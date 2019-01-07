OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi UFS 3.0 depolama ile gelebilir

OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi telefonunun UFS 3.0 depolama birimi ile donatılacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz yıl JEDEC tarafından tanıtılan yeni standardın Samsung Galaxy S10'da da karşımıza çıkacağı söyleniyor.

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Çinli şirket yeni akıllı telefonunda UFS 3.0 depolama standardını kullanırsa cihaz genel anlamda hız ve verimlilik açısından çağ atlamış olacak. Söz konusu iddia, sektöre yönelik sızıntıları ile sıklıkla gündeme gelen Ice Universe adlı Twitter hesabı tarafından ortaya atıldı.

UFS depolama OnePlus 5'le başlamıştı

Yayınlanan gönderide UFS 3.0 depolama biriminin AndroBench puanı da yer alıyor. Yeni depolama standardının ulaşabildiği okuma ve yazma hızları gerçekten muazzam seviyede. Ne yazık ki ekran görüntüsü telefonunun depolama kapasitesini göstermiyor.

Çinli şirket ilk olarak OnePlus 5 modeliyle birlikte telefonlarında UFS depolama kullanmaya başlamıştı. OnePlus 5, UFS 2.1 depolama alanı ile piyasaya sürüldü. UFS 3.0 depolama birimlerinin 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere farklı kapasitelerde gelmesi bekleniyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1081935224949243904