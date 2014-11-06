Omnivision akıllı telefon telefonlara yönelik iki yeni üst seviye kamera sensörü duyurdu





Üst seviye akıllı telefonlarda kamera çözünürlükleri giderek artıyor ve sensör tasarımcıları da bu artan talebe yetişmeye çalışıyor. Mobil cihaz pazarında kamera sensörü dendiğinde akla ilk Sony gelirken, Omnivision da önemli çalışmalar yapıyor. Firma akıllı telefon telefonlara yönelik iki yeni üst seviye kamera sensörü duyurdu





Bunlardan ilki OV21840 model numarasına sahip ve 21.4MP çözünürlük taşıyor. Sensör 1/2.4 inç boyutunda ve bu sayede daha fazla ışık alarak düşük ışık ortamlarında daha kaliteli çekimlere imza atabiliyor. Seri çekim modunda saniyede 27 kare yakalanabiliyor. Sensör 30 kare/saniye hızında 4K, 90 kare/saniye hızında Full HD, 120 kare/saniye hızında yavaş çekim 720p çözünürlüklerde video kaydı yapabiliyor. Dışa aktarım formatları ise 14/12/10-bit HDR RAW ve 10-bit RGB RAW şeklinde sıralanıyor.





OV23850 model numaralı sensör ise 23.8MP çözünürlüğe sahip ve 24 kare/saniye hızında seri çekim yapabiliyor. 1/2.3 inç boyutundaki OV23850 diğer sensör ile aynı kare/saniye hızlarında video kaydı yapıyor ve düşük ışıkta daha kaliteli sonuçlar veriyor. Dışa aktarım formatları ise ek olarak DPCM 12/10-8 sıkıştırmasını destekliyor.





OmniVision üst seviye akıllı telefonlara yönelik sensörlerini PureCel-S serisi altında toplamaya başladı. OmniVision OV23850 ve OV21840 kamera sensörleri en erken gelecek yıl başlarında kullanıma sunulabilecek.

http://www.fonearena.com/blog/121135/omnivision-introduces-23mp-and-21mp-camera-sensors-for-high-end-smartphones.html