Onaylanmış Mac uygulaması Retina ekrana işaret ediyor





Apple ürünlerinde ilk olarak iPhone, iPod touch ve iPad ile gördüğümüz Retina ekran çözünürlüğü bu yıl diğer ürünlerde de boy gösterecek gibi görünüyor.





Mac için uygulama mağazasında ortaya çıkan bir dosya gezgini uygulaması, bilgi kısmında Retina grafiklere vurgu yapıyor. Uygulama onaylanmış ve indirmeye hazır. Bunun anlamı yeni Mac modellerinden bazılarında Retina çözünürlüğü görebilecek olmamız.





Mac serisinde Retina çözünürlüğe dair iddia ve işaretler bir süredir gündemi meşgul ediyor. Yeni Mac serisi ile kesin bilgileri yaklaşan WWDC 2012 konferansında öğrenmemiz muhtemel.

http://itunes.apple.com/gb/app/folderwatch/id408224368?mt=12