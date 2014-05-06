Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi yazılımlar için üst seviye eklentiler ve bağımsız olarak çalışan fotoğraf düzenleme yazılımları hazırlayan onOne Software, 100$'lık Perfect Effects 8 Premium Edition'u kısa süre için ücretsiz yaptı.

Adobe Lightroom, Aperture ve Photoshop içerisinde eklenti olarak ya da Windows ile Mac bilgisayar sistemlerinde bağımsız olarak çalışma gösteren Perfect Effects 8 Premium Edition, kişilere fotoğraflarını çok daha etkileyici hale getirmesi için birçok başarılı efekt sunuyor ve bölgesel düzenleme desteğini de bünyesinde barındırıyor.

100$ yerine artık ücretsiz olarak elde edilen Perfect Effects 8 Premium Edition'a buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2014/05/05/onone-software-s-perfect-effects-8-available-for-free?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2