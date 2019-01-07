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OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi UFS 3.0 depolama ile gelebilir

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın yeni nesil amiral gemisi telefonunda UFS 3.0 depolama standardını kullanacağı öne sürüldü. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
4 ay
3,2b
1
10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi telefonunun UFS 3.0 depolama birimi ile donatılacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz yıl JEDEC tarafından tanıtılan yeni standardın Samsung Galaxy S10'da da karşımıza çıkacağı söyleniyor.
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Çinli şirket yeni akıllı telefonunda UFS 3.0 depolama standardını kullanırsa cihaz genel anlamda hız ve verimlilik açısından çağ atlamış olacak. Söz konusu iddia, sektöre yönelik sızıntıları ile sıklıkla gündeme gelen Ice Universe adlı Twitter hesabı tarafından ortaya atıldı.

UFS depolama OnePlus 5'le başlamıştı

Yayınlanan gönderide UFS 3.0 depolama biriminin AndroBench puanı da yer alıyor. Yeni depolama standardının ulaşabildiği okuma ve yazma hızları gerçekten muazzam seviyede. Ne yazık ki ekran görüntüsü telefonunun depolama kapasitesini göstermiyor.
Çinli şirket ilk olarak OnePlus 5 modeliyle birlikte telefonlarında UFS depolama kullanmaya başlamıştı. OnePlus 5, UFS 2.1 depolama alanı ile piyasaya sürüldü. UFS 3.0 depolama birimlerinin 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere farklı kapasitelerde gelmesi bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1081935224949243904 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hellori Hazretleri 4 ay
OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi derken? Sanki her yıl diğer markalar gibi 20-30 model telefon çıkarıyor da bunlardan sadece bir tanesi amiral gemisi gibi aktarmışsınız.. Oysa OnePlus her yıl tek model çıkartıyor.
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Elsa 4 ay
Konuda yanlış bilgi var. OnePlus ilk UFS'yi OnePlus 3 ve sonrasında OnePlus 3T ile kullandı
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WoXeD 4 ay
oneplus7 için beklentilerim.
-ön kısım ful ekran ve kızaklı yapı.
-5v 6a 30w endüstrinin en hızlı şarjı
-Ön tarafta ultra geniş açı için farklı yönlere bakan 2 veya 3 adet ön kamera düzeni
- kablosuz şarj
- en hızlı ve ekranın her yerinden açılabilen parmak izi okuyucusu
- kızılötesi sensörlü yüz kilidi.
- 539/639$ bandında fiyat.
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Starixa 4 ay
Böyle olsa bu fiyat bandında olmaz bana kalırsa 700$ı görür.Benim görüşüm delik kamera 4000mah pil ve hızlandırılmış ekrandan parmam iziyle geleceği belki 3.5mm jak geri gelebilir daha fazla yenilik olmaz gibi geliyor
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intel7mix 4 ay
Emmc çiplerden nereye geldik ya
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darkhair 4 ay
S10 un depolama çipi özellikleri belli oldu sanki
Veya Note 10
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beyazsoy 4 ay
Bu durumda Rame gerek kalmaz hızlar muhteşem ötesi
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OverClocK1ng 4 ay
UFS 3.0 da 2.1 e göre epey fark ediyormuş. 700 nerede 2300 nerede.
Neredeyse 3.5 kata varan bir fark var. Ama yazmada aşırı. 200 nere, 1800 nere...
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dr20mouse 4 ay
Samsung yaparsa diğerlerine de verir zaten.
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