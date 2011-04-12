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Opera 11.10 çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
31,5b
1
123
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Opera 11.10 çıktı
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Internet Explorer 9 ve Firefox 4'ün çıkmasından sonra bir güncelleme de Opera'dan geldi ve tarayıcının Barracuda kod adıyla anılan 11.10 sürümü kullanıma sunuldu. Presto render motorunun 2.8.131 numaralı güncellenmiş versiyonunu temel alan yeni tarayıcı özellikle Speed Dial ve Turbo özelliklerine yönelik önemli bazı güncellemeler içeriyor.

Windows, Mac OS X ve Linux versiyonları kullanıma sunulan Opera 11.10, geliştirilen Speed Dial özelliği sayesinde kullanıcılara, daha fazla internet sitesini dial sayfasına ekleme yeteneği getiriyor. Aynı zamanda düşük bağlantı hızları için sayfaları sıkıştıran Turbo özelliğinde yükleme süreleri artık daha kısa sürüyor ve daha yüksek resim kalitesi sağlanıyor.

Performans odaklı geliştirmelere ek olarak Opera 11.10, WebP, CSS ve gradient desteği de getiriyor. Mail özelliğine cümle arama gibi bazı yenilikler eklenen tarayıcıda hijacking koruma araması, güncellenmiş yerelleştirme, tasarımla ilgili bazı iyileştirmeler ve daha önce rapor edilen çeşitli hataların giderilmesine yönelik güncellemelere de yapıldı.

Opera 11.10'u indirmek için ilgili adres; http://www.opera.com/browser/download/

Opera 11.10 çıktı
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afrodude 8 yıl en beğenilen
Firefox 4 ile Opera 11.10'u karşılaştırdım şimdi. DH'de sayfa yüklenirken Opera açık ara önde kesinlikle.
9 Yanıt Yanıtla +12
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ßæ 8 yıl

Nike

Milliyet Hurriyet Cnnturk Ekşi sözlük gibi sitelerde donma yapıyordu eski sürüm inş düzelmiştir.

Bu sürümde bu sorun düzeltilmiştir.


Necessa®i


Mechaniker


Banzai!

güncelleme için denetledim. son sürüm operayı kullanıyormuşum
yeni mi çıktı bu?

Şimdi denetledim bendede en son sürümü kullanıyorsunuz dedi







Bir gün içinde güncelleme ekranı gelir.


Mogolo

hızlı erişimi nasıl küçülte bilirim çok yakın görünüyor


Hızlı erişimdeki yapılandır kısmında boyut ayarını "elle"ye getirip hızlı erişim boyutlarını ayarlayabilirsiniz.


Black Burn

İyi oldu deneyelim bakalım. Speed dial 'da 9 dan fazla sayfanın olması iyi oldu.
Edit: Speed dial'da ki o sayfaların görünümünü değiştirmişler ve 10 tane yapmışlar.
Onu yükseltebilir miyiz 12 filan? Çünkü boş yer var.


İstediğiniz kadar hızlı erişim ekleyebilirsiniz. Hızlı erişimde boş bir yere sağ tıklayıp "hızlı erişim ekle"ye basmanız yeterli


Cypon

Arkadaşlar iki sorum olacak operanın bu yeni sürümü ile ilgili. Birincisi hızlı erişim sayfasının altında görünüm yazan yer silik oluyor bende.. Boyut değiştirmek istediğimde yapılandırdan giriyorum o yüzden. Ancak ilk mesajdaki resimde görünüm kısmı aktif görünüyor. Bunu nasıl değiştirebilirim? İkincisi ise yine hızlı erişimdeki yer imlerinin resimleri çok garip duruyor. Bazı resimlerde yer imlerindeki resimler yerine sitelerin simgeleri koyulmuş. Facebookun F si gibi. Bunu nasıl yapıyoruz?


O bölüm web sayfalarının yakınlaştırma değerlerini belirtiyor.

Opera bunu otomatik yapıyor. Ama kendi istediğiniz resmi kullanmak isterseniz. my.opera.com/...


Mogolo


Mogolo


hakaniko

bende yükledim. hızlı erişim fena değil. hızlı erişimdeyken yapılandır butonu var.

orda yakınlaşmayı el ile yap. alttaki bar aktif oluyor. ordan ayarla.


%50 seçili yinede büyük




sorumun çevapı nerede



Hızlı erişim üzerine geldiğinizde kapatma tuşu hızlı erişimin sağ altında çıkacaktır.


Yusuf Miroğlu

ortalık tarayıcıdan geçilmiyor hangisini kullancaz hangisi 1 numara şaşırdım kaldım.

ie 9 , firefox , chrome , opera ,


Opera



xFeeL

Yaklaşık 20-25 gündür tüm Alpha, Beta ve RC sürümlerini kullanmıştım an itibariyle final sürümünü kurdum


Milliyet, Ekşisözlük, Hürriyet vs. sitelerinde donmalar kaldırılmış. Aslında Alpha sürümlerinden itibaren düzeltilmişti bu sorun







Yazılımcı Online

Banzai!


Yazılımcı Online

sadelik olarak şu anda ff4 ce chorme 'u tek geçerim. Ama FF bazı sitelerde donma yapıyor biraz bug var. Örneğin sanalpazar sitesinde takılıyor yükleme yaparken.

opera özentisi ff4??



yoo opera o stili chrome dan özendi sekmeleri tepeye taşıdı, daha sonra da FF yaptı. Aslında chrome dan önce en sade sistem safariydi.

Operaya niye özensinki FF ot gibi tarayıcı. Bi telefonda kullanırım operayı onuda kullanmıyorum artık multitouch desteği yok


Açıkcası ben kalın kalın toolbarları, eklenti zımbırtlarını falan hiç sevmiyorum. FF i zaten ben eklentilerle o hale dönüştürürdüm şimdi ise FF 4 o sadelikte geliyor. Küçücük laptop ekranında kocaman toolbar ve sistem barları boşa yer kaplıyor. Sırf IE yi eklenti desteği olmadığı ve ekranda çok yer kapladığı için sevmiyorum. Halbuki şu anda testlerde en hızlı tarayıcı IE 9 64bit.

FF de sıkıldığım bir taraf vardı, sekme sırasını opera gibi yaptılar. Operayı hep bu yüzden sevmezdim ama FF de alıştım neyse. Opera nedense çorba gibi geliyor bana. Hem karışık hem boş. Sevemedim gitti.

Sevemedik birbirimizi opera kaptaaannnn



Læ pihi daha multi touch desteği hok operanın telefonlarda nerede açık ara birinci. Birinci olmasının sebei sadece operanın mobil versiyon üretiyor olması. PDA'larda hadi neyse alternatifler var fakat bunun dışında java destekli ve farklı sabir işletim sistemi destekli telefonlarda mecbur opera kullanacan başka yolu yok :D

Sekmeler Opera 7.'den(hatta daha eski de olabilir) beri tepedeydi. Bu tepeden kastım geri ileri sekme çubuğunun altında. Chrome çıkartıldığında böyle idi ama Opera'da daha eskiden beri böyle idi. Chrome yer kazanmak için başlık çubuğunu iptal etti menüleri bir düğmeye topladı ve durum çubuğunu kaldırdı. Chrome bunlar dışında tarayıcının temel görünümüne yeni bir bakış açısı getirmedi. opera:config olayı chrome'un ayar sayfalarına geldi. Firefox'un eklentileri chrome ve opera'ya. Hangi tarayıcının neyi nereden arakladığı önemli değil. Önemli olan Opera'nın uzunca bir süredir web tarayıcıları alanında öncü bir takım yenilikler sunması ve bunların zamanla her tarayıcıda bulunan bir standart haline dönüşmesi. Opera'yı sevmeyin. Ben de IE'yi sevmiyorum


Opera Mobile'ın Symbian ve Android için "DOM touch and multi-touch events" şeklinde bir destek var.

1000+ TL'in cihazları mobil cihaz kategorisine koyup kalanları bu gruptan ayrı düşünemezsiniz. Sonuçta bu cihazlardan da internete erişimi sağlanıyor...
NikeMilliyet Hurriyet Cnnturk Ekşi sözlük gibi sitelerde donma yapıyordu eski sürüm inş düzelmiştir.Bu sürümde...
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Nétwork 8 yıl
Yaklaşık 20-25 gündür tüm Alpha, Beta ve RC sürümlerini kullanmıştım an itibariyle final sürümünü kurdum


Milliyet, Ekşisözlük, Hürriyet vs. sitelerinde donmalar kaldırılmış. Aslında Alpha sürümlerinden itibaren düzeltilmişti bu sorun

Yaklaşık 20-25 gündür tüm Alpha, Beta ve RC sürümlerini kullanmıştım an itibariyle final sürümünü kurdumMilliyet, Ekşisözlük, Hürriyet ...
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LanxtiN 8 yıl
Fırefıx u acayıp gerıde braktı bu program fakat fırefox a alıskanlıgım yuzunden bır turlu gecemedım. Turbo ozellıgı cok hosuma gıttı. Bı aralar fırefoxtada fasterfox vardı fakat onufa kapattılar. Ins yakında bende bor opera kullancısı olacam.
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Emphire 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Opera'da Sık Sık Böyle Oluyor.Sebebini Bilen Varmı?
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Damarlı Kobra 8 yıl
başım belada bu sürüm ile felaket kasıyor sakın indirmeyin opera 10 devam yemişim berbat etmişler
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Lath.Crusader 8 yıl
Bu son güncelleme çok hoşuma gitti...
Hız konusunda mükemmel.. Chrome ve Firefox'un nal topladığı sayfalarda Opera uçuyor..
Opera Turbo
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Öner 8 yıl

B€RK

başım belada bu sürüm ile felaket kasıyor sakın indirmeyin opera 10 devam yemişim berbat etmişler


Bir yanlışlık olmalı, bu son final sürümü eskisine nazaran daha az kasılıyor. Hatta hiç kasılmıyor gibi.
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Damarlı Kobra 8 yıl
çıkmaz olaydı berbat kasıyor
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astralll 8 yıl
Deniyelim:)
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afrodude 8 yıl
Firefox 4 ile Opera 11.10'u karşılaştırdım şimdi. DH'de sayfa yüklenirken Opera açık ara önde kesinlikle.
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Koşulsuz_Uyarıcı 8 yıl
Flash uygulamalarda donmasa bide süper olcak
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KNTLG 8 yıl
FF 4 laptopun bataryasını çabuk bitirdiği için Chrome'a geçmiştim... şimdide Opera'ya geçtim... iyi gibi şimdilik...
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lumpazivagabundus 8 yıl
bi tek speed dial xp de kötü olmuş.
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Black Burn 8 yıl
İyi oldu deneyelim bakalım. Speed dial 'da 9 dan fazla sayfanın olması iyi oldu.
Edit: Speed dial'da ki o sayfaların görünümünü değiştirmişler ve 10 tane yapmışlar.
Onu yükseltebilir miyiz 12 filan? Çünkü boş yer var.
Yanıtla
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desiremusic 8 yıl
Güzel olmuş bende 3-4 gündür bunu kullanıyorum bir sorun yok.
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Nike 8 yıl
Milliyet Hurriyet Cnnturk Ekşi sözlük gibi sitelerde donma yapıyordu eski sürüm inş düzelmiştir.
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ßæ 8 yıl

Nike

Milliyet Hurriyet Cnnturk Ekşi sözlük gibi sitelerde donma yapıyordu eski sürüm inş düzelmiştir.

Bu sürümde bu sorun düzeltilmiştir.


Necessa®i


Mechaniker


Banzai!

güncelleme için denetledim. son sürüm operayı kullanıyormuşum
yeni mi çıktı bu?

Şimdi denetledim bendede en son sürümü kullanıyorsunuz dedi







Bir gün içinde güncelleme ekranı gelir.


Mogolo

hızlı erişimi nasıl küçülte bilirim çok yakın görünüyor


Hızlı erişimdeki yapılandır kısmında boyut ayarını "elle"ye getirip hızlı erişim boyutlarını ayarlayabilirsiniz.


Black Burn

İyi oldu deneyelim bakalım. Speed dial 'da 9 dan fazla sayfanın olması iyi oldu.
Edit: Speed dial'da ki o sayfaların görünümünü değiştirmişler ve 10 tane yapmışlar.
Onu yükseltebilir miyiz 12 filan? Çünkü boş yer var.


İstediğiniz kadar hızlı erişim ekleyebilirsiniz. Hızlı erişimde boş bir yere sağ tıklayıp "hızlı erişim ekle"ye basmanız yeterli


Cypon

Arkadaşlar iki sorum olacak operanın bu yeni sürümü ile ilgili. Birincisi hızlı erişim sayfasının altında görünüm yazan yer silik oluyor bende.. Boyut değiştirmek istediğimde yapılandırdan giriyorum o yüzden. Ancak ilk mesajdaki resimde görünüm kısmı aktif görünüyor. Bunu nasıl değiştirebilirim? İkincisi ise yine hızlı erişimdeki yer imlerinin resimleri çok garip duruyor. Bazı resimlerde yer imlerindeki resimler yerine sitelerin simgeleri koyulmuş. Facebookun F si gibi. Bunu nasıl yapıyoruz?


O bölüm web sayfalarının yakınlaştırma değerlerini belirtiyor.

Opera bunu otomatik yapıyor. Ama kendi istediğiniz resmi kullanmak isterseniz. my.opera.com/...


Mogolo


Mogolo


hakaniko

bende yükledim. hızlı erişim fena değil. hızlı erişimdeyken yapılandır butonu var.

orda yakınlaşmayı el ile yap. alttaki bar aktif oluyor. ordan ayarla.


%50 seçili yinede büyük




sorumun çevapı nerede



Hızlı erişim üzerine geldiğinizde kapatma tuşu hızlı erişimin sağ altında çıkacaktır.


Yusuf Miroğlu

ortalık tarayıcıdan geçilmiyor hangisini kullancaz hangisi 1 numara şaşırdım kaldım.

ie 9 , firefox , chrome , opera ,


Opera



xFeeL

Yaklaşık 20-25 gündür tüm Alpha, Beta ve RC sürümlerini kullanmıştım an itibariyle final sürümünü kurdum


Milliyet, Ekşisözlük, Hürriyet vs. sitelerinde donmalar kaldırılmış. Aslında Alpha sürümlerinden itibaren düzeltilmişti bu sorun







Yazılımcı Online

Banzai!


Yazılımcı Online

sadelik olarak şu anda ff4 ce chorme 'u tek geçerim. Ama FF bazı sitelerde donma yapıyor biraz bug var. Örneğin sanalpazar sitesinde takılıyor yükleme yaparken.

opera özentisi ff4??



yoo opera o stili chrome dan özendi sekmeleri tepeye taşıdı, daha sonra da FF yaptı. Aslında chrome dan önce en sade sistem safariydi.

Operaya niye özensinki FF ot gibi tarayıcı. Bi telefonda kullanırım operayı onuda kullanmıyorum artık multitouch desteği yok


Açıkcası ben kalın kalın toolbarları, eklenti zımbırtlarını falan hiç sevmiyorum. FF i zaten ben eklentilerle o hale dönüştürürdüm şimdi ise FF 4 o sadelikte geliyor. Küçücük laptop ekranında kocaman toolbar ve sistem barları boşa yer kaplıyor. Sırf IE yi eklenti desteği olmadığı ve ekranda çok yer kapladığı için sevmiyorum. Halbuki şu anda testlerde en hızlı tarayıcı IE 9 64bit.

FF de sıkıldığım bir taraf vardı, sekme sırasını opera gibi yaptılar. Operayı hep bu yüzden sevmezdim ama FF de alıştım neyse. Opera nedense çorba gibi geliyor bana. Hem karışık hem boş. Sevemedim gitti.

Sevemedik birbirimizi opera kaptaaannnn



Læ pihi daha multi touch desteği hok operanın telefonlarda nerede açık ara birinci. Birinci olmasının sebei sadece operanın mobil versiyon üretiyor olması. PDA'larda hadi neyse alternatifler var fakat bunun dışında java destekli ve farklı sabir işletim sistemi destekli telefonlarda mecbur opera kullanacan başka yolu yok :D

Sekmeler Opera 7.'den(hatta daha eski de olabilir) beri tepedeydi. Bu tepeden kastım geri ileri sekme çubuğunun altında. Chrome çıkartıldığında böyle idi ama Opera'da daha eskiden beri böyle idi. Chrome yer kazanmak için başlık çubuğunu iptal etti menüleri bir düğmeye topladı ve durum çubuğunu kaldırdı. Chrome bunlar dışında tarayıcının temel görünümüne yeni bir bakış açısı getirmedi. opera:config olayı chrome'un ayar sayfalarına geldi. Firefox'un eklentileri chrome ve opera'ya. Hangi tarayıcının neyi nereden arakladığı önemli değil. Önemli olan Opera'nın uzunca bir süredir web tarayıcıları alanında öncü bir takım yenilikler sunması ve bunların zamanla her tarayıcıda bulunan bir standart haline dönüşmesi. Opera'yı sevmeyin. Ben de IE'yi sevmiyorum


Opera Mobile'ın Symbian ve Android için "DOM touch and multi-touch events" şeklinde bir destek var.

1000+ TL'in cihazları mobil cihaz kategorisine koyup kalanları bu gruptan ayrı düşünemezsiniz. Sonuçta bu cihazlardan da internete erişimi sağlanıyor...
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Necessa®i 8 yıl
indirek bakam, son günlerde sidik yarışı yapar oldular
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spaydix 8 yıl
güncelliyim hemen ilklerin öncüsü hız delisi kullanışlı operamı :D
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WinteR 8 yıl
Evet öncekji sürüm biraz sıkıntılıydı ama genede diğerlerinden daha iyiydi, opera rocks
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Banzai! 8 yıl
güncelleme için denetledim. son sürüm operayı kullanıyormuşum
yeni mi çıktı bu?
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Hobar 8 yıl
bir önceki sürüm sayfaları yavaş yüklüyodu. bakalım bu nasıl?
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