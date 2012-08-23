Onkyo geleneksel televizyonları Android'li Akıllı TV'ye dönüştürüyor

Ses ve görüntü sistemleri üreticisi Onkyo da Android işletim sistemli HDMI Stick pazarına girdi. Herhangi bir televizyonu akıllı cihaza dönüştürebilen NT-A1 kodlu yeni çözüm, üzerinde HDMI konnektörü bulunan tüm televizyonlarla çalışabiliyor. Android 2.3 işletim sisteminin kullanıldığı cihaza, ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan tek çekirdekli işlemci güç veriyor.

Üzerinde 512MB RAM ve 4GB ROM bulunan cihaz, daha fazla depolama kapasitesine ihtiyaç duyanlar için microSD kart slotu üzerinden hafıza kartı kullanımını da mümkün kılıyor. Bir adet USB 2.0 konnektörü ile gelen cihaz, 802.11n kablosuz ağ bağlantısını da destekliyor. Android işletim sisteminin uygulama mağazası olan Play Store ile uyumlu olan ve bu sayede kullanıcılara binlerce uygulama sunan cihazın, Android 4.0 güncellemesi alıp almayacağı ise bilinmiyor.

Uzaktan kumandası da olan Onkyo NT-A1 için kablosuz klavye gibi çeşitli aksesuarlar da bulunmuyor. Var olan televizyonuna yeni özellikler katmak ve ekran karşısında geçirdiği süreyi daha verimli ve eğlenceli geçirmek isteyenlerin ilgi göstereceği düşünülen Android işletim sistemli HDMI Stick, bu ayın sonuna doğru 125$ civarı bir fiyatlandırma ile Japonya'da satışa sunulacak.



