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Office 2016, bu yılın ikinci yarısında yayınlanacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Office 2016, bu yılın ikinci yarısında yayınlanacak
Kısa bir süre önce Microsoft'un yaptığı etkinlikle tanıttığı Windows 10'un özelliklerini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Etkinliğin ertesi gününde ise Microsoft resmi blogunda Office 2016'nın yılın ikinci yarısından sonra piyasaya çıkacağını açıkladı.

Windows 10 tüm cihazları tek çatı altında toplamayı amaçlarken Office 2016 yazılımını da bu bağlamda tüm cihazlar için optimize edilecek. Mobil cihazlarda dokunmatik kullanıma olanak sunan optimize edilmiş yeni Office sürümü Windows 10'un mobil sürümlerine ücretsiz şekilde kullanılabilecek.

Arayüz olarak Office 2013 sürümü ile benzer çizgiler taşıyan Office 2016 sürümünün daha sade bir tasarımda olduğu söyleniyor. Yılın ikinci yarısında çıkacak ürün Windows 10 ile birlikte veya yakın tarihlerde piyasaya çıkabilir. 

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Guest-F8946C419 4 yıl
Windows 10 kullananlar için 2016 daha mantıklı. En azından, entegrasyon açısından.
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e-Militarist 4 yıl
Office 2016 Preview (32 bit) go.microsoft.com/...

Office 2016 Preview (64 bit) go.microsoft.com/...

products.office.com/...
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alperen_69 4 yıl
Office 2010 bana göre Windows 7 gibi
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Asami Zdrenka 4 yıl
LibreOffice kullanıyorum. Tamamen ücretsiz ve Microsoft Office gibi ağır değil.
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serkanözbaş 4 yıl
office 2016 bilmem ama yenisinin çıkma zamanı gelmişti artık.... ama ben 2013 kasar
[>:]
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DH Misafiri 4 yıl
Umarım, paragraf, üst bilgi-alt bilgi, numaralandırma vb. düzenleme işlemlerini elden geçirirler. Artık MS'e sövmekten ağzımda tüy bitti. 2003 versiyonunda kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarttıkları fıstık gibi yazılımı rezil rüsvan ettiler resmen. Umarım düzelir, umarım.
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doctor_bey 4 yıl
2010 akar
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Sub-Zer0 4 yıl
Bırakın bunu ashampoo office alın 3-5 dolar bişey daha sade ve kullanışlı(ev kullanıcıları için söylüyorum)
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kliktivist 4 yıl
ARKADASŞLAR DENEME SÜRÜMÜ ÇIKMIŞ.LİNKİ BURADA TURUNCU OLAN BİREYSEL;MAVİ OLAN İŞYERLERİ İÇİN DENEME SÜRÜMÜDÜR.BUNLARDAN BİRİNE TIKLAYIN VE FORMU DOLDURDUKTAN SONRA SİZE MAİL GELECEK. NOT:PROGRAM 2015 İLKBAHAR YAZ SEZONUNA DOĞRU YAYINLANACAKTIR.

prereleaseprograms-public.sharepoint.com/...
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Master_Evil 4 yıl
ben 2010 kullanıyorum, 2013e alışamadım buna hiç alışamam
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zafercalskan 4 yıl
Office 2013 çok başarılı çok güzel bi arayüzü vardı Office 2016'yı merakla bekliyorum. 2003 kullanıyorum diyenleri anlamıyorum ya office programından anlamıyorlar yada internetten kopyaladıkları yazıyı worde yapıştırıp yazıcıdan çıkartıyorlar. her yeni sürüm ile öyle kullanışlı özellikler geliyor ki hem işinizi daha çabuk ve kolayca yapabiliyorsunuz
1 Yanıt Yanıtla
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Drakoid 4 yıl zafercalskan
zafercalskan
Office 2013 çok başarılı çok güzel bi arayüzü vardı Office 2016'yı merakla bekliyorum. 2003 kullanıyorum diyenleri anlamıyorum ya office programından anlamıyorlar yada internetten kopyaladıkları yazıyı worde yapıştırıp yazıcıdan çıkartıyorlar. her yeni sürüm ile öyle kullanışlı özellikler geliyor ki hem işinizi daha çabuk ve kolayca yapabiliyorsunuz


Ver parayi alalim
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yokbeolumbe 4 yıl
Yukarıda söylenmiste androidde gercekten Çöp Officesuite aralarıbest app'tir

Edit Office 2003 kullanıyorum
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