Olympus'un piyasaya çıkacak yeni fotoğraf makinesi E-P5 görüntülendi

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Olympus tarafından 9 Mayıs tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen E-P5 ve E-PL6 fotoğraf makinelerinden E-P5 modeli resmi duyuru öncesi ilk defa görüntülendi.
Olympus'un retro tasarım anlayışını sürdürdüğü görülen E-P5 fotoğraf makinesi, lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds sistem yapısına, daha önce ortaya çıkan bilgileri doğrular nitelikte dahili vizörü olmayan gövdeye ve beraberinde Olympus tarafından geliştirilen yeni 17mm F/1.8 lens (Ayrıca 14-42mm kit opsiyonu da sunulacak) ile ortaya çıkmış durumda. Kendi klasmanında en iyi otomatik netleme performansına ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine de sahip olacağı belirtilen Olympus E-P5 fotoğraf makinesi, yanında yeni geliştirilmiş bir harici elektronik vizör de duyurulabilir.
Olympus tarafında geliştirilen E-P5 fotoğraf makinesi tahminler doğru çıkarsa 1000$, E-PL6 fotoğraf makinesi ise 700$ gövde fiyatlarına sahip olarak piyasaya çıkacaklar.
http://www.43rumors.com/ft5-first-image-of-the-new-olympus-e-p5/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fujifilm XE-1 ile hemen hemen aynı kasa yapısına sahip olmuş ama, 17 mm lens ile kompakt makina yerine alınabilir, görüş açısı olarak 35 mm' ye denk geliyor.
retro akımı başlatan zaten olympus, yine aynı başarıyla bence devam ettiriyor ettirmeyede hakkı var.
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@QuantumVM
Ben bu bölümü fotoğraf bölümü diye biliyordum, yanlış mı geldim acaba!?
Aynen bende sevemiyorum retro makineleri nedense