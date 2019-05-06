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Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi

Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Bu durum nadir görülmekle beraber servikal arter diseksiyonu sonucu felçlere ve beyin perfüfzyon bozukluklarına sebep olabiliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Oklahoma'da bulunan 28 yaşındaki bir erkek boynunu basitçe kütlettikten sonra felç geçirdi. Washington Post'un yaptığı açıklamalara göre Josh Hader ismindeki kişi birkaç haftadır boyun rahatsızlığından muzdaripti. Bu sebeple boynunu hareket ettirip, gerinerek rahatlama sağlıyordu. Boynunu gerdirdiği bir sırada mısır patlamasına benzer bir ses duydu.
Bu sesten sonra Hader'in sol tarafı tamamıyla uyuştu ve düzgün bir biçimde yürüyemez oldu. Hader hızlı bir şekilde acil servise ulaştırıldı; doktorların yaptığı inceleme sonucunda Hader'in boyun arterlerinden birini yırttığı ve bunun sonucunda felç geçirdiği tespit edildi.

Felcin sebebi: Servikal Arter Diseksiyonu

Hader boynunu gerdiği zaman boynun ana arterlerinden birinde yırtığa sebep oldu. Özel olarak servikal arter diseksiyonu olarak adlandırılan durum sonucunda ise felç geçirdi. Cleveland Clinic'in yaptığı açıklamalara göre boyun bölgesine alınan künt travmalar da bu duruma sebebiyet verebiliyor. Felç; travma sonrası oluşan yırtıklarda kan pıhtılarının birikmesi ve kan akışına izin vermemesi sonucu beyine giden kan akımının dolayısıyla perfüzyonun bozulması sonucu oluşuyor.
Boyun kütletme sonucu oluşan felçler oldukça nadir görünmekle beraber geçirilmiş vaka örnekleri de mevcut. Mart ayında Birleşik Krallık'ta bulunan bir kadın da boynunu kütlettikten sonra kısmi felç geçirmişti.
Uzmanlara göre boyun kütürdetmekten sakınmak gerekiyor ve boyun kütürdetmenin herhangi bir güvenli yolu da bulunmuyor. Bu komplikasyonlardan sakınmanın en iyi yolu ise boyun kütürdetmekten vazgeçmek olarak nitelendiriliyor.
https://www.livescience.com/65399-neck-cracking-stroke.html Yorum Yaz
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Frost05 2 hf. en beğenilen
Daha bu sabah iki kere boynumu kütürdettim. Şansa yaşıyoruz valla.
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strathmorea 2 hf.
Olm şaka gibii. Boynumu kıtlatırken saniyesinde elim Dh ye tıkladı ve açılan sayfada direk başlıkla göz göze geldim. Tesadüfe bakar mısın.?
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elmek6 2 hf.
Tam 24 sene önce boynumu kütürdetmeye calisirken, kütlemeyince zorladim ve kapinin kenarina dogru vücudumla kendimi ittim. Tam 24 senedir omuz agrisi cekiyorum. Hayatimda geri almak icin 1 dilegim olsaydi, o güne gidebilirdim :-(
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Kulak Misafiri 2 hf.
Kıtlatmak yerine neden kütürdettmek :)
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MonitörKertenkelesi 2 hf.
Boynu kütürdetmekten bu kadar imtina ederken yahu şu Jackass'deki adamlar kendilerine yapmadıkları zulüm kalmadı ama hala sapasağlam ayaktalar!! Demek ki olacağı varsa oluyor çok da şeetmemek lazım. Bu biraz da kader, sakarlık veya şans ile alakalı.
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Krone 2 hf.
Tehlikeli hareketler yapmaktan kaçınmak lazım. Boyundan bir sürü sinir geçiyor. Sinir sisteminin en önemli parçası.
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KaleyDeskop 2 hf.
Allahın hikmeti herhalde tam bugün boyun kalınlaştırmak için kafama ağırlık koyup güçlendirme yapacaktım, şimdi feci tırstım :)
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görkembi 2 hf. yeni yorumcu
Çok dikkatli olunması gereken bir konu.
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Frost05 2 hf. en beğenilen
Daha bu sabah iki kere boynumu kütürdettim. Şansa yaşıyoruz valla.
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strathmorea 2 hf.
Olm şaka gibii. Boynumu kıtlatırken saniyesinde elim Dh ye tıkladı ve açılan sayfada direk başlıkla göz göze geldim. Tesadüfe bakar mısın.?
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