Office Online önemli özelliklerle güncellendi

Yazılım devi Microsoft, meşhur ofis yazılımlarını internet ortamına taşıya Office Online paketini önemli özelliklerle güncellendi.

Güncellenen Office Online paketi, ilk olarak artık daha gelişmiş okuma deneyimi ortaya koyuyor. Yenilenen araç çubuğuyla düzenleme, baskıya yollama, paylaşma ile yorumlar seçeneklerini sayfanın üst bölümüne yerleştiren ve çeviri ile dosya indirme gibi bölümleri ise daha kolay bulunabilir hale getiren servis, ayrıca PDF dosyalarını indirmeye gerek kalmadan baskıya yollayabiliyor. Farklı kaydet altında dosya ismi değiştirme, OneDrive'dan harici olarak bilgisayara dosya kaydetme ve isteğe bağlı olarak bu işlemi PDF formatında yerine getirme gibi yenilikler alan Office Online, çalışılan dosyaları tek tıklama ile belirlenen OneDrive uzantısına kaydedebiliyor, düzenlemeyi hızlandırmak için tasarlanan başlama sayfasıyla en çok kullanılan içeriklere hızlı erişim sağlıyor, üst kısmında yer alan arama bölümüyle ister dahili istenirse de Bing temelli aramalar yapabiliyor, bütün içerisinden seçilen bölümlerin kelime sayısını verebiliyor ve son olarak mobil cihazlarda internet tarayıcısı üzerinden yüklü Word, Excel ya da PowerPoint uygulamaları hızlı bir şekilde açılabiliyor.

Microsoft'un birçok videoya yer verdiği Office Online sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.office.com/2015/02/11/office-online-gets-even-better-2015/