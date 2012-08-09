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OUYA oyun konsolu ön siparişe açıldı, dağıtım Nisan 2013'te başlıyor

6 yıl
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Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kickstarter'da yaklaşık 8.6 milyon dolar (~15,350 milyon TL) bağış toplayarak platformun en çok desteklenen ikinci projesi haline gelen OUYA, bağış döneminin sona ermesinin ardından Amerika ve uluslararası pazar için ön siparişe açıldı. 
Android işletim sisteminin yüklü olduğu ilk oyun konsolu olan OUYA'nın macerası 3 Temmuz'da başlamış, 10 Temmuz'da Kickstarter kampanyası yayınlanmış ve ulaşılması hedeflenen bağıs 950,000 dolar olarak belirlenmişti. Bir aydan kısa sürede 63,416 kişi ve kuruluş tarafından desteklendi, birçok önemli oyun geliştiricisiyle ortaklık kurmayı başardı. 
NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB RAM, 8GB dahili hafıza, Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, HDMI portları, Android 4.0 Ice Cream Sandwich ve özel tasarım bir oyun kolunun eşlik ettiği OUYA, Kickstarter destekçileri için Mart 2013'te dağıtılmaya başlayacak. Yeni ön siparişlerin dağıtımı içinse Nisan 2013 işaret ediliyor. 20$ sevkiyat ücretinin dahil olduğu uluslararası fiyatlandırma şu şekilde;
  • OUYA + 1 oyun kolu = 119.99$
  • OUYA + 2 oyun kolu = 149.99$
  • OUYA + 4 oyun kolu = 209.99$
Çıkış tarihinin Nisan 2013 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda fiyat gayet makul olsa da ön sipariş vermeden önce iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. 4+1 çekirdekli ve GeForce ULP GPU'lu Tegra 3 muhteşem grafik ve efektlere sahip çok sayıda yapımı başarılı bir şekilde çalıştırabiliyor. Ancak 2013 ortalarında yeni nesil GPU'ların ve ARM Cortex-A15 mimarili çipsetlerin yaygınlaşmasıyla geliştiriciler, OpenGL ES 3.0 gibi desteklenecek yeni standartlarda oyunlar ortaya koyacak.
Yeni nesil donanım ve oyunlar yüzünden OUYA, kullanım ömrü açısında diğer oyun konsollarıyla rekabet edemeyecektir. Yine de 215TL ödeyerek televizyonunuzda Human Element gibi yüksek kalitede oyunları tecrübe edebileceksiniz. OUYA için ön siparişinizi vermek ve hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ouya.tv adresini ziyaret edebilirsiniz.

http://www.ouya.tv/buyouya/ Yorum Yaz
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inanc13 6 yıl en beğenilen
Tasarım videosunda daha farklı görunuyordu bence böyle cıkarmazlar renk seceneklerı felanda olur ayrıca ve cok buyutluuyor fos cıkcak diyenler var dostum 215 tlye konsol alıyosun kargo ile kapına gelıyor ücretsiz yüzlerce oyun yükleyebiliyorsun en pahalı oyunlar ble 10-15 dolar ve FOSMU ? :D en basitinden vitayı örnek alalım 800 TLYE konsolu alıyosun 100 tlye sd kartını alıyorsun bitiyomu hayır bide gidip 100 ertlye oyun alıyorsun 1.000 TL geçiyor sana sonra oturup oyun oynuyorsun :D OUYA topladıgı bagışı sonuna kadar hak eden bir proje eger gerçekten tutarsa diger şirketlerde konsolları GERÇEK fiyatlarına ındırmek zorunda kalcak !
Tasarım videosunda daha farklı görunuyordu bence böyle cıkarmazlar renk seceneklerı felanda olur ayrıca ve cok buyutluuyor fos cıkcak diyenler var dostum 215 tl...
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chatlaxs 6 yıl
8.6 milyon dolar (yaziyla) onbeşbinüçyüzelli lirami yapiyomus ?

Tasarim keske biraz daha biseye benzeseydi
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chiangyao08 6 yıl
Fiyatı al beni al beni diyor ama test etmek lazım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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JoeyBane 6 yıl
Şu zımbırtı bi faaliyete geçse de incelesek. Fiyatı al beni al beni diyor ama test etmek lazım.
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2eu5 6 yıl
Bu aletin piyasaya çıkabileceğini, çıksa bile bunu kısa bir süre içerisinde yapabilceğini hiç sanmıyorum.
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[KING]ByNostra 6 yıl
sadece bağışlar o kadar paramı yapıyor xS
bizde bir oyun konsolu fikri atalım ortaya bizede versinler o kadar para :[
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tapmaz14 6 yıl
arkadaşlar ouya nın sitesinden bakın bunun beyaz modelide var o daha güzel.birde bu cihaza kötü diyenler 149dolar veriyorsun ve psvita gibi birşey istiyorsun bide oyunlar bedava olsun istiyorsun sen neyin kafasını yaşıyon kardeş :)
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DH Misafiri 6 yıl
Şipariş versek buraya gelir mi? Gelirse vergi vs. kaça patlar bize?
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baris5834 6 yıl
fikir güzel ama çıktığı zamana zaten tegra 3 diye bişi kalmaz atık tegra3+ vs. çıkıyor ve bundaki gpu nun telefonlarda bile eskidiğini söylüyorlar konsolda nasıl bir kalite verebilir piyasada bu sene içinde çıkacak qualcomm s4+ , exynos 5 , tegra3+ yada texas ın geliştirdikleriyle zaten boy ölçüşemez olacak.PS3 ,xbox vs karşılaştıran arkadaşlar olmuş ama onların performansı ve oyun seçenekleri androidde yok.Çıkacaksa çok daha yüksek donanımla çıkması lazım ve platform için özel oyunlar geliştirilebilir sonuçta bu tel değil tel. dek donanımın olması şart değil daha gelişmiş özellikler kullanılabilir dolayısıylada daha sağlam sırf cihaza özel oyunlar çıkabilir.
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E_Aydin35 6 yıl
Öncelikle Ouya'da oynıyabileceğimiz oyunlar çok önemli bunu göz önünde bulundurmak lazım.. Birde aklıma JB güncellemesi olucakmı ? sorusu geliyor :)
Nvdia Tegra 3 işlemcisi ve başarısı göz önünde bulundurulmalı. Evet boyut olarak çok avantaj sağlıyor, Bluetooth, Wifi özelliklede HDMI çıkışı güzel yanları..
Oyunların artması güzel olucakdır.
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simaros 6 yıl
fuckulteli
99 dolar dendi durdu ama 99 dolara dahil tek bir oyun kolu bile verilmiyor! Çıkışı ardından günün koşullarına göre fiyatında aşağı yönde bir değişme olması gerekiyor bence..

o fiyat bağış yapanlar içindi hatta son ay 110 dolar ve üzeri bağış için konsol veriyorlardı biraz mantık lütfen hiç bağış yapan adamla piyasaya çıktıktan sonra alan adam aynı fiyata alır mı?
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Faunus 6 yıl
Cok guzel bir proje, desteklenirse yeni nesil konsollar ciktiginda bununda yeni bir versiyonu cikar merak etmeyin.
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Bilgisayar Bağımlısı 6 yıl
Şakamı yapıyorlar
Satış tarihi tam dalgalık
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Recharged 6 yıl
Fiyatı bence iyi.Tabii daha iyi tam anlamıyla görmedik,incelemedik.Türkiye'ye gelir mi ? Gelirse fiyatı ne olur ? Bunların cevaplarını alalım,sonra gerekirse konsoluda alırız denemek adına.
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