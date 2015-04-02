Onkyo mobil cihazlara yönelik amplifikatör hazırladı

iRig gibi mobil cihazlara hitap eden arabirimlerin ilgi görmeye başlaması alanında uzman diğer firmaların da farklı çözümler sunmasına sebep oluyor. Onkyo da mobil cihazlara yönelik bir DAC ve kulaklık amplifikatörü hazırladı.





Onkyo DAC-HA300 adındaki cihaz amplifikatör özelliğinin yanısıra bağımsız bir medya oynatıcı olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar mobil cihaz olmadığı durumlarda kayıpsız müzik kalitesini doğrudan amplifikatörden alabiliyor. Cihazda 128GB'a kadar microSD desteği mevcut.





Cihaz Android ve iOS cihazlarına uygun bağlantı kabloları ile geliyor ve bu kablolar USB girişine bağlanıyor. Ses kalitesini ayarlamak için HF Player uygulamasını indirmek gerekiyor.





MicroUSB ile bataryası şarj edilen cihaz 7 saate kadar kullanım süresi sunuyor. MicroUSB bağlantısı ayrıca masaüstü bağlantılarında da 192 kHz/24-bit dijital-analog dönüştürme yapılabilmesini sağlıyor.





MUSES8920 op-amp ve 32-bit/192kHz TI Burr-Brown PCM1795 dijital-analog dönüştürücü barındıran cihaz düşük bantı-dışı gürültü performansı ve titremelere olan direnci ile öne çıkmayı amaçlıyor.





Alüminyum gövdeye sahip olan Onkyo DAC-HA300 için ses meraklılarının kesenin ağzını açması gerekiyor. Ay sonunda piyasaya çıkacak olan ürün 500 Pound fiyat etiketine sahip.

http://www.uk.onkyo.com/en/products/dac-ha300-123716.html