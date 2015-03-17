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Opel, göz takibi ile yönlendirilebilen far sistemi üzerinde çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Opel, göz takibi ile yönlendirilebilen far sistemi üzerinde çalışıyor
 
Günümüz modern otomobil modelleri direksiyon hareketine göre farlarını hareket ettirebiliyor ve böylece özellikle viraj dönerken daha etkili bir sürüş deneyimi elde edilebiliyor. Almanya merkezli otomobil devi Opel ise süreci oldukça farklı bir seviyeye taşımak adına çalışmalar yürütüyor.
Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Opel Uluslararası Teknik Geliştirme Merkezi ortaklığında geliştirilen yeni sistem, araç içerisine yerleştirilen kızılötesi kamera ile göz hareketlerini saniyede 50 kez tarıyor ve güçlü işlemci birimi üzerinden anlık olarak hesaplanan bu hareketlere bağlı olarak farlar hem dikey hem de yatay yönlerde hareket ettirebilebiliyor. Bu sayede gece görüşünü ciddi seviyede arttırdığı belirtilen sistem, şirket tarafından söylediği kadarıyla oldukça gelişmiş gecikme algoritmasıyla göz hareketlerini önceden tahmin edebiliyor ve buna göre tepkiler ortaya koyabiliyor. Kişiye özel kalibrasyon gerektirmeyen ve böylece herkes tarafından kullanılabilen far sistemi, bazı güvenlik kuralları nedeniyle de her zaman yolculuk yapılan yönü aydınlatarak çok büyük açılarda yapılan kafa hareketlerini farlara yansıtmıyor.
Üzerinde yaklaşık iki yıldır çalışılan sistemin geniş kullanıma geçeceği tarih hakkında ise şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. 
Opel, göz takibi ile yönlendirilebilen far sistemi üzerinde çalışıyor
 

http://www.caradvice.com.au/342376/opel-developing-eye-tracking-headlight-system-for-future-models/ Yorum Yaz
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Brky 4 yıl
Opel once o arabalarinin agirliklarini hafifletsin.
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LGSalesB 4 yıl Brky
Brky
Opel once o arabalarinin agirliklarini hafifletsin.

Volvo da ağır ama taş gibi araba uretiyor opelde oyle
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Maestro 4 yıl
Opel' in far konusundaki başarısını 9 farklı aydınlatma modu olan AFL sisteminden biliyoruz. Umarım bu sistemi de geliştirip kullanılabilecek hale getirirler. Her ne kadar far bir çok kriterde önemsiz gibi görünse de sürüş güvenliği bakımından atlanılmaması gereken bir unsur olarak düşünüyorum.
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