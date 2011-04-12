Opera 11.10 çıktı

Internet Explorer 9 ve Firefox 4'ün çıkmasından sonra bir güncelleme de Opera'dan geldi ve tarayıcının Barracuda kod adıyla anılan 11.10 sürümü kullanıma sunuldu. Presto render motorunun 2.8.131 numaralı güncellenmiş versiyonunu temel alan yeni tarayıcı özellikle Speed Dial ve Turbo özelliklerine yönelik önemli bazı güncellemeler içeriyor.

Windows, Mac OS X ve Linux versiyonları kullanıma sunulan Opera 11.10, geliştirilen Speed Dial özelliği sayesinde kullanıcılara, daha fazla internet sitesini dial sayfasına ekleme yeteneği getiriyor. Aynı zamanda düşük bağlantı hızları için sayfaları sıkıştıran Turbo özelliğinde yükleme süreleri artık daha kısa sürüyor ve daha yüksek resim kalitesi sağlanıyor.

Performans odaklı geliştirmelere ek olarak Opera 11.10, WebP, CSS ve gradient desteği de getiriyor. Mail özelliğine cümle arama gibi bazı yenilikler eklenen tarayıcıda hijacking koruma araması, güncellenmiş yerelleştirme, tasarımla ilgili bazı iyileştirmeler ve daha önce rapor edilen çeşitli hataların giderilmesine yönelik güncellemelere de yapıldı.

Opera 11.10'u indirmek için ilgili adres; http://www.opera.com/browser/download/