Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OWC'den 480 GB kapasiteli SSD: Mercury Extreme Pro SSD

OWC, 480 GB'lik kapasitesi ve fiyatı ile adından söz ettirecek olan SSD sürücüsünü duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,4b
1
26
HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OWC'den 480 GB kapasiteli SSD: Mercury Extreme Pro SSD
Tam Boyutta Gör

Depolama alanları üreten firmalardan biri olan OWC, duyurmuş olduğu Mercury Extreme Pro SSD serisi ile adından oldukça söz ettirecek gibi görünüyor. OWC tarafından duyurulan yeni SSD serisi, 60 GB, 120 GB ve 240 GB gibi modelleriyle de satışa sunulacak. Mercury Extreme Pro SSD serisinin en çok dikkat çeken modeli ise satışa sunulacak olan 480 GB kapasiteli modeli olsa gerek. OWC tarafından duyurulan Mercury Extreme Pro SSD serisi modellerinin en büyük kapasiteli ve en pahalı üyesi olarak nitelendirilen 480 GB kapasiteli modelin sahip olduğu SandForce DuraClass teknolojisi ve SandForce çipleri ile okuma ve yazma hızlarında 285 MB/s oranını düşürmeden yüksek performans sunacağı iddia ediliyor. 128 bit'lik AES koruma sistemi ile kaydettiği dosyaların güvenli olarak depolanmasın sağlayan Mercury Extreme Pro SSD serisi depolama alanlarıyla olduğu kadar fiyatlarıyla da konuşulacak gibi görünüyor zira OWC Mercury Extreme Pro SSD serisinin fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • 60GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 219.99$
  • 120GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 379.99$
  • 240GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 699.99$
  • 480GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 1,579.99$

OWC'nin Mercury Extreme Pro SSD serisi altında üreteceği SSD sürücülerinin ön sipaşli satışlarının başladığı belirtildi

Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1963bursa 9 yıl
SSD yeni teknolojiyse her şey yeni teknoloji. Her şeyin halefi var, tabiiki halefine göre selefi yeni, nasıl bir yorum o ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
runic 9 yıl
Vapor.Experience

SSD'yi kıyas edebiliceğimiz tek rakibi HDD olduğuna göre VE HDD lerde 20seneden beri kullanıldığına göre SSD'LERE yeni teknoloji demek gayet doğru bi terim .. 3 senelik bi ürüne yıllardır var takip ediyoruz demek ne kadar doğru yorumculara bırakıyorum.
daha detaylı bilgi isterseniz buyrun :

forum.donanimhaber.com/...
SSD'YE GEÇMELİ Mİ? SSD İLE İLGİLİ HERŞEY


http://www.storagesearch.com/chartingtheriseofssds.html

3x10 diyelim.

KaraKanarya

SSD yeni teknolojiyse her şey yeni teknoloji. Her şeyin halefi var, tabiiki halefine göre selefi yeni, nasıl bir yorum o ya.


Transistör diye bir şey icat etmişler, lambanın yerine kullanılıyormuş. Hesap makineleri bir odaya sığacak kadar küçülecek diyorlar, yok daha neler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 9 yıl
SSD ler yeni çıkmadı, yıllardır takip ediyoruz, fiyatları da malesef düşmüyor, teknolojide fiyatlar düşer diye alışkanlık olmuş herkes de, SSD ler de düşecek deniyor, fiyatı artıyor arkadaşlar, daha kötüsü SSD'ye ayrılan katı halli üretim standlarından ötürü aynı koldaki ram ve flash belleklerin de arzı düşüyor, o ürünlerinde fiyatları artıyor. Tüm haberler ilerde HDD yerine standart olacak yazıyor ama mevcut olayların heleki onca yıldır fiyatların artıyor olması ciddi soru işaretleri bırakıyor.
Üreticilerin şu anki fiyatlandırma sistemlerinin SSD'ye rakip olabilecek yeni bir parça (hızı artmış HDD'de olabilir) çıkana kadar devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu fiyatlandırmayla da SSD'nin arzu edilen yaygınlığa hiç bir zaman ulaşamıyacağını düşünüyorum. Ciddi şekilde fiyatlar düşer yada birileri fabrika açar falan gibi bir gelişme olursa tekrardan ona göre yorum yapılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onko83 9 yıl
120GB SSD alıp sistemi onun üzerine kurduğumuzda 1TB'lık HDD'yi onun yanında D sürücüsü, E sürücüsü gibi kullanabiliyor muyuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vapor.Experience 9 yıl

Hasanhh

SSD ler yeni çıkmadı, yıllardır takip ediyoruz, fiyatları da malesef düşmüyor, teknolojide fiyatlar düşer diye alışkanlık olmuş herkes de, SSD ler de düşecek deniyor, fiyatı artıyor arkadaşlar, daha kötüsü SSD'ye ayrılan katı halli üretim standlarından ötürü aynı koldaki ram ve flash belleklerin de arzı düşüyor, o ürünlerinde fiyatları artıyor. Tüm haberler ilerde HDD yerine standart olacak yazıyor ama mevcut olayların heleki onca yıldır fiyatların artıyor olması ciddi soru işaretleri bırakıyor.

Üreticilerin şu anki fiyatlandırma sistemlerinin SSD'ye rakip olabilecek yeni bir parça (hızı artmış HDD'de olabilir) çıkana kadar devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu fiyatlandırmayla da SSD'nin arzu edilen yaygınlığa hiç bir zaman ulaşamıyacağını düşünüyorum. Ciddi şekilde fiyatlar düşer yada birileri fabrika açar falan gibi bir gelişme olursa tekrardan ona göre yorum yapılabilir.


SSD'yi kıyas edebiliceğimiz tek rakibi HDD olduğuna göre VE HDD lerde 20seneden beri kullanıldığına göre SSD'LERE yeni teknoloji demek gayet doğru bi terim .. 3 senelik bi ürüne yıllardır var takip ediyoruz demek ne kadar doğru yorumculara bırakıyorum.
daha detaylı bilgi isterseniz buyrun :

forum.donanimhaber.com/...
SSD'YE GEÇMELİ Mİ? SSD İLE İLGİLİ HERŞEY
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 9 yıl
SSD fiyatları son 3 yıldır düşmüyorki, artıyor, ilerde alınabilir olacağını kimse garanti edemez, bluray gibi kaymağını yiyelim derken müşteriyi alternatif yeni bir teknolojiye kaptırabilirler, bence artık gelecekte standart olabilmesi şüpheye çoktan düşmüştür, daha fazla fiyat artışı yada delil beklemenin lüzumu yok, tekrardan kendini ispatlayana kadar standart olacağı kesinleşmeyen bir teknolojiye yatırım yapmamak gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
runic 9 yıl
baba_mustafa

SSD fiyatları son 3 yıldır düşmüyorki, artıyor, ilerde alınabilir olacağını kimse garanti edemez, bluray gibi kaymağını yiyelim derken müşteriyi alternatif yeni bir teknolojiye kaptırabilirler, bence artık gelecekte standart olabilmesi şüpheye çoktan düşmüştür, daha fazla fiyat artışı yada delil beklemenin lüzumu yok, tekrardan kendini ispatlayana kadar standart olacağı kesinleşmeyen bir teknolojiye yatırım yapmamak gerek.


Yatırım dediğiniz nedir ki? Bilgisayar kullanıcıları parçaları zamanla değerlensin diye seçmiyorlar, birkaç sene kullanmak için alıyorlar. Hani bağlantı standartı farklı olsa dediğinizi bir yere kadar anlarım da zaten hepsi standart SATA arayüzü kullanıyor, istediğiniz gibi standart HDler ile değiştirebilirsiniz. Fazla depolama alanına ihtiyacım yok ya da harici disk kullanıyorum, önemli olan sessizlik ve performans diyorsanız SSD seçersiniz, aksi durumda HD ile devam edersiniz. Bu kadar basit.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
aslında bu tip ürünlere talep gösterecek çok sayıda kurumsal müşteri var.. Fiyatları ise o tip müşterilerin kurduğu sistemler yanında fazla bir para değil... Örneğin yerel ve ulusal televizyon kanalları, prodüksiyon, reklam, animasyon şirketleri vs. vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaTaDoR 9 yıl
En sağlam SSD'nin ömrü her gün kullanılan bir ev PC'si için 3 seneyi geçmiyor. Bu da var! diyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 9 yıl
ssd şu an depolama amaçlı çok saçma. sistemin kurulduğu hd olarak kullanılmalı. bunun yanında 2. bir hd depolama amaçlı kullanılmalı. böylece sanal bellek ssd üzerinde çalışacaktır.
60gb ssd+ 1tb hd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobylette 9 yıl
grafiğe bak adamların performansı sabit fonksiyon mübarek alttakini de sinüs eğrisi gibi yapmışlar maksat hoş gözüksün. zaman eksenine de değer koymamış. aferin OWC
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 9 yıl
Hocam şimdi sırf puan yüksek görünsün diye ssd alacaksan garip yani
fırtınalar kopardılar 1 yıla mekanik disklerin tamamen yerini alacaktır diye
Evet gerçekten mekanik disklerin yanında yerlerini aldılar :D bu fiyatlarada daha yüksek kapasitede diskler alınır.
Bukadar pahalı devam ederse daha uzun süre bakmakla yetiniriz.
Bir laptop kullanıcısı olarak 60gb yetmez 120de yetmez
en az 250ve üstü gerekli :D eh onada para yetmez :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 9 yıl

S.T.A.L.K.E.R

Hocam şimdi sırf puan yüksek görünsün diye ssd alacaksan garip yani

fırtınalar kopardılar 1 yıla mekanik disklerin tamamen yerini alacaktır diye

Evet gerçekten mekanik disklerin yanında yerlerini aldılar :D bu fiyatlarada daha yüksek kapasitede diskler alınır.

Bukadar pahalı devam ederse daha uzun süre bakmakla yetiniriz.

Bir laptop kullanıcısı olarak 60gb yetmez 120de yetmez

en az 250ve üstü gerekli :D eh onada para yetmez :D


Yok hocam puanı misal demek istedim,yani sırf puan için ssd ye para veremem tabiki de,ssd'ye ihtiyacım var ama kullandığım uygulamalar için zaten 160 gb düşünüyorum ve win7 altında direk işletim sistemini buna kuracağım,depolama amaçlı Hdd lerim var zaten mekanik.Bakalım kısmetse 1.5 ay içinde alacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 9 yıl
Öncelikle haber için teşekkürler.Şimdi herşey güzelde ama çok pahalılar yaw.Bunları gördükçe içim gidiyor iyice,şöyle anlatayım win 7 x64 ultimate kullanıyorum ve sistem derece puanım HDD dışında diğer hepsi 7.5-7.9 arasında lakin HDD 5.8 yaw haliyle en düşük değeri baz aldığı için taban puan 5.8 offf demek istediğim SSD şart amma bu pahalılıkta nasıl olcak bilmem...SSD=Extreme para.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12353 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
depolama, ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl LED Aydınlatma hakkında merak ettiğiniz her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim