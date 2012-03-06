Ön inceleme: Panasonic Eluga Power

BAR@N liseliler bilmez. bir zamanlar türkiyede telefon pazarını 4 firma domine ediyordu: ericsson, nokia, panasonic ve motorola. hatta bir gazete haberine göre panasonicin türkiyedeki pazar payının o kadar yüksek olmasına japonyadaki merkez bile şaşırmıştı. ülkemizde japonya dışında hiç bir ülkede ulaşamadığı pazar payına ulaşmıştı. ilk titreşimli modeli ve görüşme sesi kaydeden telefonu panasonic getirmişti. bunların dışında pazardaki diğer markalar alcatel, sagem ve netaş idi. samsung ve boshun küçük ve kibar görünümlü telefonları daha sonraları görülmeye başlandı. unutmadan bir de aselsan 1919 diye yerli bir model çıkmıştı. görünümü ve özellikleri güzel olmasına rağmen oldukça ağırdı. ne yazık ki devamı gelmedi. hey gidi günler... uzun lafın kısası; panasonicin geri dönmesine sevindim.
Aselsan'ın dönmesine daha çok sevinirdim.