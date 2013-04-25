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Olympus'un piyasaya çıkacak yeni fotoğraf makinesi E-P5 görüntülendi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Olympus'un piyasaya çıkacak yeni fotoğraf makinesi E-P5 görüntülendi
Olympus tarafından 9 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen E-P5 ve E-PL6 fotoğraf makinelerinden E-P5 modeli resmi duyuru öncesi ilk defa görüntülendi.
Olympus'un retro tasarım anlayışını sürdürdüğü görülen E-P5 fotoğraf makinesi, lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds sistem yapısına, daha önce ortaya çıkan bilgileri doğrular nitelikte dahili vizörü olmayan gövdeye ve beraberinde Olympus tarafından geliştirilen yeni 17mm F/1.8 lens (Ayrıca 14-42mm kit opsiyonu da sunulacak) ile ortaya çıkmış durumda. Kendi klasmanında en iyi otomatik netleme performansına ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine de sahip olacağı belirtilen Olympus E-P5 fotoğraf makinesi, yanında yeni geliştirilmiş bir harici elektronik vizör de duyurulabilir.
Olympus tarafında geliştirilen E-P5 fotoğraf makinesi tahminler doğru çıkarsa 1000$, E-PL6 fotoğraf makinesi ise 700$ gövde fiyatlarına sahip olarak piyasaya çıkacaklar.

http://www.43rumors.com/ft5-first-image-of-the-new-olympus-e-p5/ Yorum Yaz
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ozangunay 6 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR







 

Olympus tarafından 9 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen E-P5 ve E-PL6 fotoğraf makinelerinden E-P5 modeli resmi duyuru öncesi ilk defa görüntülendi.

 

Olympus'un retro tasarım anlayışını sürdürdüğü görülen E-P5 fotoğraf makinesi, lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds sistem yapısına, daha önce ortaya çıkan bilgileri doğrular nitelikte dahili vizörü olmayan gövdeye ve beraberinde Olympus tarafından geliştirilen yeni 17mm F/1.8 lens (Ayrıca 14-42mm kit opsiyonu da sunulacak) ile ortaya çıkmış durumda. Kendi klasmanında en iyi otomatik netleme performansına ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine de sahip olacağı belirtilen Olympus E-P5 fotoğraf makinesi, yanında yeni geliştirilmiş bir harici elektronik vizör de duyurulabilir.

 

Olympus tarafında geliştirilen E-P5 fotoğraf makinesi tahminler doğru çıkarsa 1000$, E-PL6 fotoğraf makinesi ise 700$ gövde fiyatlarına sahip olarak piyasaya çıkacaklar.

 


 



Fujifilm XE-1 ile hemen hemen aynı kasa yapısına sahip olmuş ama, 17 mm lens ile kompakt makina yerine alınabilir, görüş açısı olarak 35 mm' ye denk geliyor.
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oem84 6 yıl
Allahım sana geliyorum!!!
retro akımı başlatan zaten olympus, yine aynı başarıyla bence devam ettiriyor ettirmeyede hakkı var.
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Stainless.. 6 yıl
Benim de pek içim ısınmıyor retro'lara. Ama beğenenleri vardır illa ki. Olaya tek yönlü bakmamak lazım..

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@QuantumVM

Ben bu bölümü fotoğraf bölümü diye biliyordum, yanlış mı geldim acaba!?
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QuantumVM 6 yıl
Arkadaş burası fotoğraf sitesine döndü iyice. içim dışım fotoğraf makinesi oldu ne bu ya
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jiddi 6 yıl
16:9 ölçüde makina gibi olmuş, basık ve geniş ! Hem kel hem de tıfıl
!.. Zevk meselesi tabi, bir çok da beğenen çıkar herhalde.
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lyridder 6 yıl
ne olacak bu Retro akımının hali? Postmodernizm iyi hoş ama yeni tasarımlar da görmek istiyor insan...
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CanTnçr 6 yıl lyridder
lyridder

ne olacak bu Retro akımının hali? Postmodernizm iyi hoş ama yeni tasarımlar da görmek istiyor insan...

Aynen bende sevemiyorum retro makineleri nedense

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