sorunları ortadan kalkıyor)
  • Geçiş yardımcısı güvenilirliği artıyor
  • Bazı harici monitörler ile yaşanan sorunlar çözülüyor
  • iPhone ve Aperture arşivlerini yeni Fotoğraflar uygulamasına aktarma güvenirliği arttırılıyor
  • iCloud odaklı fotoğraf ile video eşzamanlama güvenirliği arttırılıyor
  • Bazı Leica DNG (RAW) ile alakalı kapanma sorunu çözülüyor
  • Mail'de giden e-posta iletilerinin geç gönderilmesine neden olan hata kaldırılıyor
  • Safari'de web sitesinin yinelenen JavaScript uyarıları sunacak kullanıcının başka sayfalara gitmesini engelleyen sorun çözünülüyor
Yeni OSX sürümüne Mac sistemlerin App Store uygulamasına üzerinden geçebilirsiniz.

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GörünmezAdam 3 yıl
Abimin 2011 late pro 10.10.1'deymiş. Ağlıyodu makine.
5 gb'dan fazla güncelleme indirdi ve 10.10.4'e geçirdik. Şu anda gayet güzel. Tek sorun açılma süresi çok fazla. Artık ssd gerekiyor her makineye
1 Yanıt Yanıtla
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celaldk 3 yıl GörünmezAdam
NVram ve smc reset yapıp ardında Startup Disk'ten mac os x'in bulunduğu bölümü seçip restart yapabilir misiniz ? Bende 1-2 defa açılma süresini ciddi anlamda azalttı bu kombinasyon .
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YokCrysis 3 yıl
assasin34
iyiki 3 sene önce windows garabetinden kurtulmuşum.

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Allah bizi senin garabetinden kurtarsın kardeş
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engurlu 3 yıl
Her guncellemede wifi sorunu cozuluyor güya ama reel de 2 senedir ayni problem.. Insallah bu sefer tutturacaklar hadi bakalim aksam goruruz update yapinca.
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mogosan 3 yıl
Yeni itunes simgesine alışamadım.Belki eski yılların alışkanlığı ama diğer simgelerin yanında çok sırıtıyor gibi geldi.
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kaybedenlerden 3 yıl
şimdilik bi sıkıntı bulamadım, safari daha kolaylaştı, dock görüntüsü biraz değişti estetik olarak daha iyi.
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ounomaus 3 yıl
assasin34
iyiki 3 sene önce windows garabetinden kurtulmuşum.

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size göre mac os x çok güzel ve kullanışlı bize göre tam tersi hiç kullanışlı vs değil bence eleştireceğinize iki tarafın artı eksisini ölçün
ör: oyun vs çok az olduğu ve sadece mac cihazlarda düzgün çalışan (tabi cihazlar gereksiz pahallı olan) platform
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MK* 3 yıl
hiç sorun yok bende.

rmbp mid14
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ULYSES 3 yıl
İlk bug report benden. Donanım haberin tam sayfa Turkcell reklamı safaride göçmeye neden oluyor.
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assasin34 3 yıl
iyiki 3 sene önce windows garabetinden kurtulmuşum.



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mogosan 3 yıl
Güncelleyen arkadaşlar yorumları yazarlarsa sevinirim.Açıkcası artık güvenemiyorum hemen güncellemeye.
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