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OnOne Software, 100$'lık Perfect Effects 8 Premium Edition'u kısa süre için ücretsiz yaptı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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OnOne Software, 100$'lık Perfect Effects 8 Premium Edition'u kısa süre için ücretsiz yaptı
Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements ve Apple Aperture gibi yazılımlar için üst seviye eklentiler ve bağımsız olarak çalışan fotoğraf düzenleme yazılımları hazırlayan onOne Software, 100$'lık Perfect Effects 8 Premium Edition'u kısa süre için ücretsiz yaptı.
Adobe Lightroom, Aperture ve Photoshop içerisinde eklenti olarak ya da Windows ile Mac bilgisayar sistemlerinde bağımsız olarak çalışma gösteren Perfect Effects 8 Premium Edition, kişilere fotoğraflarını çok daha etkileyici hale getirmesi için birçok başarılı efekt sunuyor ve bölgesel düzenleme desteğini de bünyesinde barındırıyor.
100$ yerine artık ücretsiz olarak elde edilen Perfect Effects 8 Premium Edition'a buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2014/05/05/onone-software-s-perfect-effects-8-available-for-free?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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maximus8282 5 yıl
İşletim sisteminizin 64 bit olduğundan emin misiniz?
İşletim Sistemim 64Bit, Ram 8GB, işlemci, intel i5 m460.
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fanican 5 yıl
Teşekkürler, bugünde devam ediyor...
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DH Misafiri 5 yıl
İndiriyorum bozuk kurulmuyor crc hatası mı ne veriyor. 4-5 defa denedim olmadı chromedan denedim belki explorerda olmaz dedim oradan da denedim yine olmadı ne yapalım artık şansımıza küselim. Yada çözümü bulan varsa söyleyebilir mi?
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First_Person 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İndiriyorum bozuk kurulmuyor crc hatası mı ne veriyor. 4-5 defa denedim olmadı chromedan denedim belki explorerda olmaz dedim oradan da denedim yine olmadı ne yapalım artık şansımıza küselim. Yada çözümü bulan varsa söyleyebilir mi?

İşletim sisteminizin 64 bit olduğundan emin misiniz?
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malumatfuruş 5 yıl
İşte paylaşım

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Vipracing 5 yıl CanTnçr
Teşekkürler , kaptım bir tane
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lllsiyahlll 5 yıl
Lisans numarası aldım ama şu an indiremiyorum sonra indirsem olurmuş Acep :)
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cortextm 5 yıl
Geçen hafta indirim yaptılar 150 tlden 75 tl ye satın almıştım
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Blood Money 5 yıl
Çekiyorum.
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jiddi 5 yıl
Öüüü şahane haber !.. Direk yumuldum vakumladım programı orijinal lisansı ile 5 dakkada işlem tamamdır. Teşekkürler...
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First_Person 5 yıl
İyi de min 8gb ram istiyormuş. 4gb ile indirsem açılır mı ki?
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