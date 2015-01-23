Office 2016, bu yılın ikinci yarısında yayınlanacak

Kısa bir süre önce Microsoft'un yaptığı etkinlikle tanıttığı Windows 10'un özelliklerini bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Etkinliğin ertesi gününde ise Microsoft resmi blogunda Office 2016'nın yılın ikinci yarısından sonra piyasaya çıkacağını açıkladı.





Windows 10 tüm cihazları tek çatı altında toplamayı amaçlarken Office 2016 yazılımını da bu bağlamda tüm cihazlar için optimize edilecek. Mobil cihazlarda dokunmatik kullanıma olanak sunan optimize edilmiş yeni Office sürümü Windows 10'un mobil sürümlerine ücretsiz şekilde kullanılabilecek.





Arayüz olarak Office 2013 sürümü ile benzer çizgiler taşıyan Office 2016 sürümünün daha sade bir tasarımda olduğu söyleniyor. Yılın ikinci yarısında çıkacak ürün Windows 10 ile birlikte veya yakın tarihlerde piyasaya çıkabilir.