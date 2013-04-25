Olympus'un piyasaya çıkacak yeni fotoğraf makinesi E-P5 görüntülendi

Olympus tarafından 9 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen E-P5 ve E-PL6 fotoğraf makinelerinden E-P5 modeli resmi duyuru öncesi ilk defa görüntülendi.

Olympus'un retro tasarım anlayışını sürdürdüğü görülen E-P5 fotoğraf makinesi, lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds sistem yapısına, daha önce ortaya çıkan bilgileri doğrular nitelikte dahili vizörü olmayan gövdeye ve beraberinde Olympus tarafından geliştirilen yeni 17mm F/1.8 lens (Ayrıca 14-42mm kit opsiyonu da sunulacak) ile ortaya çıkmış durumda. Kendi klasmanında en iyi otomatik netleme performansına ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine de sahip olacağı belirtilen Olympus E-P5 fotoğraf makinesi, yanında yeni geliştirilmiş bir harici elektronik vizör de duyurulabilir.

Olympus tarafında geliştirilen E-P5 fotoğraf makinesi tahminler doğru çıkarsa 1000$, E-PL6 fotoğraf makinesi ise 700$ gövde fiyatlarına sahip olarak piyasaya çıkacaklar.

http://www.43rumors.com/ft5-first-image-of-the-new-olympus-e-p5/