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On1, fotoğraf düzenleme uygulaması Perfect Photo Suite'in 9.5 sürümünü kullanıma sundu

4 yıl
798
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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On1, fotoğraf düzenleme uygulaması Perfect Photo Suite'in 9.5 sürümünü kullanıma sundu
 
Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi yazılımlar için üst seviye eklentiler ve bağımsız olarak çalışan fotoğraf düzenleme yazılımları hazırlayan eski ismiyle onOne, yeni adıyla ise On1 firması, Perfect Photo Suite fotoğraf düzeleme yazılımının 9.5 sürümünü kullanıma sundu.
Diğer modellerinde de olduğu gibi Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture üzerinde eklenti ya da bağımsız olarak çalışabilen Perfect Photo Suite, yeni sürümüyle GPU kullanımı odaklı çok ciddi performans geliştirmeleri alıyor, fotoğraf tarama noktasında kullanışlı özellikler kazanıyor, portre düzenleme ve efekt tarafında yenilikler alıyor ve birçok hatadan kurtuluyor.
130$ fiyat etiletiyle satılan, eski sürüm sahiplerine ise 80$ verilen Perfect Photo Suite 9.5'e buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/perfect-photo-suite-9/id945203295?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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