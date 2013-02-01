Ok ve yay konseptini mobil cihazlar ile buluşturan aksesuar: BowBlade

Apple ürünlerinin odak noktasını oluşturduğu Macworld/iWorld etkinliğinde ok ve yay konseptini mobil cihazlar ile buluşturan bir firma oldukça ilginç bir aksesuarla katılımcıların karşısına çıktı.





BowBlade olarak adlandırılan bu aksesuarla birlikte ok ve yay deneyiminin mobil cihazlara taşınması planlanıyor. iPhone ve iPod Touch için bir tutacağa sahip olan aksesuar 4 kg'lık ağırlığı ile dikkat çekerken, hem ağırlığı hem de güç gerektiren kullanımı ile oyuncuları bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Tutacağa yerleştirilen iPhone veya iPod Touch'ın jiroskobundan faydalanarak oyuncuların oyun içerisindeki hareket unsurlarını ayarlamasına imkan veren aksesuar, dokunma işlevi ok mekanizması ile gerçekleştiriyor.





BowBlade, şu an için Appstore üzerindeki hedef vurma temalı 35 farklı oyuna destek veriyor. Bu oyunlar arasında Gameloft, Com2us ve Hasbro gibi geliştiricilerin; Star Battalion, Sniper vs. Sniper ve Lazer Tag gibi yapımları yer alıyor.





Şu an için ön siparişte olan prototip aşamasındaki aksesuar için kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da Nisan 2013'te mobil oyuncuların beğenisine sunulacağı belirtiliyor. ABD'de 185$'dan piyasaya çıkacağı söylenen BowBlade'in ön sipariş fiyatının ise, 155$ olduğunu belirtelim.







http://www.tuaw.com/2013/01/31/bowblade-is-an-actual-archery-bow-for-your-iphone/