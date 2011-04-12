Opera 11.10 çıktı

Internet Explorer 9 ve Firefox 4'ün çıkmasından sonra bir güncelleme de Opera'dan geldi ve tarayıcının Barracuda kod adıyla anılan 11.10 sürümü kullanıma sunuldu. Presto render motorunun 2.8.131 numaralı güncellenmiş versiyonunu temel alan yeni tarayıcı özellikle Speed Dial ve Turbo özelliklerine yönelik önemli bazı güncellemeler içeriyor.
Windows, Mac OS X ve Linux versiyonları kullanıma sunulan Opera 11.10, geliştirilen Speed Dial özelliği sayesinde kullanıcılara, daha fazla internet sitesini dial sayfasına ekleme yeteneği getiriyor. Aynı zamanda düşük bağlantı hızları için sayfaları sıkıştıran Turbo özelliğinde yükleme süreleri artık daha kısa sürüyor ve daha yüksek resim kalitesi sağlanıyor.
Performans odaklı geliştirmelere ek olarak Opera 11.10, WebP, CSS ve gradient desteği de getiriyor. Mail özelliğine cümle arama gibi bazı yenilikler eklenen tarayıcıda hijacking koruma araması, güncellenmiş yerelleştirme, tasarımla ilgili bazı iyileştirmeler ve daha önce rapor edilen çeşitli hataların giderilmesine yönelik güncellemelere de yapıldı.
Opera 11.10'u indirmek için ilgili adres; http://www.opera.com/browser/download/
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Bu sürümde bu sorun düzeltilmiştir.
Bir gün içinde güncelleme ekranı gelir.
Hızlı erişimdeki yapılandır kısmında boyut ayarını "elle"ye getirip hızlı erişim boyutlarını ayarlayabilirsiniz.
İstediğiniz kadar hızlı erişim ekleyebilirsiniz. Hızlı erişimde boş bir yere sağ tıklayıp "hızlı erişim ekle"ye basmanız yeterli
O bölüm web sayfalarının yakınlaştırma değerlerini belirtiyor.
Opera bunu otomatik yapıyor. Ama kendi istediğiniz resmi kullanmak isterseniz. my.opera.com/...
Hızlı erişim üzerine geldiğinizde kapatma tuşu hızlı erişimin sağ altında çıkacaktır.
Opera
Sekmeler Opera 7.'den(hatta daha eski de olabilir) beri tepedeydi. Bu tepeden kastım geri ileri sekme çubuğunun altında. Chrome çıkartıldığında böyle idi ama Opera'da daha eskiden beri böyle idi. Chrome yer kazanmak için başlık çubuğunu iptal etti menüleri bir düğmeye topladı ve durum çubuğunu kaldırdı. Chrome bunlar dışında tarayıcının temel görünümüne yeni bir bakış açısı getirmedi. opera:config olayı chrome'un ayar sayfalarına geldi. Firefox'un eklentileri chrome ve opera'ya. Hangi tarayıcının neyi nereden arakladığı önemli değil. Önemli olan Opera'nın uzunca bir süredir web tarayıcıları alanında öncü bir takım yenilikler sunması ve bunların zamanla her tarayıcıda bulunan bir standart haline dönüşmesi. Opera'yı sevmeyin. Ben de IE'yi sevmiyorum
Opera Mobile'ın Symbian ve Android için "DOM touch and multi-touch events" şeklinde bir destek var.
1000+ TL'in cihazları mobil cihaz kategorisine koyup kalanları bu gruptan ayrı düşünemezsiniz. Sonuçta bu cihazlardan da internete erişimi sağlanıyor...
Milliyet, Ekşisözlük, Hürriyet vs. sitelerinde donmalar kaldırılmış. Aslında Alpha sürümlerinden itibaren düzeltilmişti bu sorun