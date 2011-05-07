OWC'den MacBook Air için 480GB kapasiteli yeni SSD depolama sürücüsü

Ağırlıklı olarak Apple ürünlerine özel depolama çözümleri hazırlayan OWC firması, MacBook Air için hazırladığı yüksek kapasiteli SSD depolama sürücüsünü duyurdu. Mercury Aurora Pro Express adını taşıyan 480GB kapasiteli yeni SSD sürücüsü, MLC tipi NAND flash bellek çipleri ve SandForce'un SF-1200 kontrol yongasını kullanıyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 285MB/saniye okuma ve 275MB/saniye yazma hızı sunan yeni SSD'nin, MacBook Air için sunulan standart SSD'ye göre %68'e varan oranda daha hızlı olduğu belirtiliyor. Rastgele 4K okuma performansı 30, 000 IOPS, 4K yazma performansı ise 30,000 IOPS olan sürücünün okuma ve yazma erişim süreleri ise 0.1 milisaniyenin altında.

Okuma esnasında 2.2 Watt, yazma esnasında 2.5 Watt ve bekleme durumunda 0.09 Watt güç tüketen yeni sürücünün 180GB, 240GB ve 360GB gibi daha düşük kapasiteli alternatif modelleri de bulunuyor. OWC Mercury Aurora Pro Express'in 480GB'lık versiyonu yurt dışında 1580$ seviyesinden sunuluyor.