OUYA oyun konsolu ön siparişe açıldı, dağıtım Nisan 2013'te başlıyor





Kickstarter'da yaklaşık 8.6 milyon dolar (~15,350 milyon TL) bağış toplayarak platformun en çok desteklenen ikinci projesi haline gelen OUYA, bağış döneminin sona ermesinin ardından Amerika ve uluslararası pazar için ön siparişe açıldı.

Android işletim sisteminin yüklü olduğu ilk oyun konsolu olan OUYA'nın macerası 3 Temmuz'da başlamış, 10 Temmuz'da Kickstarter kampanyası yayınlanmış ve ulaşılması hedeflenen bağıs 950,000 dolar olarak belirlenmişti. Bir aydan kısa sürede 63,416 kişi ve kuruluş tarafından desteklendi, birçok önemli oyun geliştiricisiyle ortaklık kurmayı başardı.

NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI portları, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ve özel tasarım bir oyun kolunun eşlik ettiği OUYA, Kickstarter destekçileri için Mart 2013'te dağıtılmaya başlayacak. Yeni ön siparişlerin dağıtımı içinse Nisan 2013 işaret ediliyor. 20$ sevkiyat ücretinin dahil olduğu uluslararası fiyatlandırma şu şekilde;

OUYA + 1 oyun kolu = 119.99$

OUYA + 2 oyun kolu = 149.99$

OUYA + 4 oyun kolu = 209.99$ Çıkış tarihinin Nisan 2013 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda fiyat gayet makul olsa da ön sipariş vermeden önce iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. 4+1 çekirdekli ve GeForce ULP GPU'lu Tegra 3 muhteşem grafik ve efektlere sahip çok sayıda yapımı başarılı bir şekilde çalıştırabiliyor. Ancak 2013 ortalarında yeni nesil GPU'ların ve ARM Cortex-A15 mimarili çipsetlerin yaygınlaşmasıyla geliştiriciler, OpenGL ES 3.0 gibi desteklenecek yeni standartlarda oyunlar ortaya koyacak. Yeni nesil donanım ve oyunlar yüzünden OUYA, kullanım ömrü açısında diğer oyun konsollarıyla rekabet edemeyecektir. Yine de 215TL ödeyerek televizyonunuzda Human Element gibi yüksek kalitede oyunları tecrübe edebileceksiniz. OUYA için ön siparişinizi vermek ve hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ouya.tv adresini ziyaret edebilirsiniz.

http://www.ouya.tv/buyouya/