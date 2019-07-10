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Önümüzdeki 5 yıl içinde rüzgâr enerjisi kapasitesinin %60 oranında artması bekleniyor

Önümüzdeki 5 yıl içinde rüzgâr enerjisi kapasitesinin %60 oranında artması öngörülüyor. Küresel ısınmayla olan mücadelemize olumlu katkılar yapacak olan bu gelişme ile ilgili detaylar haberimizde.
6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Önümüzdeki 5 yıl içinde rüzgâr enerjisi kapasitesinin %60 oranında artması bekleniyor
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Wood Mackenzie Enerji ve Danışmanlık şirketinin yaptığı araştırma sonuçlarına göre 2019-2023 yılları arasında rüzgârdan elde edilen enerji kapasitesine küresel ölçekte eklenecek miktarın yıllık 71 GW civarında olması bekleniyor. Söz konusu değerin 2024 ila 2028 yılları arasında ise 76 GW olacağı öngörülüyor.

2019 yılının ikinci çeyreğinde Küresel Rüzgâr Enerji Pazarına Bakış adlı raporda yayınlanan verilerde; Wood Mackenzie’nin 2019 ila 2028 yılları arasındaki değerlerde bir önceki rapora göre 11 GW'lık artış öngördüğünü gösteriyor.

Şirket danışmanlarından Luke Lewandowski yaptığı açıklamada, “Rüzgârdan elde edilen enerjinin ekonomik ve sosyal hayata olan katkıları sebebiyle tahminlerimiz olumlu yönde gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullanmış.

Danışmalık şirketinin ülke ve kıta bazında yaptığı analizlerde ise inişli çıkışlı bir grafik göze çarpıyor. ABD pazarında %16’lık bir artış gözlemlenirken Kuzey Avrupa’da yükseliş %6 olarak ifade edilmiş. Raporda, özellikle Almanya ve Fransa’nın rekabete açık politikalar izlemesinin bu artışa olumlu katkıları olduğu belirtilmiş.

Asya pazarına bakıldığında ise Çin’de bir önceki döneme göre 2.9 GW oranında bir artışa dikkat çekiliyor. Hindistan’da ise 2019 ila 2022 yıllarını kapsayan dört yıllık süreçte %24 azalma tahmini yapılıyor. Ülkedeki söz konusu azalma ise hükümet merkezli tavan fiyat uygulamaları ile kazanılmış ihalelerin zamanında yetkilendirilmemesine bağlanıyor.

Diğer pazarlara kıyasla daha az artış ve azalmanın olduğu bölgeler ise sırasıyla Güney Amerika ve Afrika olmuş. Güney Amerika’da %1’lik bir artış beklenirken Afrika’da ise %2 azalma öngörülmüş. Afrika’daki azalmaya sebep olarak ise bölgedeki politik istikrarsızlık, olgunlaşmamış destek mekanizmaları ile güneş enerjisi sektörünün sergilediği sıkı rekabet politikaları gösterilmiş.

Pazarların sergilediği değişken performanslara rağmen önümüzdeki dönemde rüzgâr enerjisi alanında sergilenmesi beklenen artışın, küresel ısınmanın olumsuz etkilerini bir nebze olsun azaltacağını tahmin etmek zor olmayacaktır.


https://cleantechnica.com/2019/07/08/annual-global-wind-power-capacity-additions-to-average-76-gigawatts-by-2024-28/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gs09gs09 4 sa.
Ruzgarin hizini yavaslatip iklimi deistirior buda :)
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Portraitclub 4 sa.
Bir ara bir belediye başkanının bir projesi vardı. Boğaz’ın altına rüzgar türbinleri yerleştirecekti. Burdan elektrik üretecekti güzel proje gibi duruyordu.
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