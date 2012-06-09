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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Onaylanmış Mac uygulaması Retina ekrana işaret ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ürünlerinde ilk olarak iPhone, iPod touch ve iPad ile gördüğümüz Retina ekran çözünürlüğü bu yıl diğer ürünlerde de boy gösterecek gibi görünüyor.

Mac için uygulama mağazasında ortaya çıkan bir dosya gezgini uygulaması, bilgi kısmında Retina grafiklere vurgu yapıyor. Uygulama onaylanmış ve indirmeye hazır. Bunun anlamı yeni Mac modellerinden bazılarında Retina çözünürlüğü görebilecek olmamız.

Mac serisinde Retina çözünürlüğe dair iddia ve işaretler bir süredir gündemi meşgul ediyor. Yeni Mac serisi ile kesin bilgileri yaklaşan WWDC 2012 konferansında öğrenmemiz muhtemel.

http://itunes.apple.com/gb/app/folderwatch/id408224368?mt=12 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
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Batuist 7 yıl
bir mağazada yeni ipad kullandıktan hemen sonra bir macbook pronun karşısına geçtim. insanın ilk dikkatini çeken şey yeni ipadin büyüleyici ekranından hemen sonra bildiğimiz standart ekranların görüntüsü oldu ve çok kötü göründü. sanki pikseller insanın gözüne gözüne batacakmış gibi duruyorlardı. grafikler vesaire bir tablet bilgisayardan çok daha kötü görünüyordu.. ve gel görki sonunda "pro" uzantısı mevcut ama görüntü bir tablet kadar olamıyor. sanırım apple'da aynı benim gördüğüm gibi görmüş olmalı ki şimdide ekranlarda devrim yaratma peşinde.. Şayet kısa sürede yeni ipaddeki gibi bir ppi oranıyla tüm PClerini güncellerse satış oranını ciddi derecede artırabilir. Benim merak ettiğim 24"lik bir alana ne kadar çözünürlük sığdırmayı planladığı... yeni ipadde resimler uygulamalar vesaire ekranda yer alan ne varsa mükemmel görünüyor. bir süre kullandıktan sonra sıradan monitörlere bakamaz oluyorsunuz. o yüzden bir tane satın alana kadar bir daha elime almicam kendi monitörümün sağlığı açısından :))
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savinelli 7 yıl
Bir cihazında uyguladığı bir teknolojiyi veya sistemi bütün cihazlarında uygulamayı seven bir firma olarak retina adını verdigi yüksek ppi degerine sahip ekranı tüm mobil cihazlarında uygulayacak olması tam Apple işi bir strateji gibi geliyor. O yüzden tahmini zor bir durum değil.
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visiotech.gen.tr 7 yıl
tabletler için bile talebi karşılamakta zorlanan Retina panel üreticilerinin, bu uygulamanın bizlerde uyandırdığı retina ekran beklentisini nasıl karşılayacağı oldukça merak konusu olmuş durumda
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musfasa 7 yıl savinelli
ahmetaktas
Bir cihazında uyguladığı bir teknolojiyi veya sistemi bütün cihazlarında uygulamayı seven bir firma olarak retina adını verdigi yüksek ppi degerine sahip ekranı tüm mobil cihazlarında uygulayacak olması tam Apple işi bir strateji gibi geliyor. O yüzden tahmini zor bir durum değil.

Lüks marka arabalarda öyle diil mi? Mesela BMW 7 kasa ona benzer 1 kasa ona benzer 5 kasa derken o model kasayı her modeline uyguluyor, sistem bu.
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
DH Ekibi yanlış anlamayın ama haberlerde artık 1 hafta geriden geliyorsunuz.
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