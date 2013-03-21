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Olympus'tan düşük ışık koşullarında yüksek performans vaat eden yeni fotoğraf makinesi, "VH-250"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus'tan düşük ışık koşullarında yüksek performans vaat eden yeni fotoğraf makinesi,
Fotoğraf dünyası bugün Canon'un yaptığı yeni makine duyuruları ile çalkalanırken, bir diğer başarılı fotoğraf makinesi üreticisi olan Olympus, VH-250 ismine sahip yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu.
Olympus tarafından duyurulan VH-250, öncelikle oldukça şık ve sade bir tasarım anlayışı yanında, 100.6x60.3x20.5mm boyutlar ve 138 gram gibi düşük bir ağırlığa sahip. Farklı renk seçenekleri ve Metal dış kaplama ile üst seviye kalite hissiyatı sağlayabilirken, teknik olarak 1/2.3" 14MP CMOS sensöre, TruePic V görüntü işlemcisine, 26-260mm 10x optik, 20x dijital yakınlaştırma sağlayan lense, ISO 80-6400 aralığına, (7.6cm) 3" 460 nokta TFT LCD erkana ve Full HD 1080P ile VGA/QVGA 120 ya da 240Fps yüksek hızlı video çekim özelliklerine sahip olan model üzerinde, dahili flaş da yer alıyor.
1/4-1/2000 enstantane değeri ile yeterli bir çekim hızı oranı sağlayan Olympus VH-250, gövdesinde USB, HDMI çıkışlarını barındırıyor ve Eye-Fi serisi kablosuz aktarma yapabilen hafıza kartlarına destek veriyor. Olympus tarafından geliştirilen IHS teknolojisi ile düşük ışıklı ortamlarda yüksek fotoğraf ve video performansı elde edilmesine imkan veren VH-250, yaratıcı filtreler ve HDR özelliği ile farklı fotoğraflar ortaya çıkarılmasına imkan verebiliyor.
Olympus tarafında geliştirilen ve sunduğu teknik özellikler ile dikkatleri üzerine çeken VH-250 kompakt fotoğraf makinesi, Nisan ayından sonra 195$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkıyor.
http://www.olympus.co.uk/site/en/c/cameras/digital_cameras/smart/vh_520/vh_520_specifications.html 


http://www.olympus.co.uk/site/en/c/cameras/digital_cameras/smart/vh_520/vh_520_specifications.html Yorum Yaz
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MIKROP DOGAN 6 yıl
ISO 6400 olsa ne olacak ki ?
mercimek sensöre
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AlgoMan 6 yıl
Geceyi gündüz yapacakmış
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Umutcan 6 yıl MIKROP DOGAN
MIKROP DOGAN

ISO 6400 olsa ne olacak ki ?
mercimek sensöre

Full frame dslr'lar bile performans veremez ki o değerde, sırf göz boyama amaçlı değerler. Iso 1600'de iso 100 gibi noise'siz görüntü elde edebilen
sensör geliştirsinler anca o zaman tebrik ederim, piyasadaki dslr'lar bile o yöne doğru gitmiyor hepsi mp artırma derdinde.

Bu makineye gelince daha iso 200 ve üzerinde noise(kumlanma) başlar, teknik özellikler yalan söylemez. 1/2.3" sensöre 14mp tıkarsan performans falan kalmaz.
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ozturert 6 yıl
Düşük ışık koşullarında yüksek performansı bu makine mi vaat ediyor
Belki bir önceki modele göre
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AlgoMan 6 yıl ozturert
ozturert

Düşük ışık koşullarında yüksek performansı bu makine mi vaat ediyor
Belki bir önceki modele göre


Rengi fosforluysa belki
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ailkayu 6 yıl
"20x dijital yakınlaştırma sağlayan lens" !!!
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