OSX 10.10.4 indirmeye sunuldu

Haber Editörü
Teknoloji devi Apple, OSX Yosemite 10.10.4 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sundu.
Yaklaşık 1GB boyutu olan 10.10.4 sürümü aşağıda yer alan yenilikleri ve hata çözümleri beraberinde getiriyor;
- Ağ güvenliği artıyor (Daha önce yaşanan WiFi sorunları ortadan kalkıyor)
- Geçiş yardımcısı güvenilirliği artıyor
- Bazı harici monitörler ile yaşanan sorunlar çözülüyor
- iPhone ve Aperture arşivlerini yeni Fotoğraflar uygulamasına aktarma güvenirliği arttırılıyor
- iCloud odaklı fotoğraf ile video eşzamanlama güvenirliği arttırılıyor
- Bazı Leica DNG (RAW) ile alakalı kapanma sorunu çözülüyor
- Mail'de giden e-posta iletilerinin geç gönderilmesine neden olan hata kaldırılıyor
- Safari'de web sitesinin yinelenen JavaScript uyarıları sunacak kullanıcının başka sayfalara gitmesini engelleyen sorun çözünülüyor
Yeni OSX sürümüne Mac sistemlerin App Store uygulamasına üzerinden geçebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5 gb'dan fazla güncelleme indirdi ve 10.10.4'e geçirdik. Şu anda gayet güzel. Tek sorun açılma süresi çok fazla. Artık ssd gerekiyor her makineye
Allah bizi senin garabetinden kurtarsın kardeş
size göre mac os x çok güzel ve kullanışlı bize göre tam tersi hiç kullanışlı vs değil bence eleştireceğinize iki tarafın artı eksisini ölçün
ör: oyun vs çok az olduğu ve sadece mac cihazlarda düzgün çalışan (tabi cihazlar gereksiz pahallı olan) platform
rmbp mid14