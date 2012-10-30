OmniVision, maliyet odaklı 5MP çözünürlükte yeni kamera sensörünü tanıttı





Günümüzde akıllı telefon özellikleri arasında vazgeçilmezlerden birisi halini alan kamera donanımı yüksek çözünürlük ve performans açısından sürekli geliştiriliyor. Diğer tarafta ise bütçe dostu akıllı telefonlar için fiyat - performans açısından dengeli sensör çalışmaları yapılıyor.



Dijital görüntüleme alanında önemli ürünler geliştiren OmniVision, OV5645 adlı maliyet odaklı 5MP çözünürlüğünde yongada sistem platformunun duyurdu.



1/4 inç boyuta sahip sensörün yanında otomatik odak için ses sarım motoru da bulunuyor. OV5645 ayrıca bir MIPI portu barındırıyor. Böylece sınırlı DVP arayüzü ve gömülü JPEG sıkıştırıcısına da ihtiyaç kalmıyor. Sensörde bulunan resim içinde resim PIP özelliği de çift kamera sistem çözümlerine olanak tanıyor.



Akıllı telefon pazarında halen 5MP çözünürlüğün yaygın olarak kullanıldığını belirten OmniVision, OV5645 modelini 1.4-mikron boyutundaki son OmniBSI piksel mimarisi üzerine inşa etmiş.



Böylece 60 kare/saniye hızında 720p video çekimi, 30 kare/saniye hızında 1080p video çekimi mümkün hale geliyor. Format ve dış veri transferi tamamen kullanıcı kontrolüne bırakılmış. Düşük ışık ortamlarında çekim kalitesi ise artırılmış.



720p video kaydı 2x2 eşleşmesi ile tam görüş alanı teknolojisi ile (FOV) yapılıyor. Böylece hassasiyet iki kat artarken ve sinyalden kumlanmaya geçiş oranı iyileştiriliyor.



OV5645 sensörü örnekleme işlemine başlamışken, hacimli üretim gelecek yılın ilk çeyreğinde başlayacak.



http://www.ovt.com/products/sensor.php?id=126