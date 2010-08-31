Öğretmenlere Atama Müjdesi Sadece Avea'dan!

Avea, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarın atamaları gerçekleştirilecek 30.000 kadrolu öğretmenin atama sonuçlarını müşterilerine ulaştırıyor.

Hayatın her anını müşterileriyle paylaşan Avea, atamaları gerçekleştirilecek öğretmenlerin heyecanına ortak oluyor. 30.000 kadrolu öğretmen atama sonuçlarını yarın Milli Eğitim Bakanlığı ve sadece Avea'dan öğrenecek.

MEB işbirliği ile gerçekleştirilen "Öğretmen Atama Sonuçları Servisi" sayesinde Avea müşterileri, atama sonuçlarını kısa mesaj ile öğrenilebilecekler. Atama sonuçlarını anında öğrenmek "TC Kimlik Numarası? boşluk ? ATAMA" yazarak 5757'ye mesaj göndermek yeterli olacak.

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