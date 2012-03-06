Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Ön inceleme: Panasonic Eluga Power

7 yıl
66,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Panasonic'in Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemli 5 inç'lik telefonu Eluga Power'ı inceleme fırsatı bulduk.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 7 yıl en beğenilen
liseliler bilmez. bir zamanlar türkiye'de telefon pazarını 4 firma domine ediyordu: ericsson, nokia, panasonic ve motorola. hatta bir gazete haberine göre panasonic'in türkiye'deki pazar payının o kadar yüksek olmasına japonya'daki merkez bile şaşırmıştı. ülkemizde japonya dışında hiç bir ülkede ulaşamadığı pazar payına ulaşmıştı. ilk titreşimli modeli ve görüşme sesi kaydeden telefonu panasonic getirmişti. bunların dışında pazardaki diğer markalar alcatel, sagem ve netaş idi. samsung ve bosh'un küçük ve kibar görünümlü telefonları daha sonraları görülmeye başlandı. unutmadan bir de aselsan 1919 diye yerli bir model çıkmıştı. görünümü ve özellikleri güzel olmasına rağmen oldukça ağırdı. ne yazık ki devamı gelmedi. hey gidi günler... uzun lafın kısası; panasonic'in geri dönmesine sevindim.
liseliler bilmez. bir zamanlar türkiye'de telefon pazarını 4 firma domine ediyordu: ericsson, nokia, panasonic ve motorola. hatta bir gazete haberine göre panas...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
4,3 küçük telefonda 4. 7 en iyi boyut . küçük ekranda film video izlemek yazıları okurken pür dikkat bakmak sıkıcı... ama sanırım galaxy s 3 en iyisi beklemek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheOnu 7 yıl
her şeyi anladımda bir telefonda 5 inch ekrana ne gerek var onu anlayamıyorum. 4 inch neye yetmiyor. yap ekranı 4 inç üzerine hdmi portu ve dlna desteği yerleştir mis gibi telefon olsun. hem gereksiz yere fiyatı yükselmez hemde batarya daha uzun gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Peki fiyati nasil kimse konusmuyor. birde batarya 1150 degilmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Peki fiyati nasil kimse konusmuyor. birde batarya 1150 degilmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderwatcher 7 yıl
Panasonic köklü ve güçlü bir markadır. Dünkü çocuk değil yani. Bugün keyfini sürdüğünüz pek çok dahiyane teknolojiyi panasonic icat etmiştir. Detayına girmeyeceğim, merak eden bilge gugıl'a sorsun. Telefon hakkında yorum yapmak için erken ama özellikle denizciler ya da sürekli suyla haşır neşir olanlar için iyi bir tercih olabilir. Su geçirmez telefonların ya fiyatı ya estetiği ya da teknolojisi mutlaka bişeyleri eksik olur. Bakalım bu sefer tutturmuşlar gibi sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
@NETTEN SEN NE KADAR ŞAKACIYMIŞSIN YA SİZİN GİBİ İNSANLAR NERDE BİR MALZEME BULSAKDA DALGA GEÇİCEK KAFASINDASINIZ ADAMIN GÖZ PROBLEMİNİ BİLMİYORUZ BELKİ HASSAS BİR NOKTASI BEYLER BUNU DÜŞÜNÜREK YORUM YAPIN (YAĞCILIK DEİL BENDE GÖZLÜK KULLANIYORUM O YÜZDEN YAZMAK İSTEDİM YORUMU) PANASONİC GEÇKALDI GİBİ AMA GİDEREK BÜYÜYECEĞİNDEN HİÇ BİR ŞÜPHEM YOK
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 7 yıl
Komedyen arkadaşlarımız da yerini almış yorumlarda. Tak hocam gözlüğünü, boşver milleti. Oldukça sade duruyor telefon, fena değil bence. Panasonic geri döndü diyebiliriz, sağlam telefonlar üretiyordu eskiden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingofnothings 7 yıl
ah aselsan ah...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
BAR@N
liseliler bilmez. bir zamanlar türkiyede telefon pazarını 4 firma domine ediyordu: ericsson, nokia, panasonic ve motorola. hatta bir gazete haberine göre panasonicin türkiyedeki pazar payının o kadar yüksek olmasına japonyadaki merkez bile şaşırmıştı. ülkemizde japonya dışında hiç bir ülkede ulaşamadığı pazar payına ulaşmıştı. ilk titreşimli modeli ve görüşme sesi kaydeden telefonu panasonic getirmişti. bunların dışında pazardaki diğer markalar alcatel, sagem ve netaş idi. samsung ve boshun küçük ve kibar görünümlü telefonları daha sonraları görülmeye başlandı. unutmadan bir de aselsan 1919 diye yerli bir model çıkmıştı. görünümü ve özellikleri güzel olmasına rağmen oldukça ağırdı. ne yazık ki devamı gelmedi. hey gidi günler... uzun lafın kısası; panasonicin geri dönmesine sevindim.

Aselsan'ın dönmesine daha çok sevinirdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HggR 7 yıl
panasonic alırken düşünmek lazım bu kadar geniş pazar varken !...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
04:10
Arka kapakta HD ekran | Nubia X ön inceleme
7,1b izlenme · 3 ay
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
170 izlenme · 23 dk. yeni video
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
14b izlenme · 2 ay
12:25
Sony Xperia XA2 Ultra elimizde l Süper orta sınıf telefon
11,5b izlenme · 1 yıl
03:34
Essential Phone ilk izlenim "iPhone X'dan önce o vardı"
10b izlenme · 1 yıl
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 2 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
7b izlenme · 2 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
15,3b izlenme · 3 ay
02:34
5800mAh batarya ve güzel tasarım bir arada "Energizer Hardcase H590S" ilk izlenim
8,6b izlenme · 1 yıl
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
967 izlenme · 12 sa. yeni video
04:14
Vestel Venus V7 ön inceleme
8,2b izlenme · 3 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim