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Office 2016 gelecek yıl sonlarına doğru yayımlanabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
201
1
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Office 2016 gelecek yıl sonlarına doğru yayımlanabilir

Microsoft'un en önemli gelir kaynaklarından birisi olan Office yazılım son olarak Ekim 2012 tarihinde Office 2013 olarak güncellenmiş ve sonrasında da abonelik tarzındaki sisteme geçiş yapmıştı.

Office 365 olarak abone sayısını hızla artıran Microsoft, yazılımı şimdilik güncellemeyi düşünmüyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Office 2016 sürümü gelecek yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Böylece firma Office yazılımının 2-3 yıllık yenileme döngüsünü de bozmamış olacak.

Bununla birlikte Exchange Server ve SharePoint Server yeni versiyonları da gelecke yılın sonlarında tüketici ile buluşacak. Microsoft'un Office 16 test sürecine başladığı belirtiliyor. Hatta Mac için olan Office 16 sürümünden görseller internete sızdırılmıştı.  


Kaynak:http://microsoft-news.com/microsoft-targeting-second-half-of-2015-for-office-16-release/
http://microsoft-news.com/microsoft-targeting-second-half-of-2015-for-office-16-release/ Yorum Yaz
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