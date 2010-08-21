OWC'den 100$ seviyesinde 275MB/saniye yazma hızı sunan yeni SSD

Apple'ın Mac sistemleri için hazırladığı depolama sürücüleriyle tanınan OWC (Other World Computing), yüksek performans segmentinde dünyanın en ekonomik SSD sürücüsünü hazırladığını duyurdu. SandForce firmasının SF-1200 kontrol yongasını kullanan 40GB kapasiteli 2.5-inç SSD sürücü, SATA-II ara birimini destekliyor ve TRIM desteği de sunuyor.

Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak açıklanan yeni SSD, 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Mercury Extreme Pro olarak isimlendirilen yeni SSD, OWC tarafından üç yıllık garanti ile satışa sunuluyor. Windows işletim sistemini ve temel uygulamaları hızlı bir sürücü üzerinden çalıştırmak isteyen kullanıcılar için hazırlanan Mercury Extreme Pro'ya buradan ulaşabilirsiniz.