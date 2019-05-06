Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi

Oklahoma'da bulunan 28 yaşındaki bir erkek boynunu basitçe kütlettikten sonra felç geçirdi. Washington Post'un yaptığı açıklamalara göre Josh Hader ismindeki kişi birkaç haftadır boyun rahatsızlığından muzdaripti. Bu sebeple boynunu hareket ettirip, gerinerek rahatlama sağlıyordu. Boynunu gerdirdiği bir sırada mısır patlamasına benzer bir ses duydu.

Bu sesten sonra Hader'in sol tarafı tamamıyla uyuştu ve düzgün bir biçimde yürüyemez oldu. Hader hızlı bir şekilde acil servise ulaştırıldı; doktorların yaptığı inceleme sonucunda Hader'in boyun arterlerinden birini yırttığı ve bunun sonucunda felç geçirdiği tespit edildi.

Felcin sebebi: Servikal Arter Diseksiyonu

Hader boynunu gerdiği zaman boynun ana arterlerinden birinde yırtığa sebep oldu. Özel olarak servikal arter diseksiyonu olarak adlandırılan durum sonucunda ise felç geçirdi. Cleveland Clinic'in yaptığı açıklamalara göre boyun bölgesine alınan künt travmalar da bu duruma sebebiyet verebiliyor. Felç; travma sonrası oluşan yırtıklarda kan pıhtılarının birikmesi ve kan akışına izin vermemesi sonucu beyine giden kan akımının dolayısıyla perfüzyonun bozulması sonucu oluşuyor.

Boyun kütletme sonucu oluşan felçler oldukça nadir görünmekle beraber geçirilmiş vaka örnekleri de mevcut. Mart ayında Birleşik Krallık'ta bulunan bir kadın da boynunu kütlettikten sonra kısmi felç geçirmişti.

https://www.livescience.com/65399-neck-cracking-stroke.html

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Uzmanlara göre boyun kütürdetmekten sakınmak gerekiyor ve boyun kütürdetmenin herhangi birda. Bu komplikasyonlardan sakınmanın en iyi yolu ise boyunolarak nitelendiriliyor.