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Omnivision akıllı telefon telefonlara yönelik iki yeni üst seviye kamera sensörü duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Omnivision akıllı telefon telefonlara yönelik iki yeni üst seviye kamera sensörü duyurdu

Üst seviye akıllı telefonlarda kamera çözünürlükleri giderek artıyor ve sensör tasarımcıları da bu artan talebe yetişmeye çalışıyor. Mobil cihaz pazarında kamera sensörü dendiğinde akla ilk Sony gelirken, Omnivision da önemli çalışmalar yapıyor. Firma akıllı telefon telefonlara yönelik iki yeni üst seviye kamera sensörü duyurdu

Bunlardan ilki OV21840 model numarasına sahip ve 21.4MP çözünürlük taşıyor. Sensör 1/2.4 inç boyutunda ve bu sayede daha fazla ışık alarak düşük ışık ortamlarında daha kaliteli çekimlere imza atabiliyor. Seri çekim modunda saniyede 27 kare yakalanabiliyor. Sensör 30 kare/saniye hızında 4K, 90 kare/saniye hızında Full HD, 120 kare/saniye hızında yavaş çekim 720p çözünürlüklerde video kaydı yapabiliyor. Dışa aktarım formatları ise 14/12/10-bit HDR RAW ve 10-bit RGB RAW şeklinde sıralanıyor. 

OV23850 model numaralı sensör ise 23.8MP çözünürlüğe sahip ve 24 kare/saniye hızında seri çekim yapabiliyor. 1/2.3 inç boyutundaki OV23850 diğer sensör ile aynı kare/saniye hızlarında video kaydı yapıyor ve düşük ışıkta daha kaliteli sonuçlar veriyor. Dışa aktarım formatları ise ek olarak DPCM 12/10-8 sıkıştırmasını destekliyor. 

OmniVision üst seviye akıllı telefonlara yönelik sensörlerini PureCel-S serisi altında toplamaya başladı. OmniVision OV23850 ve OV21840 kamera sensörleri en erken gelecek yıl başlarında kullanıma sunulabilecek.  


Kaynak:http://www.fonearena.com/blog/121135/omnivision-introduces-23mp-and-21mp-camera-sensors-for-high-end-smartphones.html
http://www.fonearena.com/blog/121135/omnivision-introduces-23mp-and-21mp-camera-sensors-for-high-end-smartphones.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 yıl
Keşke HTC nin UltraPixel sensörü 4 değil de 8-10 mpixel olsaydı. Hem yer kaplama açısından dosyalar çok büyük olmazdı hem de iyi ışık alan bir sensör olurdu.
Bu arada bu mobil telefonların kameraları da sanki yakında SLR ları falan geçecek gibi hızlı gidiyor...
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ouzqan 4 yıl
Mobil cihazlar için düşünülmüş ama öyle bir optimize yapmaları lazım ki kusursuz kullanalım . Bı şekilde çok sorun çıkarır . Sıcaklık ve güç emmesi güçlü olur .
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PeYLeR. 4 yıl
htc nin ultrapiksel olayı güzeldi aslinda 1/3 sensör ve 4mp.Düşük çözünürlükten ötürü çok eleştirildi. Ama 1/2,3" de 23 mp nedir. bu sensör boyutunu 10 mp yap herkes memnun olsun.
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mcebi001 4 yıl
O değilde 5 yıllık nokıa n8 in sensörüne bile yaklaşamadılar...

ince cihazlara örneğin en kalın bölgesi 8,5mm olan bir smartphone a acaba en büyük kaç inç sensör yerleştirebilirler...?
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MrKemal17 4 yıl PeYLeR.
PeYLeR.

htc nin ultrapiksel olayı güzeldi aslinda 1/3 sensör ve 4mp.Düşük çözünürlükten ötürü çok eleştirildi. Ama 1/2,3" de 23 mp nedir. bu sensör boyutunu 10 mp yap herkes memnun olsun.

Htc'nin ultrapixel olayı herkesin kullandığı boyutta sensöre düşük MP koyması.Başka cihaz alsan da aynı boyutta veya daha büyük sensör var.1/2.3'''lik sensöre 4MP koysaydı asıl ultrapixel olurdu.Belki yeni amiral gemilerinde pixel boyutunu koruyup sensörü büyütürler.
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ahead 4 yıl
video da süre konusu ve ısınma sıkıntı çıkarır gibi bence.
okadar megapikselede gerek yok gibi.
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babacan52 4 yıl
13-16 sınır olsa yeterli kanımca bu mp savaşında.
dosya boyutları çok büyüyo.
netliği gece çekim kalitesini arttırmak için mp'de değil de diğer bileşenlerde düzeltme yapsınlar.
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