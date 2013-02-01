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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ok ve yay konseptini mobil cihazlar ile buluşturan aksesuar: BowBlade

6 yıl
1,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ok ve yay konseptini mobil cihazlar ile buluşturan aksesuar: BowBlade
Apple ürünlerinin odak noktasını oluşturduğu Macworld/iWorld etkinliğinde ok ve yay konseptini mobil cihazlar ile buluşturan bir firma oldukça ilginç bir aksesuarla katılımcıların karşısına çıktı.

BowBlade olarak adlandırılan bu aksesuarla birlikte ok ve yay deneyiminin mobil cihazlara taşınması planlanıyor. iPhone ve iPod Touch için bir tutacağa sahip olan aksesuar 4 kg'lık ağırlığı ile dikkat çekerken, hem ağırlığı hem de güç gerektiren kullanımı ile oyuncuları bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Tutacağa yerleştirilen iPhone veya iPod Touch'ın jiroskobundan faydalanarak oyuncuların oyun içerisindeki hareket unsurlarını ayarlamasına imkan veren aksesuar, dokunma işlevi ok mekanizması ile gerçekleştiriyor. 

BowBlade, şu an için Appstore üzerindeki hedef vurma temalı 35 farklı oyuna destek veriyor. Bu oyunlar arasında Gameloft, Com2us ve Hasbro gibi geliştiricilerin; Star Battalion, Sniper vs. Sniper ve Lazer Tag gibi yapımları yer alıyor.

Şu an için ön siparişte olan prototip aşamasındaki aksesuar için kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da Nisan 2013'te mobil oyuncuların beğenisine sunulacağı belirtiliyor. ABD'de 185$'dan piyasaya çıkacağı söylenen BowBlade'in ön sipariş fiyatının ise, 155$ olduğunu belirtelim. 
 


http://www.tuaw.com/2013/01/31/bowblade-is-an-actual-archery-bow-for-your-iphone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
mustiki212
Yeni Samsung Galaxy Note 2 ile bu oyunun keyfine varın.
Sadece 1699 TL.

Note II 1399 a bile var. Fiyatı şişirmeyelim. (Yasal ve faturalı)
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Reul 5 yıl
benim gibi tembel insanları gözden çıkarsınlar :D
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DH Misafiri 6 yıl
4 Kg ağırlık çok fazla oynanabilirlikte büyük sıkıntı yaratır muhtemelen ancak konsept olarak güzel geliştirildiği taktirde bu tarz aparatlar çoğalacaktır.
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saltooo 6 yıl
Saçma olmuş
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tabletlerde olabilir ama telefonlar için saçma
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mesincır 6 yıl

Keskin nişancılar için balistik hesaplama uygulamasını biliyordum ama bunun başlığını görünce eyvah diye girdim.
foxnews.com/...
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beytepeli06 6 yıl
telefonu kanasa taksak öyle tür oyunları oynarık
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EXios 6 yıl
Bende geçenlerde diyordum birşeyler eksik meğerse yay eksikmiş.Bu adamların işi gücü yokmu böyle gereksiz şeyler üzerinde duruyolar.Angry Birds içinde büyük bir sapan yapsınlar tam olsun.
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teddybear01 6 yıl
Hayatım gördüğüm en saçma şey.Olmadı M16A1 de bundan yapsınlar.FPS filan oynarız
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Tivale's 6 yıl
Telefonu cebimden çıkarmaya üşenen biri olarak son derece gereksiz buldum.
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Brky 6 yıl
Bune şimdi..Bune şimdi
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Bl00dyHell 6 yıl
O fiyata başlangıç seviyesi makaralı yay da alınabilir. Pek gerekli değil.
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