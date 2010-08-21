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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OWC'den 100$ seviyesinde 275MB/saniye yazma hızı sunan yeni SSD

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,5b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın Mac sistemleri için hazırladığı depolama sürücüleriyle tanınan OWC (Other World Computing), yüksek performans segmentinde dünyanın en ekonomik SSD sürücüsünü hazırladığını duyurdu. SandForce firmasının SF-1200 kontrol yongasını kullanan 40GB kapasiteli 2.5-inç SSD sürücü, SATA-II ara birimini destekliyor ve TRIM desteği de sunuyor.

Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak açıklanan yeni SSD, 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Mercury Extreme Pro olarak isimlendirilen yeni SSD, OWC tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunuluyor. Windows işletim sistemini ve temel uygulamaları hızlı bir sürücü üzerinden çalıştırmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan Mercury Extreme Pro'ya buradan ulaşabilirsiniz.


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Hush 9 yıl
windows 7 64bit işletim sistemi 4 haftadır kurulu
superfetch, prefetch, arama vs. kapalı
windows klasörü 3.91 gb yer kaplıyor
tabi kurduğum 64bit mini stripped sürüm.
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MetronoM 9 yıl
wayy sonunda birileri cesaret etmiş getirmiş yurt dışından helal olsu...

şöyle ayrıntılı bir inceleme görebilsek on numara olurdu?

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Hush 9 yıl
Ben bu konuyu unutmuşum, kusura bakmayın.
Bana da 2 hafta sürede ulaşto $99+$9 kargo ile almıştım.
Laptop'a kurdum, 1 GB'lık 64bit mini bir sürüm windows bulmuştum onu kurdum üstüne.
Baya memnunum, başka bir bilgisayar için şu an 2.'sini sipariş veriyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
SSD ile raid yapmaktan bahseden arkadaşların yazılarını okudum da, sanırım hiç birşeyden haberiniz yok :)
O hızlarda raid yapacak kaliteli bir karta ödeyeceğiniz para ile en az iki tane SSD alabilirsiniz :)
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ShaDoW_17 9 yıl
Anakartın üzerindeki kontrolcüden raid yapılmıyormu ?

Sen ssd sin ben sana raid yapmam mı diyo
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Hush 9 yıl
Ben bir tane aldım $99 + kargo $9
Ebay'de dengi corsair 64GB $140 ve RAID destekliyor, laptop'a takmıcak olsam onu alırdım zira bu markanın RAID destekli modellerinden en düşüğü $180/50GB
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Kimkim 9 yıl
Hush, öncelikle hayırlı olsun. Ben de 2 gün önce sipariş verdim aynen senin yöntemle.(99+9) Ben masaüstü için aldım. O zaman pending yazıyordu şimdi de pending diyor. Daha ürün ellerinde yok ama gelecek demekmiş. "pending"'in açıklaması böyle sanırım. Bir de internetten okuduğum kadarıyla bu Amerikan posta servisinin First Class Mail'inin tek eksi yönü tracking no vermemesiymiş. Yani takip edemiyeceğiz sanırım postayı. Zaten ben 1 ayı bulur diye tahmin ediyorum gelmesi.
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MetronoM 9 yıl
harika bir ürün... en kısa zamanda bunu bi gigatek, novabilgisayar vb. bilgisayar firmalarının getirtmesini beklemekten başka çare yok çünkü gümrük vs. felan işleri sıkıntılı işler...

Gümrükle ilgili herhangi bir bilgisi olan var mı arkadaşlar?
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serpantin 9 yıl
Türkiyede bu markanın disti olmadıktan sonra bi işe yaramaz bu haber.
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