OWC'den 100$ seviyesinde 275MB/saniye yazma hızı sunan yeni SSD

Apple'ın Mac sistemleri için hazırladığı depolama sürücüleriyle tanınan OWC (Other World Computing), yüksek performans segmentinde dünyanın en ekonomik SSD sürücüsünü hazırladığını duyurdu. SandForce firmasının SF-1200 kontrol yongasını kullanan 40GB kapasiteli 2.5-inç SSD sürücü, SATA-II ara birimini destekliyor ve TRIM desteği de sunuyor.
Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak açıklanan yeni SSD, 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Mercury Extreme Pro olarak isimlendirilen yeni SSD, OWC tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunuluyor. Windows işletim sistemini ve temel uygulamaları hızlı bir sürücü üzerinden çalıştırmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan Mercury Extreme Pro'ya buradan ulaşabilirsiniz.
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superfetch, prefetch, arama vs. kapalı
windows klasörü 3.91 gb yer kaplıyor
tabi kurduğum 64bit mini stripped sürüm.
şöyle ayrıntılı bir inceleme görebilsek on numara olurdu?
Bana da 2 hafta sürede ulaşto $99+$9 kargo ile almıştım.
Laptop'a kurdum, 1 GB'lık 64bit mini bir sürüm windows bulmuştum onu kurdum üstüne.
Baya memnunum, başka bir bilgisayar için şu an 2.'sini sipariş veriyorum.
O hızlarda raid yapacak kaliteli bir karta ödeyeceğiniz para ile en az iki tane SSD alabilirsiniz :)
Sen ssd sin ben sana raid yapmam mı diyo
Ebay'de dengi corsair 64GB $140 ve RAID destekliyor, laptop'a takmıcak olsam onu alırdım zira bu markanın RAID destekli modellerinden en düşüğü $180/50GB
Gümrükle ilgili herhangi bir bilgisi olan var mı arkadaşlar?