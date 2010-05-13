OWC'den 480 GB kapasiteli SSD: Mercury Extreme Pro SSD

Depolama alanları üreten firmalardan biri olan OWC, duyurmuş olduğu Mercury Extreme Pro SSD serisi ile adından oldukça söz ettirecek gibi görünüyor. OWC tarafından duyurulan yeni SSD serisi, 60 GB, 120 GB ve 240 GB gibi modelleriyle de satışa sunulacak. Mercury Extreme Pro SSD serisinin en çok dikkat çeken modeli ise satışa sunulacak olan 480 GB kapasiteli modeli olsa gerek. OWC tarafından duyurulan Mercury Extreme Pro SSD serisi modellerinin en büyük kapasiteli ve en pahalı üyesi olarak nitelendirilen 480 GB kapasiteli modelin sahip olduğu SandForce DuraClass teknolojisi ve SandForce çipleri ile okuma ve yazma hızlarında 285 MB/s oranını düşürmeden yüksek performans sunacağı iddia ediliyor. 128 bit'lik AES koruma sistemi ile kaydettiği dosyaların güvenli olarak depolanmasın sağlayan Mercury Extreme Pro SSD serisi depolama alanlarıyla olduğu kadar fiyatlarıyla da konuşulacak gibi görünüyor zira OWC Mercury Extreme Pro SSD serisinin fiyatları şu şekilde belirlendi:

60GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 219.99$

120GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 379.99$

240GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 699.99$

480GB OWC Mercury Extreme Pro SSD 1,579.99$

OWC'nin Mercury Extreme Pro SSD serisi altında üreteceği SSD sürücülerinin ön sipaşli satışlarının başladığı belirtildi