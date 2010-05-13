OWC'den 480 GB kapasiteli SSD: Mercury Extreme Pro SSD

Depolama alanları üreten firmalardan biri olan OWC, duyurmuş olduğu Mercury Extreme Pro SSD serisi ile adından oldukça söz ettirecek gibi görünüyor. OWC tarafından duyurulan yeni SSD serisi, 60 GB, 120 GB ve 240 GB gibi modelleriyle de satışa sunulacak. Mercury Extreme Pro SSD serisinin en çok dikkat çeken modeli ise satışa sunulacak olan 480 GB kapasiteli modeli olsa gerek. OWC tarafından duyurulan Mercury Extreme Pro SSD serisi modellerinin en büyük kapasiteli ve en pahalı üyesi olarak nitelendirilen 480 GB kapasiteli modelin sahip olduğu SandForce DuraClass teknolojisi ve SandForce çipleri ile okuma ve yazma hızlarında 285 MB/s oranını düşürmeden yüksek performans sunacağı iddia ediliyor. 128 bit'lik AES koruma sistemi ile kaydettiği dosyaların güvenli olarak depolanmasın sağlayan Mercury Extreme Pro SSD serisi depolama alanlarıyla olduğu kadar fiyatlarıyla da konuşulacak gibi görünüyor zira OWC Mercury Extreme Pro SSD serisinin fiyatları şu şekilde belirlendi:
- 60GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 219.99$
- 120GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 379.99$
- 240GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 699.99$
- 480GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 1,579.99$
OWC'nin Mercury Extreme Pro SSD serisi altında üreteceği SSD sürücülerinin ön sipaşli satışlarının başladığı belirtildi
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http://www.storagesearch.com/chartingtheriseofssds.html
3x10 diyelim.
Transistör diye bir şey icat etmişler, lambanın yerine kullanılıyormuş. Hesap makineleri bir odaya sığacak kadar küçülecek diyorlar, yok daha neler
Üreticilerin şu anki fiyatlandırma sistemlerinin SSD'ye rakip olabilecek yeni bir parça (hızı artmış HDD'de olabilir) çıkana kadar devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu fiyatlandırmayla da SSD'nin arzu edilen yaygınlığa hiç bir zaman ulaşamıyacağını düşünüyorum. Ciddi şekilde fiyatlar düşer yada birileri fabrika açar falan gibi bir gelişme olursa tekrardan ona göre yorum yapılabilir.
SSD'yi kıyas edebiliceğimiz tek rakibi HDD olduğuna göre VE HDD lerde 20seneden beri kullanıldığına göre SSD'LERE yeni teknoloji demek gayet doğru bi terim .. 3 senelik bi ürüne yıllardır var takip ediyoruz demek ne kadar doğru yorumculara bırakıyorum.
daha detaylı bilgi isterseniz buyrun :
forum.donanimhaber.com/...
SSD'YE GEÇMELİ Mİ? SSD İLE İLGİLİ HERŞEY
Yatırım dediğiniz nedir ki? Bilgisayar kullanıcıları parçaları zamanla değerlensin diye seçmiyorlar, birkaç sene kullanmak için alıyorlar. Hani bağlantı standartı farklı olsa dediğinizi bir yere kadar anlarım da zaten hepsi standart SATA arayüzü kullanıyor, istediğiniz gibi standart HDler ile değiştirebilirsiniz. Fazla depolama alanına ihtiyacım yok ya da harici disk kullanıyorum, önemli olan sessizlik ve performans diyorsanız SSD seçersiniz, aksi durumda HD ile devam edersiniz. Bu kadar basit.
60gb ssd+ 1tb hd
fırtınalar kopardılar 1 yıla mekanik disklerin tamamen yerini alacaktır diye
Evet gerçekten mekanik disklerin yanında yerlerini aldılar :D bu fiyatlarada daha yüksek kapasitede diskler alınır.
Bukadar pahalı devam ederse daha uzun süre bakmakla yetiniriz.
Bir laptop kullanıcısı olarak 60gb yetmez 120de yetmez
en az 250ve üstü gerekli :D eh onada para yetmez :D
Yok hocam puanı misal demek istedim,yani sırf puan için ssd ye para veremem tabiki de,ssd'ye ihtiyacım var ama kullandığım uygulamalar için zaten 160 gb düşünüyorum ve win7 altında direk işletim sistemini buna kuracağım,depolama amaçlı Hdd lerim var zaten mekanik.Bakalım kısmetse 1.5 ay içinde alacağım.