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Online iş ilanı platformu: SecretCV.com

İş aramanın ve iş bulmanın en kolay yolu, internette faaliyet gösteren iş ilanı sitelerinden yararlanmaktır. Secretcv tarafından hazırlanan bu içerik ile Secretcv.com'u tanıyoruz.
4 ay
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Web Siteleri
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Bundan 30 yıl öncesine kadar geçerli olan yöntemlerle iş aramak pek verimli bir yöntem değil. Yani gazetelerdeki ve diğer basılı araçlardaki iş ilanlarını taramak, konu komşuya haber salmak, iş ilanı veren firmalara iş başvurusunda bulunmaya gitmek pek mantıklı bir yöntem sayılmaz. Hem çok fazla efor sarf ediyorsunuz hem de aradığınız, istediğiniz gibi bir iş bulma ihtimali oldukça düşük. İş aramanın ve iş bulmanın en kolay yolu, internette faaliyet gösteren iş ilanı sitelerinin sundukları hizmetlerden yararlanmak şeklinde gösterilebilir..

İş ilanlarına bakmak için en çok tercih edilen araç, internet üzerinde yer alan çeşitli platformlar olarak görünüyor. İnternet âlemi hayatın her alanında olduğu gibi, iş arayan kişilerin de en iyi yardımcısı durumunda bulunuyor. İş ilanı sitelerinin en büyük olanları ve en eski tarihten beri hizmet verenleri, veri tabanlarında milyonlarca adayın CV’si bulunan ve on binlerce üye firmaya sahip olan siteler olarak görünüyorlar. Dolayısıyla İstanbul Anadolu Yakası iş ilanları bulma amacında olan kişilerin veya farklı bölgelerde, farklı pozisyonlarda iş ilanı bulmak isteyen kişilerin en büyük yardımcısı, adı rakiplerinin arasında öne çıkmayı başaran iş ilanı siteleri olarak görünüyorlar.

İş İlanı Siteleri

İnternette faaliyet gösteren iş ilanı sitelerinin sayısı hiç de az değil. Fakat tüm sektörlerden iş ilanları yayınlayan ve bu ilanların kaynağı bütün iller olan sitelerin sayısı çok fazla değil. Bu siteler arasında da ücretsiz CV hazırlama, sektörel bazda iş ilanı araması yapılmasına izin verme, üye firma sayısı gibi kriterlere göre eleme yaptığınızda geriye 4-5 tane site kalıyor. Bu sitelerin tamamı 20 yıl civarında bu görevi üstlenen ciddi firmalara bağlı olarak çalışan web siteleri.

Bu 5 site arasında seçim yapmak için son bir kriteri devreye sokmak gerekiyor. Yayınlanan iş ilanlarının genel profili, kazanan site adresini tespit etmemize yardımcı olan kriter olarak devreye sokulabilir. Söz konusu 5 site arasında tüm sektörlerde ve tüm pozisyonlarda iş ilanları yayınlayan secretcv, tecrübesi ve işe yerleştirme konusundaki oranlarına bakıldığında da öne çıkan iş ilanı sitesi olmayı başarıyor.

Sitede ücretsiz olarak CV hazırlama ve iş ilanlarına başvurma şansınız bulunuyor. “İş bulmanın kolay yolu” sloganıyla hizmet veren siteye üye olan kişilerin bu aşamada ya da sitede sunulan diğer hizmetlerden yararlandıklarında ücret ödemeleri gerekmiyor. 22 milyon adayın CV’sini bulunduran ve 65 bin üye firmasına eleman bulmalarında yardımcı olan site, adayların aldıkları hizmetler için ücret talep etmediği gibi, internet teknolojilerindeki gelişmeler ve sektörel bazda yaşanan değişiklikler nedeniyle de hizmetlerinin sayısını ve çeşitliliğini artırıyor.

Secretcv, tüm bu özellikler değerlendirildiğinde “en iyi iş ilanı sitesi” unvanını almayı hak ediyor. Ayrıca Secretcv.com İlan Gazetesi, Secretcv.com Dergisi gibi basılı yayınları ve iş sağlığı, iş güvenliği, iş hukuku gibi konularda yazılan kitapların basımını ve sponsorluğunu üstlenmesi; yaptıkları işi sevdiklerini ve önemsediklerini kanıtlayan bir davranış şekli olarak kabul edilebilir.  Tabi hizmet verdiği 2000 Eylül ayından beri milyonlarca kişinin iş bulmasına yardım etmiş olmaları da gözden kaçmıyor. Secretcv, iş görüşmesine çağrılan kişi sayısına ve işe alınma sayılarına bakıldığında da iş ilanı siteleri arasında lider konumunda bulunuyor. Dolayısıyla İstanbul Anadolu Yakası iş ilanları bulma amacıyla internette gezinen kişilerin uğraması gereken tek adres olarak görünüyor.

İstanbul Anadolu Yakası İş İlanları

İnternette iş bulmak amacıyla yararlanabileceğimiz siteyi tespit ettiğimize göre, bu sitede yer alan iş ilanlarının genel profilinden de bahsedebiliriz.

Sitede İstanbul Anadolu Yakası iş ilanları, “tüm iş ilanları” sayfasının sol bölümünde yer alan “şehir” bölmesinde “İstanbul Anadolu” şıkkına koyacağınız bir tik işareti ile ulaşılabilen ilanlar olarak görünüyor. Bizim kontrol ettiğimiz gün secretcv üzerinde yer alan ve İstanbul Anadolu yakasından verilen iş ilanlarının sayısı 3578 taneydi. Binlerce iş ilanına bakmak pek kolay olmayacağı için, sitedeki filtreleme kriterlerini kullanarak arama yapmanızı öneririz. Örneğin meslek bölümüne “elektrikçi” yazdığınızda, İstanbul Anadolu Yakası kaynaklı 148 iş ilanının sitede yer aldığını görebiliyorsunuz. Teknik öğretmenler, ustalar, tekniker ya da teknisyenler, elektrik bakım mühendisleri gibi farklı pozisyonlara eleman arayan ilanların sayısını ‘pozisyon” ve “sektör” gibi filtreleri kullanarak daha da azaltabilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası iş ilanı bulma görevinin yanı sıra farklı şehirlerdeki iş ilanları bulma ya da farklı sektörlerdeki iş ilanları bulma gibi spesifik görevler secretcv.com adresinde sadece birkaç seçeneği işaretleyerek yapılabiliyor. Kısacası iş aramanın ve iş bulmanın en kolay yolu bu adrese gitmek ve seçenekleri kontrol etmek olarak gösterilebilir. Siteye gittiğinizde kayıt olmanızı ve iş ilanlarına başvuru yapmanızı sağlayan ücretsiz CV oluşturma servisini değerlendirmenizi öneririz.


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burakdc 4 ay
Ben bahsi gecen siteleden is buldum ama tam 8 sene sonra aradilar bize sizin ozelliklerinizde yeni mezun adamlazim dediler mevcuttaki maasiminda yarisini dolgun maas diye soylediler
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sagy 4 ay
Bunlar hepsi hikaye enbilenden Kariyer net. Uygulaması 4 yıldan beri telefonum da ben dahil arkadaş çevrem dede biri bile iş bulamadı hep kendi imkalarımızla bulduk boş beleş işler bunlar
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Sanki Bana Pele 4 ay sagy
Ülkede sürekli adam kayırma olduğu için bu tarz yerler pek işlemiyor. Ben bile vakti zamanında kendim zorla buldum da şimdi 3,5 yıl oldu anca.
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frost901 4 ay
Bu ve benzeri yalan yanlış ilan çıkan siteler ancak şirketlerin oyun parkı olur, personel arama yeri değil..
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