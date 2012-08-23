Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Onkyo geleneksel televizyonları Android'li Akıllı TV'ye dönüştürüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
23
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ses ve görüntü sistemleri üreticisi Onkyo da Android işletim sistemli HDMI Stick pazarına girdi. Herhangi bir televizyonu akıllı cihaza dönüştürebilen NT-A1 kodlu yeni çözüm, üzerinde HDMI konnektörü bulunan tüm televizyonlarla çalışabiliyor. Android 2.3 işletim sisteminin kullanıldığı cihaza, ARM Cortex-A9 tasarımını temel alan tek çekirdekli işlemci güç veriyor.
Üzerinde 512MB RAM ve 4GB ROM bulunan cihaz, daha fazla depolama kapasitesine ihtiyaç duyanlar için microSD kart slotu üzerinden hafıza kartı kullanımını da mümkün kılıyor. Bir adet USB 2.0 konnektörü ile gelen cihaz, 802.11n kablosuz ağ bağlantısını da destekliyor. Android işletim sisteminin uygulama mağazası olan Play Store ile uyumlu olan ve bu sayede kullanıcılara binlerce uygulama sunan cihazın, Android 4.0 güncellemesi alıp almayacağı ise bilinmiyor.
Uzaktan kumandası da olan Onkyo NT-A1 için kablosuz klavye gibi çeşitli aksesuarlar da bulunmuyor. Var olan televizyonuna yeni özellikler katmak ve ekran karşısında geçirdiği süreyi daha verimli ve eğlenceli geçirmek isteyenlerin ilgi göstereceği düşünülen Android işletim sistemli HDMI Stick, bu ayın sonuna doğru 125$ civarı bir fiyatlandırma ile Japonya'da satışa sunulacak. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
selcuk20 7 yıl
Hiç ekonomik bir çözüm değil. LCD ekranı, algılayıcı camı, bataryası, tuşu ve kasası olmayan bir tablet bilgisayarı nasıl tabletten daha pahalıya satabilirsin ki? Aynı ve hatta daha iyi donanıma sahip Android 4.0.3 tabletler $70'a satılıyor. Onları da televizyona bağlayabiliyorsunuz. Kumanda dediğiniz şey de zor birşey değil.
Hiç ekonomik bir çözüm değil. LCD ekranı, algılayıcı camı, bataryası, tuşu ve kasası olmayan bir tablet bilgisayarı nasıl tabletten daha pahalıya satabilirsin k...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salagil 7 yıl en beğenilen
mesajım silinmiş. dh yönetcilerine olan saygım bir kez daha azaldı. yöneticilerin umrunda mı, bence değil. reklam veren her zaman haklıdır tabiki. kapitalist düzende dh gibi bir piyonun üyeleri tarafında olmasını beklemek hataydı.
bundan sonra ana sayfa haberlerinizi takip etmeyi bırakıyorum. gerçek haberleri yabancı sitelerden takip edeceğim, onlarda hep reklam içeriyor ama en azından dh den önce yayınlamış oluyorlar.
mesajım silinmiş. dh yönetcilerine olan saygım bir kez daha azaldı. yöneticilerin umrunda mı, bence değil. reklam veren her zaman haklıdır tabiki. kapitalist dü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
tv nin içinde entegre olsa daha iyi olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 7 yıl
kungi888
Mediaplayer tarzı da olabilir ama böyle ara kablosuz, adaptörsüz birşey daha şık olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

dh yönetimi şu bot hesaplara karşı önlem almayı düşünmüyor mu?
her haberin altında bunlardan var, bıktırdılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kungi888 7 yıl
Mediaplayer tarzı da olabilir ama böyle ara kablosuz, adaptörsüz birşey daha şık olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Daha önce de söylendiği gibi bundan daha iyi cihazlar aylardır piyasada. En basitinden 1gb ram'li, allwinner a10 işlemcili, mali400 gpu'lu mk802 stick'ler 50-60 dolardan satılıyor aylardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aykutikula 7 yıl
bu alettelerden sahibinden .comda var hemde daha güçlüleri bi araştırın derim daha geçen ay görmüştüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Ürün özellikleri ve sundukları açısından her ne kadar iyi gibi gözüksede fiyat bana biraz fazla geldi.Onun dışında alınıp kullanılabilir.Türkiye'ye giriş yapar mı bilinmez ancak getiren ve yüksek fiyatlara satmaya çalışan kişileri yakında forumda da görebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenghis 7 yıl
Arkadaşlar şu daha ucuz çözümlerle ilgili link verebilirmisiniz? Bana da böyle tv den flash destekli sitelere girip doğrudan video izleme yapabileceğim bir cihaz lazım. Mediaplayer tarzı da olabilir ama böyle ara kablosuz, adaptörsüz birşey daha şık olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 7 yıl
yeni nesil smart tv ismiyle enayi arayan korelilere duyurulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 7 yıl
geçen hafta androidli kumanda eksik demiştim tamamlamışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
Güncelleme olup olmayacağı belli değil. 2-3 gün sonra hevesimin geçeceği bir ürüne 125$ vermem..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3934 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, akıllı tv ve android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HIS Radeon HD 7770GHz IceQ X Turbo ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim