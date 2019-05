Olympus'un kameralarında kullandığı toz önleme sistemi JIII tarafından ödüle layık görüldü

Gün geçtikçe popülaritesi artan D-SLR kameraların en büyük düşmanlarından birisi kuşkusuz sensördeki istenmeyen tozlar. Nikon, Canon, Pentax, Sony ve Olympus gibi pek çok D-SLR kamera üreticisi toz probleminin önüne olabildiğinde geçmek için ultra sonik titreşimler yayan sistemlere, özel kaplamalara başvuruyor.

Japonya Buluş ve Yenilik Enstitüsü (Japan Institute of Invention and Innovation) tarafından her yıl haziran ayında düzenlenen etkinlikte Olympus'un E serisi D-SLR kameralarında ve micro four thirds standartlarını destekleyen modellerinde kullandığı toz önleme mekanizması ödüle layık görüldü. Sistemin patentinin 2000 yılının aralık ayında alındığı ve bu teknolojinin ilk olarak E-1 modelinde uygulandığı; ödülü Olympus'un önemli isimlerinden Kawai Sumio'nun alacağı belirtiliyor.

